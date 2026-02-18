El Congreso de Perú elige nuevo presidente | En vivo
Los legisladores votan al sucesor de José Jerí, destituido el martes por presunto tráfico de influencias a solo dos meses de las elecciones
El Congreso de Perú elige este miércoles al sucesor de José Jerí, destituido el martes por sus sospechosos vínculos con empresarios chinos y un grupo de mujeres que habrían sido favorecidas con contrataciones con el Estado. Será un nuevo jefe de Estado que no saldrá del voto popular, sino parlamentario. El elegido gobernará por los próximos cinco meses: deberá entregar el mando el 28 julio al ganador de las elecciones del 12 de abril.
Formalmente, Perú estuvo descabezado, sin ningún presidente a cargo, durante 24 horas. Si bien los ministros de Jerí permanecieron en sus puestos, su rol solo se limitó a tareas administrativas.
Fueron cuatro los nombres que desde la tarde del martes hasta los últimos rayos del miércoles fueron escudriñados por el ojo público: Maricarmen Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), Edgar Reymundo (Bloque Democrático), y José María Balcazar (Perú Libre). De una representante de la derecha, un pragmático y dos aspirantes de la izquierda saldría el reemplazante de Jerí.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.