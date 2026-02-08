Podcast | ¿Puede la inteligencia artificial mejorar el rendimiento de los países?

La inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo acelerado y ya ha permitido avances en áreas como la medicina y la ciencia

La inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo acelerado y ha permitido avances en áreas como la medicina y la ciencia. Sin embargo, sus avances han creado una nueva brecha entre países. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede convertirse en un motor real de productividad si los problemas estructurales del Estado siguen intactos?

Para este capítulo hablamos con el médico neuroradiólogo, German Arango; con el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna; con María Paula Forero, politóloga y autora del libro “Más allá de los algoritmos: reflexiones sobre ética e inteligencia artificial en la era digital”; con Víctor Muñoz, exdirector del Dapre y experto en inteligencia artificial; y con Juanita Rodríguez Kattah, Country Manager de Bitso.