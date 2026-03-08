Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Claudia López lidera la consulta del centro; Paloma Valencia, la de la derecha y hay igualdad en la izquierda
El Ministerio de Defensa denuncia el paso ilegal de 2.400 personas desde Venezuela para votar en las elecciones | El registrador da un parte de tranquilidad sobre el transcurso de la jornada | Las autoridades capturan en Amazonas y dejan en libertad a un candidato uribista, que luego es expulsado de su partido
Momentos clave
- La Fiscalía captura a un candidato al Senado, vinculado con 'Papá Pitufo'
- El presidente Gustavo Petro habla previo al inicio de las elecciones: “Con la compra de votos, las mafias se apoderan de las instituciones”
- Asciende a 3.492 millones el dinero incautado que estaría destinado a la compra de votos
Colombia ha elegido este domingo un nuevo Congreso y ha definido los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. A las cuatro de la tarde en punto se han cerrado las urnas y mesas de votación, y se ha iniciado el conteo de votos. Más de 3.200 aspirantes esperan los resultados para saber si entran en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Además del Congreso, los colombianos definen el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se han medido para definir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta con el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionadas para vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Valencia y López lideran las encuestas con el 0,01% escrutado
Con el 0,01% escrutado, Paloma Valencia y Claudia López están liderando sus consultas interpartidistas respectivas.
La uribista Valencia lidera con 247 votos; la centrista López, con 23.
En la consulta de la izquierda hay un empate a 18 votos por el liderazgo entre Roy Barreras y Daniel Quintero.
Incautada propaganda electoral de Yirley Vargas, esposa del alcalde de Cúcuta
Las autoridades anunciaron en la tarde que al menos 60 buses fueron detenidos en la frontera con Venezuela que, presuntamente, iban a transportar a un grupo de colombianos que iba a cruzar la frontera de manera irregular.
Entre lo incautado en estos buses había dinero en efectivo, tarjetones electorales y propaganda política de Yirley Vargas, candidata al Senado por el Partido Liberal y esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.
Cierran las urnas y comienza el escrutinio
Las urnas electorales han cerrado tras ocho horas de votación. Los jurados comenzarán ahora el escrutinio de las mesas. Destruirán todo el material sobrante y luego iniciarán el conteo de los votos obtenidos por cada candidatura o lista. Primero lo harán con las consultas presidenciales, luego con el Senado y finalmente la Cámara de Representantes.
Los jurados completarán tres ejemplares del E-14, el formulario en el que se consignan los resultados de cada mesa. La primer copia es la de transmisión, que se escanea o se dicta por vía telefónica para el preconteo —son los datos, sin validez jurídica pero de gran impacto político, que comunicará la Registraduría esta noche—. El segundo es el de delegados, una versión digitalizada que se sube a internet para que la revisen los partidos, los veedores o cualquier interesado. El tercero es el de claveros y es el que se utiliza para el escrutinio definitivo, que puede demorarse días, semanas o incluso meses.
Las comisiones escrutadoras son las encargadas de oficializar el resultado del área que tienen asignadas. Hay distintos niveles: comisiones auxiliares, municipales, departamentales. Los primeros niveles inician el escrutinio definitivo en simultáneo a los jurados de mesa. Continuarán hasta la medianoche. Si no terminan, se extenderán en jornadas diarias que van desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Las departamentales iniciarán sus labores el martes. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la última instancia, está activo desde ahora porque está a cargo de todo el escrutinio del voto en el exterior.
Más información sobre el proceso de escrutinio en esta nota.
El Centro Democrático expulsa del partido al candidato Víctor Hugo Moreno
El Centro Democrático ha expulsado del partido al candidato Víctor Hugo Moreno, apenas una hora después de haberlo suspendido de la militancia. Moreno, candidato a la Cámara por Amazonas, había sido capturado el sábado por haber sido encontrado con 20 millones de pesos en efectivo, que intentó esconder de una patrulla que lo abordó. El también exgobernador del Amazonas intentó sobornar a los uniformados que lo detuvieron.
“La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno por la presunta comisión del delito de cohecho. Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, ha anunciado el partido en un comunicado.
La formación política ha hecho un llamado a las autoridades a “adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.
¿Los jurados deben ofrecer el tarjetón de la consulta?: el tema de choque de la jornada
Las campañas han chocado a lo largo de la jornada respecto al ofrecimiento del tarjetón de la consulta presidencial en las mesas electorales. Los aspirantes que participan del proceso se han quejado de que hay sitios en los que los jurados no les preguntan a los electores si quieren votar en las primarias. Por otro lado, el petrismo, que ha llamado a no votar en las consultas luego de que el Consejo Nacional Electoral inhabilitara a Iván Cepeda, ha formulado el cuestionamiento opuesto: señalan que algunos jurados le preguntan al elector si quiere participar y denuncian que esto es “inducir al voto”.
Claudia López, aspirante en la Consulta de las Soluciones, ha señalado que tiene “cientos de reportes de personas a las que no les informan, ofrecen y entregan el tarjeton de Consulta, en Barranquilla, el Caribe y en el país”. “El personal de la Registraduría no hace nada. Incluso la Defensoría del Pueblo ha debido intervenir. Una clara violación a las garantías electorales”, ha denunciado. Algo similar ha comentado la ultraderechista Vicky Dávila, que compite en La Gran Consulta, en un mensaje en el que le pide explicaciones a la Registraduría: “Muchas personas me dicen que no les ofrecen el tarjetón de las consultas en el puesto de votación”.
La senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Cepeda, ha cruzado a Dávila en X. “Es irregular hacerlo, el tarjetón de las Consultas debe ser solicitado por el votante. ¡Los jurados no pueden equivocarse o estarían induciendo al voto!”, ha comentado. La representante María Fernanda Carrascal, que aspira a renovar su curul en la cámara baja, también se ha pronunciado en un mensaje dirigido a la Registraduría. “Es totalmente irregular que le ofrezcan el tarjetón de las consultas presidenciales a los votantes. Están induciendo al voto”.
El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló en enero que los jurados tienen la obligación de informar sobre la consulta: “El 8 de marzo los jurados entregarán dos tarjetas electorales, la del Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía la existencia de una tarjeta adicional para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla”. Lo mismo señala una lamina informativa que la Registraduría emitió con directrices para este domingo.
Colombia está a menos de una hora de cerrar las urnas, los consulados vecinos ya cierran la jornada electoral
En menos de media hora la página de la Registraduría de Colombia empezará a mostrar ya los votos de millones de colombianos que han votado en el exterior durante toda la semana, cuyos votos se empezaron a contar desde que cerraron las urnas a las 4 de la tarde en sus respectivos países. Por ejemplo en el país vecino, Venezuela, el embajador ya cerró oficialmente la jornada electoral, donde votaron casi 800 personas. En pocos minutos, se cerrarán oficialmente en toda Colombia.
El Centro Democrático suspende la militancia del candidato capturado en Amazonas
El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, ha suspendido la militancia del candidato a la Cámara por Amazonas, Víctor Hugo Moreno, tras haber sido capturado y posteriormente liberado este sábado. Según las autoridades, su carro fue abordado en Leticia por una patrulla de policías, desde el que arrojó un paquete que contenía billetes que sumaban alrededor de 20 millones de pesos. Moreno intentó sobornar a los uniformados que lo detuvieron.
El Centro Democrático ha señalado que la suspensión se mantendrá “mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades”.
El partido ha reiterado su “preocupación” por el efectivo que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno, pese a que el caso en cuestión implica a uno de sus candidatos.
Aún no está claro qué ocurriría si Moreno, ahora sin partido político, gana las elecciones este domingo y entra en la Cámara de Representantes.
La Fiscalía captura a un candidato al Senado, vinculado con 'Papá Pitufo'
Para Freddy Camilo Gómez Castro, votar fue un error. El aspirante al Senado por el Partido de La U fue capturado a la salida de un puesto de votación en Engativá, al occidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación ha explicado que Gómez sería una de las personas “articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago”, más conocido por su alias de Papá Pitufo, y señalado de ser el mayor narcotraficante del país. La captura del aspirante con el número 40 de la lista abierta se suma a las de dos antiguos policías, Édgar Humberto Bacca Sánchez y José Luis Olaya Caicedo, ocurridas también este domingo.
La misión de observación electoral de la Unión Europea se suma a los mensajes de serenidad
La misión de observación electoral de la Unión Europea, uno de los dispositivos más relevantes de seguimiento a la transparencia en la jornada de este domingo, se ha sumado a los mensajes de serenidad de las autoridades colombianas. Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular y jefe de la misión, es su portavoz. “Todo el material ha estado disponible y la transparencia es absoluta. De hecho, quiero destacar, según nos reportan nuestros observadores, la gran presencia de testigos en todos los puestos de votación. Hay 1 millón de testigos inscritos y al menos el 70 % están ya presentes en las mesas”, ha dicho el político valenciano poco después del mediodía. Eso significa que hay delegados de los partidos en por lo menos 87.500 mesas.
Leonardo Huerta, tras votar en Pereira: “El voto es lo único que nos hace iguales”
Luego de votar en su ciudad natal, Pereira, el profesor Leonardo Huerta ha invitado a los colombianos a seguir yendo a las urnas. “Salimos muy temprano, a pesar de la lluvia a ejercer ese derecho sagrado”, dijo, refiriéndose a su esposa y a uno de sus hijos pequeños, quienes lo acompañaron a la misma mesa de votación en la que desde hace 18 años ejerce su derecho electoral. “El voto es lo único que nos hace iguales”, ha rematado.
Huerta es un desconocido profesor universidad de Derecho y Filosofía que ha saltado a la esfera pública por ser el único contrincante de Claudia López en la consulta de centro, en la que otros políticos experimentados de esa corriente política no quisieron participar. Su principal propuesta es “hacer el tránsito hacia un Estado federal” y llegó al tarjetón por una mezcla de talento, disciplina y casualidad.
Lea aquí el perfil completo de Leonardo Huerta
Para ser elegido al Congreso de Colombia no es necesario haber solucionado los problemas con la justicia. Al contrario: decenas de candidatos para las elecciones del próximo 8 de marzo tienen investigaciones activas por delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos con grupos armados, tráfico de influencias o asesinato. La fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó el informe Candidatos y candidatas cuestionados al Congreso de la República en 2026, que concluye que, de los 1.078 candidatos al Senado, 76 tienen investigaciones y líos legales.
La oenegé incluye a quienes tienen procesos penales, disciplinarios o fiscales; a los que pertenecen a clanes políticos tradicionales o con estructuras burocráticas familiares; y a quienes están enredados en escándalos como Odebrecht o la parapolítica. Los cuatro partidos con mayor cantidad de candidatos cuestionados, según esos criterios, son el Liberal, el Conservador, La U y Cambio Radical, todos con listas abiertas.
Videoanálisis | ¿Qué se juega la izquierda de Colombia este domingo?
El senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, luce imbatible como líder de las encuestas en la larga carrera presidencial. También la imagen del presidente Gustavo Petro ha repuntado, y ahora se ubica en terreno positivo. Pero ni el presidente ni el senador aparecen en los tarjetones este domingo, cuando se vota por los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, además de las tres consultas interpartidistas, en las que un fallo del Consejo Nacional Electoral impidió la participación de Cepeda. Ante su ausencia, para la izquierda es fundamental la elección del Congreso, ahora con el Pacto Histórico como un partido unificado. En paralelo, se votará la consulta del Frente por la Vida, en la que sí competirán el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. De allí saldrá un segundo candidato afín al Gobierno de Petro.
Paloma Valencia acude a su puesto de votación al norte de Bogotá, este domingo en la tarde. / Diego Cuevas
Paloma Valencia, tras votar en Bogotá: “La Gran Consulta por Colombia va a salir muy bien”
La senadora Paloma Valencia, quien es una de las candidatas de la consulta de derechas Gran Consulta por Colombia, ha votado en Bogotá hacia el mediodía del domingo. La postulante uribista ejerció su derecho al voto después de una jornada que empezó muy temprano en la mañana, con una misa en Rionegro a las 7:00. Luego, en esa misma localidad antioqueña, acompañó a sufragar al expresidente Álvaro Uribe, para después dirigirse a Bogotá para hacerlo ella misma en el norte de la ciudad.
Allí dio declaraciones a varios medios, a los que les dijo que “la Gran Consulta por Colombia va a salir muy bien”. Para ella, esta unión de candidatos de derecha “es la muestra de que Colombia puede empezar a pensar en caminar junta, en que no tenemos que concentrarnos en las diferencias, sino buscar un acuerdo con todos los sectores populares de este país, para construir el país que los colombianos nos merecemos”. También se refirió al senador de su partido asesinado, Miguel Uribe Turbay: “Le rindo un tributo, que no lo olvidaremos, porque Miguel es el símbolo de toda esa violencia que nos trajo la paz total”, concluyó.
Las apuestas que se juega la derecha este domingo
La derecha política de Colombia tiene varias apuestas domingo. En la elección legislativa, el partido uribista Centro Democrático apuesta a crecer lo suficiente para empatar o pasar incluso al Pacto Histórico. Una victoria que implicaría ser una de las dos bancadas más grandes del congreso. Para esto lleva a su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el número 25 de la lista cerrada al Senado, una fórmula ganadora en el pasado.
El partido de ultraderecha Salvación Nacional también aspira a elegir al menos cinco senadores, con el impulso del segundo favorito en las encuestas a la presidencia, el abogado ultra Abelardo de la Espriella. Sería una victoria frente al 2022, cuando no contaban con un candidato igual de fuerte y no lograron alcanzar el umbral electoral.
En el lado de las consultas, la senadora uribista Paloma Valencia parece tener asegurada la victoria de la consulta de la derecha , de acuerdo a los sondeos. Pero quedan dos incógnitas : si Valencia conseguirá una amplia victoria para competir contra el candidato ultra, De La Espriella, quien fue excluido de esa consulta; quien quedará en el segundo puesto de la misma consulta, con varios de los ocho candidatos casi empatados en las encuestas.
Lea el artículo completo aquí.
El número de votantes en la consulta entre Claudia López y Leonardo Huerta marcará la viabilidad política del centro para competir por la presidencia de Colombia y determinará la supervivencia política de este sector durante los próximos cuatro años. Los analistas estiman que, si la exalcaldesa de Bogotá supera el millón y medio de votos, su campaña tendrá una nueva bocanada de oxígeno que traerá de vuelta la ilusión que suscitaba su nombre hace más de un año, cuando era una de las candidatas a derrotar. Por el contrario, si la consulta obtiene menos de un millón de votos, le resultará muy difícil imponer su candidatura a la de Sergio Fajardo y el centro tenderá a seguir en la irrelevancia política en la que ha estado en los últimos meses de campaña.
Juan Manuel Galán vota en Unicentro
Vestido de rojo, el color distintivo de su partido, el Nuevo Liberalismo, y junto a su madre, Gloria Pachón de Galán, el candidato presidencial ejerció su derecho al voto en las elecciones de este domingo. Hacia las 11 de la mañana se acercó para sufragar con su familia y parte de su equipo, en Unicentro.
Galán se mide junto a otros ocho candidatos de derecha en la Gran Consulta por Colombia, y busca encarnar los valores de su padre, el candidato presidencial que fue asesinado por el narcotráfico en 1989, Luis Carlos Galán. “No tengo jefes, sino ideales liberales para responder a las necesidades de todos los colombianos. Los invito a votar en democracia por el candidato que queremos y no por el que nos toque. No podemos hacerle el juego a los extremos”, escribió en los días previos a los comicios.
Comunes, el partido político surgido del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC, se aferra al salvavidas que ha encontrado para mantenerse a flote. Ya no tendrá garantizada una bancada en el Congreso, como ha ocurrido en los últimos dos periodos por cuenta de ese histórico pacto, que en este 2026 cumple diez años. Ahora debe jugarse su suerte en las urnas en las elecciones legislativas de marzo. Sus candidatos, rechazados por el Pacto Histórico, el partido de izquierdas que respalda al Gobierno de Gustavo Petro, han encontrado refugio en las listas al Congreso de Fuerza Ciudadana, una coalición alternativa de fuerzas progresistas. Esa lista combina diversos liderazgos sociales, entre ellos varias víctimas del conflicto armado –incluso de las FARC–, que piden no estigmatizar a los excombatientes en aras de la reconciliación.
Lea el artículo completo en este enlace.
Maria Claudia Tarazona en una fotografía compartida en sus redes sociales. / maclaudiat
María Claudia Tarazona recuerda a su esposo asesinado, Miguel Uribe Turbay, en medio de la jornada electoral
María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, lo recuerda en el día en que seguramente se hubiera medido en alguna de las consultas interpartidistas, pues se perfilaba como uno de los candidatos más fuertes del partido de derechas Centro Democrático. Este domingo, a través de un mensaje en la red social Threads, Tarazona recordó viejas jornadas electorales y escribió:
“En todas las elecciones, las niñas, Alejandro tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar. Trabajamos incansablemente con compromiso, con dedicación y entrega, con principios y valores durante 15 años, sin parar. Esperamos este día con tanto anhelo. Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar. Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida”.
Las autoridades capturan y luego dejan en libertad a un candidato uribista en Amazonas
Víctor Hugo Moreno, exgobernador de Amazonas y candidato a la Cámara en ese departamento por el Centro Democrático, fue capturado este sábado en Leticia, la capital del departamento. Según el reporte oficial, al ser abordado por una patrulla de policías en su carro, arrojó un paquete hacia un descampado. Los uniformados lo encontraron y hallaron billetes que sumaban alrededor de 20 millones de pesos; entonces, Moreno intentó sobornar a los policías que lo detuvieron. La detención se dio por el intento de soborno del abogado, quien fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014 por el Partido Liberal, y gobernador entre 2018 y 2019.
El ultra Abelardo de La Espriella llama a votar - y no promociona a su partido
A diferencia de muchos otros candidatos presidenciales, el penalista Abelardo de la Espreilla ha llamado a votar de forma general, sin mencionar al partido que lo avala o a un sector específico alguno. El ultra, que no participa en las consultas presidenciales de este domingo, llega allí avalado por el pequeño Movimiento de Salvación Nacional, que en 2022 obtuvo apenas 31.000 votos al Senado y que necesita unos 600.000 hoy para superar el umbral que le permita acceder a la repartición de escaños. Para ello, y ante la fuerza electoral de otros partidos de la derecha como el uribista Centro Democrático, a la formación le convendría el impulso del outsider que aparece como segundo aspirante con más intención de voto, y primero en la derecha, en las encuestas recientes.
Sin embargo, ese respaldo también equivaldría a que De la Esprella ate más su futuro en las presidenciales de mayo al resultado que tenga Salvación Nacional hoy. El abogado ha evitado reforzar ese vínculo. “Deseo de corazón suerte y bendiciones a todos los candidatos de todos los partidos”, ha escrito en su mensaje.“Como líder que ama a esta patria por encima de todo, extiendo mis brazos abiertos a todos los colombianos, sin importar su color político.”
Vicky Dávila muestra el tarjetón de la consulta, en un puesto de votación al norte de Bogotá. / Prensa Vicky Dávila
Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo, de la Gran Consulta por Colombia, votan en Bogotá
“Valientes, vamos a ganar. Cuando fui a votar, se me aceleró el corazón, qué emoción tan grande. Gracias Dios, gracias colombianos”, escribió la candidata presidencial Vicky Dávila tras haber votado en el norte de Bogotá, en el barrio Chicó, hacia las 11:30 de este domingo. Dávila se enfrenta a otros ocho candidatos en la Gran Consulta por Colombia, la consulta de derecha en la que se definirá el candidato para las presidenciales de mayo.
Entre sus contrincantes está Juan Daniel Oviedo, que votó simultáneamente, pero más al norte, en el barrio Cedro Golf. Minutos antes de sufragar, Oviedo publicó un mensaje en redes en el que invita a votar a por “los que no tienen palanca”, por “los distintos”. Luego escribió que “en política casi siempre pasa lo mismo: cuando los extremos empatan, terminan buscando al centro”. Pese a que la consulta en la que participa se ha identificado más con las políticas de derecha, Oviedo ha buscado mostrarse como el más inclinado hacia el centro de todos los candidatos.
Iván Cepeda acude a su puesto de votación en el sur de Bogotá, este domingo. / MARIANO VIMOS
Iván Cepeda vota en el suroccidente de Bogotá y anticipa una votación significativa para el Pacto Histórico
El candidato presidencial del Pacto Histórico y favorito en las encuestas, Iván Cepeda, ejerció su derecho al voto sobre las 11:00 a.m. en el Colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital. Acompañado de la senadora y jefa de debate de su campaña, María José Pizarro, y de la cabeza de lista del Pacto a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, el senador anticipó “una votación significativa” para su partido en las elecciones al Congreso de este domingo. “Estoy totalmente convencido de ello y es una manera de ratificar el curso que queremos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Así que vamos a ganar”, aseguró.
El ministro de Defensa vota por primera vez en su vida - y participa en una consulta
Pedro Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia, votó en la mañana de este lunes en Bogotá. Es la primera vez que lo hace, pues a los 18 ingresó a la Fuerza Aérea (hoy Aeroespacial), solo renunció para asumir el ministerio en 2025, y en el país los miembros de la fuerza pública en servicio activo no pueden participar en las elecciones. “Durante 35 años arriesgué mi vida para que otros colombianos pudieran votar. Hoy lo hago con honor y cumpliendo mi deber ciudadano”, afirmó el ministro desde el puesto de votación.
Las imágenes del momento muestran que llenó tres tarjetones: al Senado, a la Cámara de Representantes y a las consultas interpartidistas. Su jefe, el presidente Gustavo Petro, ha hecho énfasis en el transcurso del día en que solo votó en las legislativas, y en días pasados cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir que el candidato de su partido, el senador Iván Cepeda, llegara a la consulta de la izquierda.
Claudia López llega en bicicleta a su puesto de votación en Chapinero, en Bogotá, este domingo. / Santiago Mesa
Claudia López llega en bicicleta a votar en Chapinero
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, promotora de la consulta presidencial de centro que se vota este domingo, eligió la bicicleta como medio de transporte para llegar a su puesto de votación, en el barrio Chapinero de la capital colombiana. Después de depositar su voto, López levantó su brazo, en señal de victoria. La candidata se muestra optimista después de haber repuntado en la intención de voto a pocos días de estos comicios y tras meses rezagada en las encuestas.
Este domingo será el termómetro para definir si la exalcaldesa logra abrirse paso entre Iván Cepeda, candidato de la izquierda y primero en todas las encuestas, y Abelardo de la Espriella, aspirante de la extrema derecha y segundo en los sondeos. Y para establecer si el centro político aún tiene posibilidades de gobernar Colombia.
El precandidato presidencial Daniel Quintero deposita su voto este domingo. / STR / EFE
Daniel Quintero vota en Medellín y hace un llamado a “jubilar a las maquinarias”
El exalcalde de Medellín ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo. El aspirante, quien se enfrenta a Roy Barreras y a otros tres candidatos en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, es el favorito inesperado, de acuerdo con las últimas encuestas. Temprano en la mañana, antes de salir a votar, hizo una publicación en la que le pide a los ciudadanos que voten por él. “Queremos jubilar a las maquinarias y a la corrupción”.
"Hoy votarán por mí quienes quieren un verdadero cambio, una Colombia futuro de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, una Colombia donde los políticos no hagan fiesta con el bolsillo de la gente con notarias, peajes y fotomultas, un ingeniero que resetee lo que está mal y ponga el país a moverse", escribió el precandidato.
Cómo consultar las mesas de votación, cómo votar y hasta qué hora se puede participar
Faltan cinco horas para que cierren las urnas en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Aún hay tiempo para votar en la conformación del Congreso que tendrá Colombia entre julio de 2026 y julio de 2030, y para ayudar a definir aspirantes presidenciales. Pero para ello, hay que saber dónde hacerlo, pues cada ciudadano solo puede participar en una mesa determinada, en la que está inscrito. Puede dar clic acá para encontrar, paso a paso, su peusto y mesa de votación.
