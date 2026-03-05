Samsung apuesta por multiplicar el hardware en la era de la IA

En su stand del Mobile conviven los dispositivos habituales con su ‘smartphone’ plegable triple o sus gafas de realidad extendida. El denominador común a todos ellos es la IA.

En un momento de cambio profundo en el mundo digital, muchos se cuestionan el papel de los dispositivos físicos. La IA ha irrumpido como un torbellino y se postula como un nuevo intermediario entre las personas y el acceso a los servicios y aplicaciones. Siempre habrá dispositivos, pero la duda está en cuáles serán y cuántos necesitaremos. Durante el Mobile World Congress ha quedado patente que Samsung, el mayor fabricante de smartphones del mundo, opta por expandir su catálogo en lugar de concentrarlo.

Hace tiempo que los fabricantes de smartphones ya no solo producen móviles, sino una ristra de dispositivos. Relojes, pulseras inteligentes o auriculares son los más comunes. Pero hay más. El Mobile es el escaparate más importante del año para toda esta tecnología. Y Samsung, con uno de los expositores más grandes de la feria, exhibe un amplio catálogo de productos.

“En toda la industria, a medida que la era de la IA se acerca, se están preparando los dispositivos que mejor servirán la experiencia IA”, comenta Moon Sung-hoon, vicepresidente de la división de Hardware de Experiencia Móvil. “Samsung también está preparando diferentes productos. La cuestión es qué dispositivo podrá ofrecer los mejores servicios en esta nueva era. Hay diferentes tipos de dispositivos que nosotros estamos desarrollando y probando, pero no sabemos cuál puede ser el ganador, por ahora”.

Una de las novedades expuestas este año en el expositor de Samsung era su Galaxy Z Trifold. Se trata de un plegable triple, anunciado el pasado mes de diciembre y que está a la venta en muy pocos países todavía. Representa la llegada de un nuevo formato de smartphone, adelantado por Huawei unos meses antes y refrendado por el lanzamiento de la firma coreana.

El Trifold se acerca más al anhelo de la industria de crear un dispositivo dos en uno, que sirva como smartphone y como tableta a la vez. Su pantalla totalmente desplegada alcanza las 10 pulgadas, dimensiones consideradas estándar en las tabletas.

Aún es pronto para sacar conclusiones, pero Moon afirma que los primeros indicios son alentadores para este nuevo formato: “El Trifold ha tenido una gran acogida. A medida que la experiencia que proporciona la IA se desarrolla, necesitamos hardware y software más sofisticado. Nosotros monitorizamos muy de cerca las expectativas de los clientes y las tendencias tecnológicas. Y creemos que el smartphone tiene ventajas únicas, así que seguiremos fortaleciendo el smartphone”.

Pero la compañía coreana va más allá del móvil en sus nuevos lanzamientos. Otro de sus últimos desarrollos que se han podido ver en el MWC han sido sus gafas inteligentes. Consisten en visor OLED de 3.552×3.840 píxeles de resolución por cada ojo. El usuario ve el entorno casi como si el panel de las gafas fuera transparente. Pero, en realidad, le llega una imagen proyectada, que captan seis cámaras integradas en el dispositivo.

Las Samsung Galaxy XR cuentan con una interfaz gestual. El usuario navega en los menús y en las aplicaciones señalando con el dedo índice o haciendo pinza. Aunque aún solo están a la venta en Corea del Sur y Estados Unidos, se espera que a lo largo del año aterricen en nuevos mercados.

“Lanzamos nuevos tipos de dispositivos para dar más opciones a nuestros usuarios. Intentamos explorar nuevas formas de hardware para mejorar la experiencia que proporcionamos a los usuarios”, apunta Moon. En menos de dos años su compañía ha lanzado tres formatos nuevos de dispositivo. Durante 2024 apareció el Galaxy Ring, un anillo con capacidades de monitorización de parámetros biomédicos. En la segunda mitad de 2025 salieron a la venta tanto las Galaxy XR como el Galaxy Z Trifold.

“Con el desarrollo de la IA algunas personas dicen que el papel del hardware, o más específicamente del smartphone, se va a reducir. Pero nosotros pensamos lo contrario”, afirma Moon. Más hardware para la época en la que despunta el software de la mano de la IA. Aunque el fabricante coreano tiene una visión clara de cómo se centralizarán los servicios digitales en los próximos años.

“Creemos que el papel del smartphone va a ser más importante porque tiene ventajas claras. Tiene una capacidad de procesamiento muy potente. Y, además, el usuario lo lleva encima constantemente. Esto quiere decir que el smartphone conoce muy bien al usuario y proporciona la mejor plataforma para ofrecer los servicios y funcionalidades con IA”, remata Moon.