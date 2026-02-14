Armando ‘Hormiga’ González se mira en el espejo de Chicharito para buscar un lugar en el Mundial

Antes de marcharse al Manchester United, Javier Chicharito Hernández fue campeón goleador con las Chivas de Guadalajara en 2010. Era un año mundialista. El atacante apenas tenía 21 años y ya había sido del agrado de Alex Ferguson, entonces entrenador de los Red Devils. También agradó a Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, para que lo llevase al Mundial de Sudáfrica. En una de esas coincidencias futboleras, ha brotado otro campeón goleador rojiblanco que está a las puertas de una Copa del Mundo.

Armando González (Celaya, Guanajuato, 22 años) surgió de un momento a otro. Nadie pronosticaba que el chico apodado Hormiga podría llegar a ser una garantía de gol en Primera División. La tenía difícil porque delante suyo estaban dos goleadores veteranos, con sueldos millonarios y con el cariño de la afición. Eran Alan Pulido, campeón con las Chivas en 2017, y Chicharito Hernández, campeón de goleo y referente de los equipos juveniles hasta que dilapidó su aura de estrella con comentarios machistas. González debutó en el primer equipo el 13 de enero de 2024. Poco a poco se ganó un lugar entre distintos entrenadores que desfilaron por el equipo: Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García, Gerardo Espinoza y ahora con Gabriel Milito.

Lo que le ayudó a la Hormiga González fue haber sido parte de los equipos infantiles de las Chivas de Guadalajara, donde fue creciendo en diferentes categorías. En 2020 pudo acercarse al alto rendimiento cuando fue parte del equipo filial en Segunda División, el Tapatío, una especie de laboratorio donde se prueban a los juveniles que son promisorios, pero que no pasan el corte al primer equipo. En noviembre de 2020, González inició su lento despegue hasta que tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría cuatro años más tarde. Fue llamado a la selección absoluta en noviembre de 2025 para jugar un amistoso contra Paraguay. Este año vio algunos minutos en un amistoso contra Bolivia.

González se hizo fama entre sus compañeros y la afición por su gusto por la cultura del anime japonés. Le rebautizaron como el otaku, un término usado a veces de forma despectiva para los más apasionados a los mangas. Cada celebración de gol ha ido acompañado de algún gesto alusivo a Naruto o a Dragon Ball. Así, entre broma y broma, ganó el campeonato de goleo con 12 tantos en 17 partidos disputados.

El buen problema que tendrá Javier Aguirre es definir quiénes serán sus tres delanteros para la Copa del Mundo. El estratega ya ha avisado de que, salvo tragedia, llamará a Raúl Jiménez (Fulham), el atacante en mejor forma hasta el momento que, con sus 34 años, aportará experiencia. También es casi seguro Santiago Giménez, del AC Milan, aunque se está recuperando de una operación en el tobillo desde diciembre. Aguirre avisó que, sea como sea, le llamará, noticia que alegra a la empresa alemana Adidas que patrocina a la selección y ha hecho de este futbolista su mayor embajador.

El último lugar se lo pelearán Germán Berterame, argentino naturalizado mexicano que entrena con el Inter de Miami de Messi; Ángel Sepúlveda, con buen rendimiento en Cruz Azul y ahora en las Chivas; Julián Quiñones, goleador del Al-Qadisiyah de Arabia Saudí, y Armando González. Aguirre no está dispuesto, según ha confesado ante la prensa, de llevar a cuatro delanteros centro. “Para el Mundial es el día a día. Eso depende de mi trabajo diario y es lo que permitirá que se me tome en cuenta”, contó González a ESPN hace unos días. La Hormiga tendrá una audición para Aguirre este sábado cuando sus Chivas se enfrenten al América en el clásico más grande de México.