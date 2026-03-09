Lula: “Si no nos preparamos para defendernos, en cualquier momento nos invaden”

El brasileño se refiere a la tensa situación regional mundial, sin mencionar a Trump, al recibir a su homólogo sudafricano en Brasilia

La incursión militar estadounidense en Venezuela, la misma que envalentonó al presidente Donald Trump para embarcarse con Israel en una guerra contra Irán, puso en alerta a Brasil. Aquel mismo día, un sábado de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó de que la invasión del país vecino sentaba un precedente muy peligroso. Este lunes, Lula ha verbalizado abiertamente un temor que antes de la vuelta de Trump a la Casa Blanca hubiera resultado difícil de imaginar. “Si no nos preparamos para defendernos, en cualquier momento nos invaden”, le ha dicho el brasileño a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la comparecencia conjunta de ambos durante la visita oficial del segundo a Brasilia.

Lula no ha mencionado al magnate republicano, con el que espera reunirse en breve. Los equipos de ambos buscan fecha para una visita del brasileño a Washington, tras un cordial primer encuentro personal y varias llamadas.

Lula estaba hablando, ante Ramaphosa, de la necesidad de que Brasil y Sudáfrica intensifiquen la cooperación en defensa cuando ha pronunciado la mencionada frase. “Necesitamos combinar nuestro potencial [conjunto] y ver qué podemos producir juntos. No necesitamos seguir comprándole a los señores de las armas, podemos producirlas nosotros mismos”, ha dicho el brasileño, que ha añadido: “Necesitamos convencernos de que nadie nos ayudará excepto nosotros mismos”.

Una cosa que los ataques de Trump contra Venezuela e Irán han dejado claro es que ninguno de sus aliados ha salido a defenderlos más allá de la retórica.

El líder de la izquierda brasileña ha recordado que América Latina es “una región de paz”, un área sin guerras y sin armas nucleares, “donde usamos los drones para la agricultura, la ciencia y la tecnología”.

Brasil invierte en torno al 1% en defensa, la mitad de la media mundial. El Ejército le acaba de entregar al presidente un plan que señala que habrá que invertir 450.000 millones de reales (85.000 millones de dólares) para que Brasil se pueda defender ante las amenazas extranjeras, según reveló el fin de semana el diario Estadão.

Mientras intenta acabar con el régimen de los ayatolás, Trump dicta los términos en Venezuela por intermediación de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, amenaza a Cuba con que es el siguiente objetivo en la lista, presiona públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y reúne a los presidentes latinoamericanos de derechas con la vista puesta en crear una coalición que adopte su modelo de combate militar para acabar con los carteles de drogas.

En la comparecencia, Lula también ha querido poner en valor los minerales críticos y las tierras raras que tanto Brasil como Sudáfrica atesoran en sus entrañas. El brasileño ha explicado que su país solo conoce el potencial en un tercio de su territorio, no lo que el resto guarda.

Pero ha enfatizado que, en cualquier caso, “ya hemos avisado al mundo” de que se acabó el viejo modelo de explotación de las materias primas. “Ahora queremos colaborar en el proceso de transformación y que ocurra aquí en Brasil, no vamos a permitir que se lo lleven como se llevaron la plata, el oro, los diamantes…”. Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado interés por las tierras raras brasileñas. Mientras, el Gobierno de Lula ha cerrado sendos acuerdos sobre estos materiales con la India y Corea del Sur.