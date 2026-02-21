El nuevo presidente de Perú irá a juicio acusado de robo a los fondos de su Colegio de Abogados

El Ejecutivo parece no haber ganado un respiro con el nombramiento de José María Balcázar como el nuevo presidente del Perú. La tempestad en la investidura continúa. Balcázar tiene más de una cuenta pendiente con la justicia. Cuando la ciudadanía requiere que el abogado de 83 años destine todos sus esfuerzos en los cinco meses de transición que marcan su horizonte, Balcázar afrontará un juicio en unos meses. El 16 de junio deberá responder por el presunto delito de apropiación ilícita que se le imputa durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de la región costera de Lambayeque.

Se le acusa de haber desfalcado los fondos de dicha institución al haber dispuesto que diversos pagos de los agremiados sean depositados en sus cuentas personales. En caso de no asistir presencialmente a la sala de audiencias del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, ni tampoco hacerlo de manera virtual, Balcázar corre el riesgo de ser declarado reo contumaz y, con ello, abrir la puerta para que se emita una orden de captura en su contra. Debido a que la citación fue notificada en septiembre, el proceso no guarda relación con su actual cargo y, por tanto, no goza de inmunidad.

“Existen saldos de dinero que, al menos en la pericia contable oficial, no se ha justificado su destino”, dice la Fiscalía. Según un informe pericial contable, en una de las cuentas aperturadas por Balcázar, en 2019, se realizaron depósitos en efectivo por un total de 110 mil soles (32 mil dólares) mientras que en el 2020 los depósitos fueron de más de medio millón de soles (148 mil dólares). Esta cuenta fue cancelada a inicios de 2021.

En la antesala a su elección en el pleno extraordinario, el Colegio de Abogados de Chiclayo se opuso a su candidatura sin diplomacias: “En una sociedad que exige convivencia dentro del marco de los valores, principios e integridad,rechazamos de manera categórica de que se elija a alguien que ha causado y continúa causando, con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional”.

En el 2015, el sucesor de Jerí ejerció la defensa legal de un sentenciado a cadena perpetua por violar a su hijastra desde los nueve hasta los diecisiete años. La menor quedó embarazada en segundo grado de secundaria y abortó hasta en tres ocasiones con medicamentos que le suministró el sujeto. Balcázar intentó rebajar la cadena perpetua a 35 años de cárcel, alegando que la víctima tenía entre 14 y 18 años. Pero los jueces no modificaron la pena.

El pasado salpica al flamante presidente de la República. Que haya representado a un violador sexual viene a cuento por unas declaraciones que hizo en este periodo legislativo mientras se debatía un proyecto de ley para elevar la edad mínima legal del matrimonio. “Las relaciones tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer siempre que no haya violencia”, dijo. En las últimas horas algunos medios de comunicación le han consultado sobre sus palabras, y Balcázar no solo se ha erizado sino que ha colgado el teléfono.

Tiene mucho que responder: está imputado en 13 carpetas fiscales que van desde presuntos delitos de abuso de autoridad hasta intercambio de favores con exfiscales de la nación. Es preciso recordar que en el 2011, Balcázar fue expulsado del Poder Judicial por “no cumplir con los estándares” para seguir desempeñándose como juez superior.

La sombra de Vladimir Cerrón

El sorpresivo ascenso de Balcázar, un abogado que cosechó menos de siete mil votos en las elecciones del 2021 para ser congresista, ha traído un cúmulo de dudas. Sobre todo porque le persigue una sombra: Vladimir Cerrón, el fundador del partido que acoge a Balcázar y que llevó al poder a Pedro Castillo: Perú Libre. Cerrón ha sido bautizado irónicamente como “el prófugo menos buscado del país”. Está en la clandestinidad desde octubre de 2023 por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Junín, pero aun así escribe en redes sociales, brinda entrevistas por videollamada y hasta postulará a la Presidencia en las elecciones del 12 de abril.

La noche del miércoles, cuando Balcázar superó a María del Carmen Alva, Cerrón festejó el retorno al Ejecutivo de Perú Libre, pero además se permitió darle una recomendación que sonó a orden: “El nuevo presidente debe combatir la inseguridad ciudadana, empezando por la baja del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien ha demostrado un manejo totalmente ineficiente”. A pesar de que dicha injerencia puede pesarle, Balcázar ha declarado que convocará a todos los líderes de las agrupaciones políticas, incluido Cerrón para que “pueda dar su opinión vía virtual”.

Por otro lado, José María Balcázar se reunió este viernes con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, quien en las últimas semanas ha buscado acercarse a las máximas autoridades del país, en medio de un conflicto con China, el principal socio comercial del Perú. No se ha confirmado todavía la participación de Balcázar en la cumbre de líderes latinoamericanos, convocados por Donald Trump, el 7 de marzo en Miami. El invitado inicial era Jerí. Pero este encuentro en Palacio ha tendido un puente diplomático con un político que sobre el papel es izquierdista, aunque él mismo se haya retirado esa etiqueta. “Les ofrecemos nuestra mano franca”, ha publicado Bernie Navarro en sus redes sociales.

José María Balcázar está en pleno armado de su Gabinete. Se pensaba que podría mantener a algunos ministros de José Jerí, pero han presentado su renuncia en bloque. Una de las grandes tareas del nuevo jefe de Estado será presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una promesa incumplida de Jerí.