Ir al contenido
_
_
_
_
América Colombia
PODCAST

Podcast | ¿Puede la inteligencia artificial mejorar el rendimiento de los países?

La inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo acelerado y ya ha permitido avances en áreas como la medicina y la ciencia

Roberto Pombo
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo acelerado y ha permitido avances en áreas como la medicina y la ciencia. Sin embargo, sus avances han creado una nueva brecha entre países. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede convertirse en un motor real de productividad si los problemas estructurales del Estado siguen intactos?

Para este capítulo hablamos con el médico neuroradiólogo, German Arango; con el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna; con María Paula Forero, politóloga y autora del libro “Más allá de los algoritmos: reflexiones sobre ética e inteligencia artificial en la era digital”; con Víctor Muñoz, exdirector del Dapre y experto en inteligencia artificial; y con Juanita Rodríguez Kattah, Country Manager de Bitso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_