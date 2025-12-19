El juzgado vuelve a rechazar abrir juicio oral a Mónica Oltra en la causa del encubrimiento de los abusos de su expareja
La jueza desestima los recursos de Vox y Gobierna-te, que ejercen de acusaciones populares
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha vuelto a rechazar la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del Gobierno del Botànic, Mónica Oltra, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.
En un auto fechado el 18 de diciembre al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza desestima los recursos de reforma que interpusieron las acusaciones populares ejercidas por Gobierna-te y Vox contra la resolución previa de junio de 2025 en la que se denegó la apertura de juicio oral y se acordó el archivo provisional de la causa abierta contra Oltra y varios de sus antiguos colaboradores.
La instructora coincide con el dictamen del fiscal a la hora de reiterarse en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida. Además, entre otros aspectos, la jueza señala que “la tarea preeminente del juez en el trance procesal que contemplamos es la de examinar con rigor las acusaciones para evitar que ningún ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento bastante para ello”. Además, hace notar que “ninguna de las acusaciones ha precisado” los indicios “individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado/a”.
En junio de 2024, la Audiencia ordenó reabrir la causa que había sobreseído previamente el juzgado de Instrucción —que no apreció delito, al igual que la Fiscalía— al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te. El juez siguió adelante con el procedimiento por “imperativo legal”.
En junio, el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa y ahora reafirma esta decisión al rechazar los recursos de las acusaciones. En este mismo auto, que se ha notificado este viernes a las partes, admite a trámite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Ministerio de Transportes recupera el tramo de Cercanías hasta Buñol, que dañó la dana
Putin amenaza: “No habrá nuevas operaciones militares mientras Occidente respete nuestros intereses”
Sumar no ve “avances significativos” en la reunión con el PSOE y acusa al partido de Sánchez de “bunkerizarse”
Estados Unidos hará controles biométricos más estrictos para todos los extranjeros que visiten el país a partir del 26 de diciembre
Lo más visto
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”
- “No podemos hacer nada”: la IA permite copiar en exámenes de universidad con una facilidad nunca vista