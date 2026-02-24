Ir al contenido
América
15 fotos
Peru

La emergencia por inundaciones en Perú, en imágenes

La ciudad de Arequipa enfrenta una crisis humanitaria producto de las lluvias torrenciales que han dejado al menos 15 muertos

El País
