La emergencia por inundaciones en Perú, en imágenes

15 fotosPeruLa emergencia por inundaciones en Perú, en imágenesLa ciudad de Arequipa enfrenta una crisis humanitaria producto de las lluvias torrenciales que han dejado al menos 15 muertos El País24 feb 2026 - 16:49CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosVehículos volteados entre el lodo de las inundaciones en Arequipa. Jose Sotomayor (AP)El balance preliminar estima alrededor de 4.231 personas afectadas por las inundaciones.Oswald Charca (REUTERS)Vecinos de Arequipa afectados por las fuertes lluvias el 23 de febrero.Oswald Charca (EFE)Se estima que 1.229 viviendas han resultado dañadas por las inundaciones y el lodo acumulado en Arequipa.Oswald Charca (EFE)Un vehículo afectado entre los escombros de una vivienda alcanzada por las fuertes lluvias, en Perú.Oswald Charca (REUTERS)Un árbol derribado tras las fuertes depresiones registradas en Arequipa, el 21 de febrero.Oswad Charca (REUTERS)Elementos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú inspeccionan una zona afectada por lluvias, este lunes.Oswald Charca (EFE)Las principales regiones afectadas por las inundaciones son Arequipa e Ica, y también del norte costero, Piura y Tumbes.Jose Cusiatan (AP)Al menos 44 han sido declaradas inhabitables por las autoridades peruanas de protección civil.Jose Sotomayor (AP)Es la primera gran emergencia que afronta la Presidencia de José María Balcázar.Jose Sotomayor (AP)Vista aérea de los trabajos de limpieza y desasolve en la región de Arequipa, en Perú, este lunes.Oswald Charca (REUTERS)Vecinos de Arequipa cooperan en las tareas de limpieza de las calles tras las inundaciones registradas el domingo pasado.Oswald Charca (REUTERS)Calles inundadas en Arequipa tras las fuertes lluvias torrenciales, el 19 de febrero.Oswald Charca (REUTERS)Elementos del Cuerpo de Bomberos de Arequipa asisten las evacuaciones, el 22 de febrero.Oswad Charca (REUTERS)Personas caminan entre los escombros de las inundaciones del pasado 19 de febrero en Arequipa.Oswald Charca (REUTERS)