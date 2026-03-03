México prende una veladora por las lesiones a 100 días del Mundial

Para el partido inaugural del Mundial, México no tiene claro cuál será su alineación o siquiera si tendrá disponibles a todos sus futbolistas. Las lesiones aparecieron en la recta final antes de la Copa del Mundo. A falta de un centenar de días, la selección mexicana de Javier Aguirre tendrá que poner todas las esperanzas en que los informes médicos puedan ser favorables. Estos días, Aguirre viajará por Europa para encontrar un poco de claridad sobre la salud de sus pupilos.

Santiago Giménez puede darle noticias esperanzadoras a su técnico. El fin de semana pasado, su técnico en el AC Milan, Massimiliano Allegri, detalló que su regreso a los entrenamientos es inminente tras una operación en el tobillo a la que se sometió el delantero mexicano en diciembre pasado. El último partido del hijo de Christian Chaco Giménez fue el 28 de octubre pasado. Desde entonces, el conjunto rossonero fichó a otro goleador, Niclas Füllkrug. Giménez tendrá que ponerse en forma primero y luego ver si puede tener minutos de juego desde marzo hasta junio, mes de la Copa del Mundo, para poder mostrar su potencial como goleador, algo que hizo bien en su estadía con el Feyenoord y le valió para llegar a un club gigante de Italia.

Edson Álvarez, en cambio, es una de las noticias amargas para la ilusión mexicana en el Mundial. Su capitán, llamado a heredar el liderazgo de Rafa Márquez y de Andrés Guardado, cayó en el quirófano en la primera quincena de febrero. También se operó del tobillo. “Lo de Edson es un contratiempo terrible porque no estaba en el radar esa lesión, pensamos que era con tratamiento y terminó con cirugía, somos optimistas”, contó Aguirre el pasado 25 de febrero. Ahora mismo está en rehabilitación física. Sabe que su regreso puede darse hasta mayo, un mes antes de la Copa del Mundo, si es que todo va bien.

También resulta un poco esperanzador el avance que lleva César Chino Huerta, quien sufrió una lesión en la pelvis mientras jugaba con el Anderlecht de Bélgica en noviembre pasado. Aguirre valorará si podrá llegar a tiempo y darle otra opción en el extremo izquierdo, donde también tiene lesionado a Alexis Vega, recién sometido a una limpieza articular en las rodillas, problema que ha limitado su despegue como gran creativo.

“Cuando ves jugar a tu selección, cuando ves a todos con una buena condición, no lo hablo en el tema de envidia sino en el tema de que ellos tienen la salud de poder estar jugando y de poder hacer lo que a mí me gusta, entonces ahí es donde a mí, un poco mentalmente, me pega”, contó Rodrigo Huescas, lateral derecho que milita en el Copenhague y quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en octubre. “Tengo que llenarme de objetivos a corto plazo, cada semana proponerme algo. Si pienso en dos o tres meses, la cabeza se me va. Lo que está a mi alcance es trabajar y cuidar mi rodilla”, contó en una entrevista con su club publicada este fin de semana.

Otro con un problema en el ligamento cruzado fue Luis Chávez, uno de los mediocampistas zurdos de México, quien se rompió durante un entrenamiento el verano pasado. El jugador del Dinamo de Moscú será visitado por Aguirre para ver si, tras la rehabilitación, puede estar a la altura de competir un lugar con otros jugadores como Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez o incluso Álvaro Fidalgo, canterano del Real Madrid que decidió naturalizarse mexicano para buscar un sitio en el Mundial y que tiene altas probabilidades de ser convocado a finales de marzo.

La incógnita que rompe un poco el corazón de los mexicanos es la de Gilberto Mora, el adolescente que en 2025 sorprendió por jugar con la selección mexicana absoluta y acaparar la atención de los reclutadores de los clubes europeos. A inicios de este año, Mora tuvo que parar de inmediato porque tenía molestias en el pubis. Se trata de otro caso de pubalgia, ocasionada por la sobrecarga muscular. “Estuve en Tijuana hace no mucho. Iba a ir a una evaluación con otro médico, era una tercera opinión. Es una lesión bastante compleja. Hay teorías diversas: una de ellas es que te operes inmediatamente, el periodo es corto, y la otra es descansar, absoluto reposo. Otras es descanso activo, pero no es tirarte a la cama 30 días. No se pusieron de acuerdo, me refiere molestias, pero da sensación que tiene buen tratamiento”, dijo Aguirre hace una semana.