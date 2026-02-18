El Congreso de Perú elige nuevo presidente | En vivo

Los legisladores votan al sucesor de José Jerí, destituido el martes por presunto tráfico de influencias a solo dos meses de las elecciones

El Congreso de Perú elige este miércoles al sucesor de José Jerí, destituido el martes por sus sospechosos vínculos con empresarios chinos y un grupo de mujeres que habrían sido favorecidas con contrataciones con el Estado. Será un nuevo jefe de Estado que no saldrá del voto popular, sino parlamentario. El elegido gobernará por los próximos cinco meses: deberá entregar el mando el 28 julio al ganador de las elecciones del 12 de abril.

Formalmente, Perú estuvo descabezado, sin ningún presidente a cargo, durante 24 horas. Si bien los ministros de Jerí permanecieron en sus puestos, su rol solo se limitó a tareas administrativas.

Fueron cuatro los nombres que desde la tarde del martes hasta los últimos rayos del miércoles fueron escudriñados por el ojo público: Maricarmen Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), Edgar Reymundo (Bloque Democrático), y José María Balcazar (Perú Libre). De una representante de la derecha, un pragmático y dos aspirantes de la izquierda saldría el reemplazante de Jerí.