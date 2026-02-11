Yolanda Díaz, sobre los nuevos proyectos a la izquierda del PSOE: “Esto va de movilizar y todo lo que sume, bienvenido sea”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado la bienvenida a la nueva alianza de las izquierdas y los movimientos del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al sugerir una coalición plurinacional que frene a Vox. A su llegada al pleno, Díaz ha defendido que la movilización es clave en esta nueva etapa. Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, cree que es “una muy buena noticia que nos hagamos cargo de este espacio”, pero que todavía no es el momento de hablar de quién lo liderará y apunta que Podemos será bienvenido si “rema a favor”.

“Hay que tener claro lo que está pasando en el país y hablar de personas, marcas y elementos que están fuera de la sociedad española creo que es un tremendo error. No va de eso. Va de ganar el país y de que la gente necesita esperanza y fuerza para darles razones para poder cambiar su vida. Dicho esto, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Va de movilizar, no de hablar de nosotros mismos. Y todo lo que sume: el acto del 18 y el del 21, bienvenido sea”, ha reiterado.

Por su parte, la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha evitado por ahora posicionarse públicamente sobre el liderazgo de la nueva alianza de las izquierdas que se presentará el día 21 y ha defendido la presencia de Podemos si “viene a remar a favor”.

“Estamos construyendo una casa de piedra del espectro progresista. En 2023 nos juntamos todos los partidos progresistas para hacer una coalición que ha sido capaz de revalidar el Gobierno de coalición. Esa fórmula, ese trabajo que se hizo bajo el liderazgo de Díaz, ha ido evolucionando y queremos pasar a una verdadera alianza de fuerzas políticas y de voluntades y hacernos cargo en un contexto en el que las derechas están llamando a la puerta y haciendo retroceder derechos”, ha afirmado.

“Entiendo que hay ansias por ponerle tejado a esa casa”, ha contestado sobre la persona que liderará el proyecto, “pero estamos en conversaciones entre las fuerzas e intentando hacer un espacio que dé respuestas. Es una muy buena noticia que nos hagamos cargo de este espacio, que vayamos construyendo la casa en la que lo que más importa es el arraigo. Tenemos fuerza, capacidad, voluntad, talento y fraternidad”, ha señalado.

Preguntada por Podemos, García ha afirmado: “Todo aquel que quiera unirse a un barco progresista de izquierdas y no haga todo lo posible para terminar con el Gobierno que hay ahora, bienvenido sea. Nos necesitamos todos. En este tiempo hemos tejido una red fraterna con la voluntad de que sea la casa estable del futuro. Todo aquel que venga a remar a favor, bienvenido sea. Todo aquel que venga a poner piedras en el camino, que diga que el Gobierno progresista tiene que irse, pues ya tenemos bastantes problemas. La pregunta no es a nosotros, es a ellos”, ha rematado.