Rufián insta a las “cúpulas” de los partidos a la izquierda del PSOE a formar una confluencia en España

Han llegado por separado y se han saludado con cierta frialdad. Luego Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, y Oriol Junqueras, presidente del partido, se han sentado juntos este miércoles en el Teatro Micalet de Valencia para explicar la gira que han emprendido para ponderar las ventajas del modelo de financiación autonómico pactado con el Gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez. Pero han dedicado buena parte de su tiempo a responder a las preguntas sobre una propuesta de confluencia de los partidos a la izquierda del PSOE, lo que ha evidenciado las diferencias de posicionamiento entre Rufián, que la ha defendido abiertamente, y Junqueras, que no la ha rechazado, pero sí ha recordado que una iniciativa así ya funciona desde hace tiempo y “tiene todo el sentido del mundo” en las elecciones europeas cuando la circunscripción es única, no como en las generales.

Ha habido un momento de inesperada tensión cuando Rufián ha tardado casi 20 segundos en responder a la pregunta de si está trabajando en esa confluencia o es más bien la expresión de su deseo. Finalmente ha dicho: “Creo que es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra”.

A continuación, Junqueras ha tomado la palabra, primero para recordar que “Esquerra Republicana coincide con su portavoz en el Congreso de los Diputados, del cual se sienten muy orgullosos, de la misma manera que Esquerra Republicana en el Congreso coincide con Esquerra Republicana”; luego para incidir en que comparten la convicción de que “la amenaza de la derecha y extrema derecha, de aquellos que aplauden las políticas de Trump es enorme”, y finalmente para recordar el precedente de las europeas.

Con anterioridad, Rufián había colmado de elogios a Mónica Oltra, exlíder de Compromís, quien también públicamente ha ensalzado al portavoz de Esquerra como un activo mollar de izquierda, “el único que se sale del molde”. Ha señalado que la expresidenta de la Generalitat, aún investigada por un presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido, ha sido víctima de los “poderes reaccionarios”, al igual que Junqueras, y ha manifestado su esperanza de que vuelva a la política. Ha reiterado el respeto que tiene por Compromís y sus políticos y ha justificado la necesidad de una confluencia señalando que mucha gente de distinto signo “tiene miedo” a las derechas en este país y “a la izquierda del PSOE no hay nada, con todo el respeto”, porque “la suma no da”.

Por último, ha indicado que en los últimos seis años, formaciones políticas que no estaban llamadas a representar “a según quién”, lo han hecho, en alusión a Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones. “Yo quiero el mismo bien a alguien de Hospitalet que para alguien de Jaén”, ha afirmado. “Por primera vez tenemos la oportunidad de conformar o de estar a un espacio, no creado desde Madrid, sino desde las naciones sin Estado, y que sería interesante. Lo digo como demócrata. Creo que lo que viene no es lo de siempre”, ha dicho, antes de referirse a ilegalizaciones de partidos, políticas ultrarreaccionarias y antisociales. “Me da igual lo que se escriba sobre por qué lo digo, o por qué lo hago o que tengo interés en no sé qué. Lo digo como demócrata. Y me consta que no soy el único”, ha aseverado.

Tras el bloque inicial, tanto Junqueras como Rufián han coincidido en que con la nueva propuesta de financiación salen ganando todos, sobre todo las autonomías que están más infrafinanciadas, como la valenciana. “Son 3.700 millones más de euros al año” para los valencianos, ha destacado el presidente del partido. Tras la conferencia de prensa, ambos han protagonizado una charla en Aldaia sobre el modelo. Si finalmente no se aprueba, aun siendo mucho mejor que el actual, es porque la iniciativa ha partido de un partido independentista, han destacado.

Esquerra Republicana del País Valencià también ha programado tres actos en Oliva, Onil y Petrer en una serie de actos para explicar el acuerdo, según han señalado Domènec Garcia, presidenta de Esquerra Republicana, y Júlia Andrés, secretaria general.