Las lluvias dejan al menos seis muertos y miles de damnificados en Perú

Personas observan la carretera destruida por las fuertes lluvias en Arequipa, Perú, el 23 de febrero.

Las autoridades registran centenares de casas afectadas, así como carreteras interrumpidas y escuelas y centros de salud dañados

Una mujer grita con desesperación en un video grabado en Arequipa, en el sur del Perú: “¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo, por favor!” Las imágenes muestran cómo una persona es arrastrada por la fuerza de un deslave que desciende por una calle llena de viviendas, tras las intensas lluvias que han golpeado la región en los últimos días. Las precipitaciones extremas han dejado algunos sectores de Arequipa bajo lodo y han causado la muerte de seis personas, además de más de 4.000 afectados, según las últimas cifras del gobierno regional. Las lluvias también han impactado otras regiones del sur, como Ica, y del norte, entre ellas Tumbes y Piura, donde se han registrado deslaves, desbordes de ríos e inundaciones.

En Arequipa, la mayoría de fallecidos –entre ellos una señora de 70 años, un padre y su hijo de 14– fueron arrastrados por el colapso de torrenteras. Las escenas son desoladoras: casas destruidas, otras con lodos que llegaban hasta las cinturas, negocios completamente inhabilitados y carros cubiertos con barro. El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, indicó a El Comercio que las afectaciones son “muy serias y severas” y que están a punto de llegar “al extremo de una catástrofe”. Por ello, han pedido al Ejecutivo la declaratoria de emergencia en toda la región.

Algunas de las zonas más afectadas han sido los distritos de Cayma (más de 114.000 habitantes) o Yanahuara (30.000 habitantes), entre otras zonas altas de la región. Hasta el lunes por la tarde, según la última información oficial del Instituto de Defensa Civil (Indeci), había 4.782 personas afectadas, así como 469 viviendas, ocho puentes y 45 kilómetros de carretera. Y el Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que 38 establecimientos de salud reportaron daños. Aunque las cifras varían cada día.

El Perú se encuentra actualmente en la fase inicial del fenómeno del Niño Costero, según han confirmado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), lo que explica el aumento significativo de las lluvias. Estas se dan como consecuencia del calentamiento anómalo del mar frente a las costas peruanas. El impacto se concentra principalmente en la costa norte y central del país.

Personas evacúan sus hogares tras una inundación, en Arequipa. Oswald Charca (REUTERS)

En las regiones norteñas de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca, las precipitaciones también han dejado daños en viviendas, vías y servicios básicos, además de afectar a sus habitantes. En Piura, específicamente, las lluvias registradas en los últimos días superaron en un 100% el promedio mensual de febrero, explica Angie Flores, especialista en meteorología del Senamhi. Esto ha generado huaicos (deslaves) e inundaciones, agravados por la falta de sistemas de drenaje, añade. El Minsa indicó que 46 establecimientos de salud reportaron daños.

En esta región, los vecinos del distrito de Máncora –con 14.000 habitantes y un importante destino turístico– atraviesan una situación crítica tras varias horas de lluvias intensas que han provocado aniegos y acumulación de lodo en tramos de la carretera principal, el mercado y áreas residenciales. También se han formado lagunas de agua sucia y barro que podrían convertirse en focos infecciosos por la proliferación de mosquitos o por un eventual colapso de los sistemas locales de desagüe.

Un país sin prevención

Los vecinos –que se han pasado el día intentando ayudar y conseguir bombas de agua– han organizado una protesta contra las autoridades locales por la falta de medidas de prevención frente a este tipo de fenómenos naturales que, lamentablemente, ya no resultan inesperados en el país. Cada cierto número de años –los últimos fueron en 2017 y 2023– el Niño Costero impacta en el Perú, y las lluvias y huaicos arrasan con parte de la población y de la infraestructura esencial, debido a la ausencia de acciones y obras preventivas.

Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, explica que existe una política nacional de gestión de riesgo, pero no es aplicada a nivel local. “Solo 30% del país tiene aprobado su plan, no todos los gobiernos locales o regionales están trabajando las medidas de prevención”, indica. Agrega que se necesita una visión integral del manejo de cuencas hidrográficas, planificación territorial y trabajo intersectorial “para poder evitar estos efectos de los aludes, que arrastran todo a su paso, árboles, casas, postes, y llegan a la parte baja”.

Otro factor que incrementa la vulnerabilidad es la construcción de viviendas en quebradas o zonas con riesgo a inundaciones. Jesús Carpio, arquitecto y residente de Arequipa con trayectoria en estudios urbanos e históricos, explica que en dicha ciudad –aunque sucede en todo el Perú– el crecimiento urbano, formal e informal, “comenzó a ocupar áreas que no debían ser intervenidas”. Esto ha generado que las torrenteras que antes tenían entre 30 a 50 metros de ancho hoy lleguen a la ciudad reducidas en apenas tres metros: “El ancho y la profundidad actuales no corresponden al volumen ni a la velocidad del agua y las piedras que arrastra”, señala. En estos días no solo se han observado viviendas en estas áreas, si no colegios y universidades en zonas de quebradas.

Según el último aviso de Senamhi sobre activación de quebradas, que tiene una validez de 24 horas hasta el miércoles a las 13:00 horas, existe alerta roja de severidad extrema en cinco regiones (cuatro en el norte y una en el sur). 61.504 personas se encuentran bajo esta alerta, 452 centros educativos y 51 centros de salud. Por otro lado, 16 regiones están bajo aviso por lluvias fuertes; y, diversos puntos del país tienen carreteras interrumpidas o con tránsito restringido.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha pronosticado que las lluvias continuarán en el norte del país al menos hasta el 27 de febrero. Si bien no se prevén precipitaciones de intensidad extrema, sí se esperan acumulados de moderada intensidad.