La explosión de una granada en una discoteca de Perú evidencia el poder de las mafias

El atentado sucedió en Trujillo, una ciudad al norte de Lima donde se han reportado más de 7.200 denuncias por extorsión en los dos últimos años

La explosión de una granada dejó el sábado por la noche 40 heridos en una discoteca en Trujillo, una de las ciudades más importantes de la costa norte peruana. A diferencia de otras veces, el estallido no sucedió en los alrededores, sino en el interior del local, en uno de los baños.

Se trató de la arremetida más reciente de la delincuencia en el Perú, un país cercado por las mafias de extorsión y sicariato. La mayoría de las víctimas tiene entre 22 y 28 años, aunque se han registrado dos víctimas menores de edad a las que no se les debió permitir el ingreso. Ocho se encuentran en observación y otros ocho han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas de emergencia. No hay víctimas mortales.

Una de las pacientes más críticas es Maricielo Romero Rodríguez, una joven de 23 años, madre de un niño de seis, que trabajaba como animadora infantil. Presenta perforaciones intestinales y lesiones en el hígado y el bazo. “El abdomen lo tiene todo dañado. Al cerebro le entró una esquirla. Ya la han operado, pero necesitamos varias unidades de sangre. Me siento horrible de verla así”, ha expresado su abuela, Luzmila Esteban.

Los familiares de las víctimas han denunciado que ningún representante de la discoteca Dalí se ha acercado para solidarizarse con ellos y gestionar algún tipo de ayuda. “Háganse responsables. Esto pasó en su local. No pueden mirar hacia otro lado y dejarlos a su suerte”, han cuestionado.

Pero lo que ocurrió este sábado va más allá de un ataque puntual. No es la primera vez que la discoteca Dalí padece un atentado. El 14 de febrero, en el Día de San Valentín, les lanzaron bombas lacrimógenas. Según las investigaciones policiales, la explosión no tenía como objetivo un grupo de personas en particular. Se trataría, más bien, de una medida sanguinaria de parte de la mafia organizada Los Pulpos contra los dueños de la discoteca en represalia por no haber pagado un cupo de 200.000 soles (58.800 dólares).

Trujillo, capital de la región La Libertad, es presa de una escalada de violencia que inició en los primeros años de los 2000. Según estadísticas del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, entre 2024 y 2025 se reportaron 7.253 denuncias por extorsión en dicha región. “De ataques selectivos a balazos y petardos colocados en fachadas, se ha pasado a poner explosivos en lugares con concentración y aglomeración de gente. Lo ocurrido en la discoteca Dalí es ya un intento de asesinato masivo de gente inocente”, explica Iván Slocovich, director del diario Correo.

Por su parte, Jorge López, editor regional de Radio Programas del Perú (RPP), subraya la incapacidad de las fuerzas del orden. “Son años en los que la policía supuestamente trabaja, cambian generales, pero nada parece detener el avance de las extorsiones que han crecido exponencialmente. Lo que vemos en Trujillo podríamos verlo en Lima en unos años”, anota.

Las autoridades han detenido a tres personas por el ataque. Son Rodrigo Nicolás Ávila Peláez, alias Nico (18 años), Luis Fabiano Jacobo Flores, alias Ñaja (18) y un menor de edad, apodado Pato Verde (17). Este último habría sido el autor material. Las pesquisas apuntan hacia Los Pulpos, una banda delictiva que ha expandido sus tentáculos a Chile, y que estaría reclutando a adolescentes para sus fechorías.

La población de Trujillo se siente defraudada por sus principales autoridades. En medio de los damnificados por las lluvias, el alcalde, Mario Reyna Rodríguez, solicitó licencia para viajar a los Estados Unidos, aunque él sostiene que ha sido por motivos médicos. Mientras tanto, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, renunció a su cargo en octubre para tentar la Presidencia de la República. Una empresa en la que ha fracasado en dos ocasiones.