Rufián insiste en la gran coalición para frenar PP y Vox: “¿No vale la pena intentar hacer algo diferente?”  

La número dos de ERC dice que el líder en el Congreso jamás ha elevado la propuesta a la dirección del partido y le ofrece repetir como candidato

El anuncio de una conferencia conjunta entre el jefe de filas de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, y Emilio Delgado, diputado autonómico y coportavoz de Más Madrid, ha agitado las aguas de la formación catalana y en el espacio a la izquierda del PSOE. “Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos. Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente”, ha insistido Rufián este lunes en un mensaje en X, abogando por la confluencia de izquierdas a nivel estatal que propone desde hace meses. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha vuelto a rechazar esa propuesta, aunque cuidándose de no caer en el cuerpo a cuerpo con su portavoz en las Cortes. Rufián ni siquiera ha llegado a proponer esa vía en los órganos del partido, ha dicho Alamany, que también le ha abierto las puertas a repetir como candidato en las generales.

Esquerra había navegado las diferentes declaraciones que en los últimos meses había hecho Rufián respecto a esa coalición. El discurso oficial de los republicanos es que siempre habla con todos los partidos pero que solo en las elecciones europeas, con circunscripción única, era posible hacer listas conjuntas, como se ha hecho ya con BNG y EH Bildu. El anuncio de la charla con Delgado, del que la dirección que pilota Oriol Junqueras no tenía noticias, se ha visto como un paso más allá en esa cruzada.

“¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?”, ha insistido en X este mismo lunes Rufián. “¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal?”, añade el mensaje, en el que también pide “más cabeza y menos pureza”.

Alamany no ha querido comentar el contenido de los tuits, que perfectamente podrían criticar la posición de su propia formación como la de otras fuerzas soberanistas periféricas. La número dos de ERC ha asegurado que la visión de Rufián sobre cómo plantar cara a la alianza entre la derecha y la extrema derecha es “conocida” por el partido, pero ha asegurado que “nunca” se ha elevado de manera formal en los órganos del partido la posibilidad de una gran coalición electoral, dando a entender que va por libre. “Hay que apostar por proyectos kilómetro cero, no creados desde Madrid”, ha apostillado.

El tema sí ha sido objeto de debate, por ejemplo, con aportaciones del exportavoz en Madrid, Joan Tardà. Su apuesta por que ERC busque aglutinar a las izquierdas soberanistas logró incluso llegar al último congreso de la formación, aunque no tuvo éxito. Tardà ha salido a defender a su sucesor, con un mensaje en X. “Un reconocimiento a las personas que, ante el chaparrón que nos caerá con el avance del fascismo y del odio a la catalanidad, se empeñan en buscar alianzas con las izquierdas de los pueblos del Estado”, dice el mensaje.

“Si él quiere ser el candidato al Congreso, lo será”, ha remachado la número dos del partido, intentando zanjar así la polémica abierta por el anuncio de una charla. La figura de Rufián siempre ha sido polémica y dual. Protegido de Junqueras y con varios triunfos electorales en las espaldas, su encendida retórica parlamentaria le ha hecho ganar muchos adeptos fuera de Cataluña. Un perfil propio que, dentro del partido, algunos ven como un arma de doble filo.

“La estrategia de ERC es clara, seguir trabajando como ahora, con el único horizonte de ganar soberanía para Cataluña”, ha asegurado Alamany. La también jefa de filas en el Ayuntamiento de Barcelona se ha hecho eco de las palabras de su homólogo en EH Bildu, Arnaldo Otegi. En una entrevista a Euskadi Irratia, el congresista vasco cerró la posibilidad a una gran confluencia estatal, a la izquierda del PSOE: “Creemos que las elecciones dan una oportunidad a Hego Euskal Herria para hablar como pueblo. Desgraciadamente, la tendencia es hablar como partido”, dijo.