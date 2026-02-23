Mueren 15 personas al estrellarse un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú en plena emergencia por inundaciones en Arequipa

La aeronave cumplía labores de rescate y apoyo ante las lluvias torrenciales. El presidente José María Balcázar afirma que se enteró de la tragedia por las noticias

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha confirmado este lunes la muerte de todas las personas que iban a bordo de un helicóptero que había destinado a labores de rescate en la región de Arequipa, una de las más importantes del país, azotada en las últimas semanas por una ola de inundaciones. Se trata de cuatro tripulantes y once pasajeros, entre ellos seis adolescentes y un niño de tres años.

Al mando de la aeronave iban el mayor Sergio Dannier Páucar Centurión, el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo y los suboficiales Kamila Chapi Anchapuri Jove y Leiner Aguirre Huamán. Páucar formó parte de las misiones de apoyo durante los incendios forestales en la región San Martín en 2024. Además, fue uno de los pilotos que trasladó la antorcha durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Un helicóptero ruso Mi-171Sh de la Fuerza Aérea Peruana en una imagen de archivo. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

“El helicóptero se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como de apoyo a la ciudadanía ante las inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa. Del mismo modo, apoyaría en el entrenamiento del curso de paracaidismo de cadetes”, señala el comunicado de la FAP. La institución militar ha dispuesto la activación inmediata de una junta de investigación para determinar las causas exactas del suceso.

Los restos de la aeronave fueron encontrados en la localidad de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, a siete kilómetros del punto donde se perdió contacto con la misión. “La aeronave estaba sobrevolando el sector a una altura no permitida. Luego se escuchó un impacto muy fuerte”, contó un testigo. Las condiciones meteorológicas en la zona montañosa, con presencia de neblina densa sobre áreas mineras, podrían haber dificultado la visibilidad del piloto.

Inundaciones en Arequipa, el 20 de febrero, Oswald Charca (REUTERS)

La Fuerza Aérea del Perú expresó sus “más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente”. “Los aviadores nunca mueren, solo vuelan más alto”, añadió la institución.

Arequipa enfrenta una crisis humanitaria producto de las lluvias torrenciales. Han colapsado servicios esenciales como la producción de agua potable y diversas vías han quedado intransitables. El balance preliminar confirma la gravedad de la situación: 4.231 personas afectadas, 89 damnificados y dos fallecidos. En cuanto a daños materiales, se calcula que 1.229 viviendas han resultado dañadas y 44 han sido declaradas inhabitables.

Vehículos afectados por las inundaciones en Arequipa, el 20 de febrero, Jose Cusiatan (AP)

Es la primera gran emergencia que afronta la Presidencia de José María Balcázar. El viernes, en una comunicación con una radio local, Balcázar dijo desconocer la situación. “Recién me entero por ustedes”, afirmó. Frente a ello, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, expresó el rechazo de la región costera: “Nos genera indignación escuchar al presidente y ver que no tiene conocimiento de lo que está pasando cuando tenemos muertos y vías afectadas. Más allá de que sea presidente, él es una autoridad. No es que recién haya pasado a lo político”, cuestionó.