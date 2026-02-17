Transportes prepara un plan especial de 1.600 millones para frenar el deterioro de las carreteras

De la crisis del ferrocarril al deterioro de las carreteras. El Partido Popular ha llevado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de un asunto a otro en el pleno celebrado esta tarde en el Senado, donde ha dado detalle sobre un nuevo plan de inversión en asfaltado para la mejora de la seguridad vial. Puente ha anunciado que está en preparación una acción especial para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado dotado con 1.629 millones y un horizonte de ejecución de tres años.

Como sucedió días atrás, cuando esgrimió en el Congreso un déficit de 30.000 millones en inversión ferroviaria que achacó a los gobiernos de Mariano Rajoy, el ministro de Transportes ha cargado este martes contra la oposición popular por un problema estructural en el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado: “Desde 2011 se llega a tener un déficit acumulado de inversión en conservación de 5.600 millones”. Durante su intervención también ha afirmado que el actual Ejecutivo “está afrontando y revirtiendo esta tendencia con un gran esfuerzo presupuestario, planificación y responsabilidad”. El plan de mejora de firmes iría en la dirección de reducir el citado déficit inversor.

El senador popular Juan José Sanz Vitorio ha recordado previamente desde la tribuna que su partido había previsto un plan extraordinario de inversión en carreteras dotado con 5.000 millones para actuar sobre 2.000 kilómetros de una veintena de corredores. Una iniciativa que fue abandonada.

La Red de Carreteras del Estado suma 26.000 kilómetros, representando un 16% de la totalidad de vías repartidas por el país. Sin embargo, ha remarcado el ministro, soporta el 53,5% del tráfico total y el 65,7% del tráfico pesado: “Si hay un problema de conservación de carreteras depende en un 16% del Gobierno y en un 84% del resto de Administraciones”, se ha defendido Óscar Puente. Otros datos positivos utilizados para dar réplica al PP son el de la reducción del 16,7% desde 2014 en el riesgo de sufrir un accidente en la red estatal, y el recorte del 25% en el riesgo de fallecimiento por un siniestro.

Distintas asociaciones de constructoras y empresas especializadas en conservación de carreteras llevan años denunciando la falta de miles de millones extra para el mantenimiento de autovías y carreteras convencionales, lo que iría en detrimento de la seguridad de los usuarios. Con redes ferroviarias y viarias al límite, desde el Ministerio de Transportes se ha defendido esta tarde que la inversión ejecutada en conservación de carreteras alcanzó los 1.830 millones de euros en 2025, cifra que contrasta con los 897 millones destinados a esta labor en 2018, último año con el PP en el Gobierno. “Algunos expertos cifran en 38.000 euros por kilómetro el gasto necesario en mantenimiento de carreteras, cifra que se supera en la actualidad, pero es que tuvimos momentos con menos de 18.000 euros”, ha criticado Óscar Puente.

Desde la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías (CETM) se reclamó a primeros de mes un incremento del presupuesto al menos hasta los 2.000 millones anuales. Y la Asociación Española de la Carretera (AEC) cifra el déficit en mantenimiento por encima de los 13.900 millones, precisándose actuaciones de mejora en los próximos cuatro años sobre 54.300 kilómetros, incluidas carreteras de diputaciones y gobiernos regionales. Cuando Sanz Vitorio ha enarbolado el informe del pasado mes de julio de la AEC, el ministro ha replicado que ese mismo trabajo “reconoce que la Administración central es la que más invierte por kilómetro frente a diputaciones y comunidades autónomas”.

Los efectos del cambio climático sobre las infraestructuras han vuelto a ponerse en primera posición entre los males a combatir, con 225 millones de euros en daños ocasionados en las carreteras por el reciente tren de borrascas. La estimación preliminar parte de la Dirección General de Carreteras, que ha elaborado el presupuesto para restaurar firmes, recuperar drenajes, estabilizar taludes, etcétera. Para este departamento de Transportes se han comenzando a habilitar fondos en el Consejo de Ministros de este mismo martes para la actuación ante emergencias.

El debate en el Senado ha vuelto a ser tenso, con senadores del grupo popular increpando al titular de Transportes por lo que consideran un estado de abandono de las redes ferroviarias, entre ellas la de Cercanías de Madrid. “Si quieren ver hacinamiento y malas condiciones de servicio, suban al Metro de Madrid”, ha dado Puente por respuesta. Entre peticiones de dimisión al ministro, también se ha echado en cara al Gobierno la falta de Presupuestos Generales del Estado y la baja ejecución de fondos europeos. “Las carreteras están en un estado mejorable, sin duda, y estamos trabajando para ello”, ha concedido Puente, “pero quienes no están legitimados para reclamar y sembrar en la ciudadanía la sensación de inseguridad son quienes menos hicieron por el estado de las carreteras en este país”. De este modo ha concluido un nuevo intercambio bronco entre Gobierno y oposición sobre infraestructuras.