Cristo Fernández, el actor de ‘Ted Lasso’ que busca debutar en la MLS

El actor, que en la serie interpreta a un futbolista profesional de un equipo en Inglaterra, ha jugado un encuentro amistoso de la segunda división de fútbol de Estados Unidos, en el que representa al Chicago Fire F.C.

Dani Rojas, el personaje que interpreta Cristóbal Fernández en la serie Ted Lasso, podría volverse realidad. El equipo Chicago Fire F.C. de la liga profesional de fúbol de Estados Unidos (MLS) ha admitido que el mexicano, mejor conocido como Cristo, ha estado en pruebas para el club, luego de que se filtraran algunas fotografías del actor portando la uniforme. “Es verdad”, publicó The Fire en su cuenta de X, “el mes pasado, Cristo Fernández estuvo en pruebas con nosotros y marcó dos goles en un partido amistoso”, se lee. Fernández jugó en representación del Chicago Fire, pero con el equipo El Paso Locomotive, de la segunda división, contra New Mexico United, el fin de semana pasado.

Lo que no está confirmado aún es si el actor fichará por el club. De lograrlo, sería un hecho histórico, ya que el mexicano tiene 35 años recién cumplidos. A esta edad, la mayoría de los jugadores profesionales de fútbol se acercan al retiro; sobre todo si durante los años han arrastrado lesiones, tal como es su caso.

El nacido en Guadalajara cimentó una breve carrera futbolística antes de ingresar en el mundo de la actuación. Jugó en las categorías juveniles de Estudiantes Tecos, en Jalisco; pasó por algunos equipos de segunda y tercera división en México y Estados Unidos, y vistió la playera del Guayama F.C., un club de Puerto Rico, en la primera división. Fernández contó a este diario que las lesiones finiquitaron su carrera y fue entonces que decidió estudiar Comunicación.

“Me metí al teatro y empecé a hacer un portafolio de videos estudiantiles, en los que actuaba siempre. Así empezó la pasión por el cine. Comencé a producir proyectos audiovisuales estudiantiles y cuando terminé mi carrera de comunicación, dije: ‘Quiero irme a estudiar actuación”, afirmaba en 2022.

Juntó dinero y se fue al Reino Unido para estudiar en la Universidad de Surrey, al sureste de Inglaterra. Se graduó en 2016. Tuvieron que pasar cuatro años para que el tapatío consiguiera el papel que le cambió la vida. En un inicio, el personaje de Fernández iba a ser islandés, pero logró convencer a la producción de que debería ser mexicano.

Dani Rojas no solo está inspirado en la propia historia de Fernández, sino también en la de Javier Hernández, Chicharito. “Durante su etapa en el Manchester United, [Chicharito] siempre fue carismático, le echó ganas y buena vibra. Demostró lo que es ser mexicano”, recuerda el actor.

Ted Lasso cuenta el ascenso a la gloria de un equipo de fútbol en Inglaterra de la mano de un entrenador estadounidense de fútbol americano. El estreno de la producción audiovisual, con un tono cómico y de exagerada positividad, supuso un respiro en la vida cotidiana en 2020, luego de que se desatara la covid-19 y la población mundial quedara confinada. “Por eso a Ted Lasso hay que recibirle con alfombra roja y una ovación en pie”, escribió Natalia Marcos en su crítica de la serie.

Dani Rojas es, precisamente, uno de los personajes que más evocan una actitud positiva: aparece a cuadro cantando una melodía con su nombre como lo haría la afición; aporta a la historia inocencia y esperanza; inmortaliza el lema “El fútbol es vida” (“Football is life”). A pesar de haber cerrado la trama en la tercera parte, la serie va por su cuarta temporada, la cual inició su rodaje en julio de 2025. La producción tiene casi 100 nominaciones y unos 28 premios.