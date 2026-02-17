La IA se viste de ruana: gobernanza, formación y productividad con acento latinoamericano

En la inauguración del Centro de Excelencia en IA NovaIA, expertos y empresarios defendieron que Colombia y Latinoamérica deben implementar tecnología desde sus propias realidades productivas, con gobernanza y talento local, en vez de copiar modelos externos

La multinacional española Indra Group inauguró esta semana en Tunja el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial NovaIA, una iniciativa que busca fortalecer la investigación y el uso de esta tecnología en Colombia y América Latina. El centro es resultado de una alianza entre Indra Group, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Proboyacá y el Tecnológico de Monterrey. Establecerlo en Tunja, aseguró José Fernando Quintero, presidente de Indra Group en Colombia, tiene la intención de “democratizar la tecnología” y de convertir a la capital boyacense en epicentro de investigación y desarrollo para el país y la región. En el marco de la apertura, se realizó un conversatorio con empresarios y expertos, quienes coincidieron que la IA debe aplicarse desde realidades productivas, sociales y regulatorias propias, con una gobernanza regional clara y usos bien definidos. Enfatizaron, además, en que esta tecnología llegó para potenciar a las personas y no a reemplazarlas.

Victor Muñoz, experto en IA, aseguró que cada revolución trae consigo disrupciones y oportunidades que deben ser analizadas según “el nivel de madurez” de cada país. Señaló que ese nivel es más bajo en América Latina que en Estados Unidos o Europa, y que en esta región “no vamos a pensar en la automatización de 100 grandes fábricas, porque no existen, pero sí de 90.000 comercios con problemas de inventarios, ventas, acceso a FinTech”. Se trata, entonces, de adaptar la IA a un ecosistema específico.

Alexis Ocampo, líder de Gobierno de Arquitectura en Bancolombia, ejemplificó ese fenómeno desde el sector financiero: antes de pensar en modelos sofisticados, es necesario identificar dónde está la información útil, cómo estructurarla y qué competencias se requieren para generar valor. En regiones como Boyacá, aseguró, la IA puede ayudar a “describir una cadena productiva, identificar en qué momento se genera una interacción con una entidad financiera y cómo se la puede facilitar y optimizar” para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades.

Asimismo, se debatió con profundidad sobre la regulación y la gobernanza de la inteligencia artificial y toda la información que requiere para su funcionamiento. Al respecto, Muñoz enfatizó en que la “fragmentación” de los marcos regulatorios en América Latina, con más de 30 modelos, “termina siendo una locura en adopción, afecta la productividad y termina provocando que la tecnología no se use”. Por ello propuso una regulación “inteligente” que unifique unas líneas básicas, al tiempo que establece normativas sectoriales (“líneas básicas para el sector financiero, salud, justicia etc”) y que promueva la innovación mientras protege la información y los derechos de las personas.

Patricio Espinosa, gerente general de IBM, expresó que si bien la regulación juega un papel importante en el uso responsable de la IA, quienes la diseñan y fabrican también tienen una función clave. “Tenemos que crear tecnología responsable desde el principio”, aseguró. Manifestó que la gobernanza no solo tiene que ver con la regulación para una herramienta ya creada, sino con el diseño y la fabricación, que deben tener consideraciones éticas, de seguridad y de impacto social.

Utilizar inteligencia artificial, sin embargo, requiere también un proceso de formación y alfabetización digital, particularmente en los países latinoamericanos. Maria Paula Duque, especialista en soluciones de Copilot para Microsoft, aseguró que en Colombia el 26% de los adultos que trabajan la usan en sus labores, “la misma proporción que en Estados Unidos”. “A pesar del problema de la conectividad y la alfabetización, somos capaces de usarlo”, manifestó. Aun así, reconoció que Colombia tiene grandes retos que impiden el aprovechamiento pleno de las herramientas. En ese sentido, propuso crear un “plan nacional de educación” que incorpore habilidades digitales y de análisis para comenzar a cerrar brechas.

La mayoría de los panelistas insistió en que el uso y el desarrollo de la IA debe ser un proceso colectivo, de diálogo y mancomunado entre el sector público, privado, la academia y la ciudadanía, con el objetivo de generar talento que responda a las necesidades del mercado laboral. El trabajo con universidades e instituciones como el SENA es fundamental para formar jóvenes que puedan atender las necesidades productivas reales.

Nicolás Uribe, consultor de IA, coincidió, pero enfatizó en que no solo es importante la formación técnica, sino una “mentalidad” que permita identificar cuáles tareas puede asumir la tecnología. Añadió que es fundamental automatizar las tareas que generan aburrimiento entre los empleados, con el fin de crear valor creativo. “El límite no es la tecnología, sino la creatividad”, manifestó, enfatizando en que el uso productivo de la inteligencia artificial no viene de entender los algoritmos y la minucia tecnológica, sino de identificar tareas concretas. “Se puede usar la IA para ser más productivo y más feliz”, señaló.

Sobre productividad empresarial, competitividad y generación de valor, los panelistas coincidieron en que es necesario alimentar las herramientas tecnológicas con datos de calidad y tener objetivos definidos. “Si entra basura, sale basura”, resumió Duque. En esa misma línea, Ernesto Gutiérrez, vicepresidente de Tecnología del Grupo Aval, dijo que la IA debe tener “una vocación”. Planteó que la emoción actual podría estar “forzando” su uso, sin un norte claro, cosa que lleva al fracaso. Para él, su impacto depende de definir con claridad para qué se usa. En su empresa, por ejemplo, la emplean para automatizar tareas repetitivas o mejorar la atención al cliente. “La tecnología no llega para competirnos, sino para potenciarnos; para complementarnos, no para castigarnos”, insistió. Y agregó: “Es clave para crear un modelo diferenciado de empleabilidad y bienestar para la sociedad colombiana”.

Lo más importante, insistieron los expertos, es entender qué se quiere solucionar, fortalecer las capacidades locales, adaptar la tecnología a los contextos específicos y construir una gobernanza completa, que equilibre la innovación y la protección de derechos. Todo con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial con acento latino.