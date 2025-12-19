Ir al contenido
El hallazgo de un jabalí infectado de peste porcina en Sant Cugat obliga a ampliar las restricciones a cuatro municipios más

Ya son 27 los casos detectados de peste porcina. Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls y Subirats son las cuatro poblaciones incluidas en la zona de infección

Jabali peste porcina
EFE
Barcelona -
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado un nuevo positivo por peste porcina africana (PPA) en un jabalí abatido cerca de donde se localizó el primer animal infectado, lo que eleva a 27 los casos y a diez los focos desde que comenzó el brote, ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura. Se trata de un animal sintomático que fue abatido en la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer caso, pero en esta ocasión dentro del término municipal de Sant Cugat del Vallès y no en Cerdanyola del Vallès como los anteriores, aunque ambos son limítrofes.

La detección de este foco ha hecho necesario modificar los municipios incluidos en la zona de infección dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de los focos. Se han incorporado los municipios de Begues y Gavà, de la comarca del Baix Llobregat, y los de Olesa de Bonesvalls y Subirats, de la comarca del Alt Penedès, según la nota de actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Además, se han analizado cerca de 200 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultados negativos.

Los controles que se realizan en las 55 granjas de porcino situadas en el área de 20 kilómetros de radio siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad, ha precisado el MAPA.

Estos hallazgos son resultado del “intenso” trabajo de campo realizado por Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local. Siguen, por lo tanto, las “intensas” labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y captura de animales en la zona infectada, así como el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados y control en corredores de uso de jabalíes.

Además, se está evaluando el establecimiento de nuevas barreras en la zona de alto riesgo para tratar de reducir “al máximo” las posibilidades de movimiento de jabalíes hacia la zona más exterior del área infectada, según el MAPA.

Las administraciones central y autonómica recuerdan la necesidad de mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

