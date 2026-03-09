La Fiscalía se opone a imputar a Mazón por la gestión de la dana al no ver de momento indicios suficientes

Movimiento de calado sobre el futuro judicial del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que deje la causa de la dana en manos de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra, según un informe del Ministerio Público. Con su posición, el organismo no descarta la responsabilidad penal en la tragedia del exjefe del Consell, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación” del ex barón popular en las pesquisas que rastrean la riada que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024.

En un documento firmado por el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz, el organismo solicita al alto tribunal que devuelva la causa al juzgado de Catarroja. La institución se pronuncia así sobre la exposición razonada –documento que expone los presuntos delitos de Mazón- que la magistrada Ruiz Tobarra emitió hace dos semanas. La jueza justificaba que existían indicios para que el TSJCV investigara al exmandatario por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave con resultado catastrófico, que está recogido en el artículo 142 del Código Penal. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, el popular no puede ser imputado por un juzgado de instrucción.

“No puede obviarse que, a lo largo del procedimiento, se puedan producir declaraciones o aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, señala el organismo. El documento se refiere a los presuntos movimientos que el popular pudo hacer desde el restaurante El Ventorro, donde pasó casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana, para influir en las decisiones que tomaba la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas. “Procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”, zanja el Ministerio Público.

El movimiento de la Fiscalía se produce después de que la jueza de Catarroja reclamara al alto tribunal valenciano investigar a Mazón. Tras más de 15 meses de pesquisas, en los que han declarado más de 500 testigos, la magistrada argumentaba que el expresident se situó el día de la desgracia en el epicentro de una cadena de “groseras negligencias”.

Ruiz Tobarra vinculaba a Mazón “con un resultado mortal de 230 fallecidos” y censuraba que el popular hubiera permanecido impasible en el restaurante El Ventorro de Valencia mientras sucedían episodios extremos, como el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la catástrofe al inundar municipios como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.

La magistrada de Catarroja también sostenía la tesis de que Mazón permaneció ajeno a la catástrofe, minimizó su impacto, mantuvo su agenda institucional durante jornada y desoyó las advertencias de organismos del Gobierno de Pedro Sánchez como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que el mismo día de la dana emitió un aviso rojo, el máximo en la escala.

La jueza también conectó a Mazón con la piedra angular de su investigación, el envío tardío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se coló en los terminales a las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. Ruiz Tobarra ha sostenido en decenas de autos, avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, que si la notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

La instructora estimaba que el exbarón tuvo la competencia para gestionar la emergencia y debió ejercer una “posición de garante” como coordinador de la crisis.

El escrito remitido por la Fiscalía al TSJCV se suma al de las decenas de acusaciones populares y particulares personadas en la causa y al de las defensas de los dos esxaltos cargos de Mazón investigados: la exconsejera Pradas y quien fuera su segundo, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos han pedido en sus escritos al alto tribunal que se archive la causa contra ellos. El abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, además, ha calificado las pesquisas contra expresident de “prospectivas”.