Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Claudia López lidera la consulta del centro; Paloma Valencia, la de la derecha y hay igualdad en la izquierda

¿Los jurados deben ofrecer el tarjetón de la consulta?: el tema de choque de la jornada

Las campañas han chocado a lo largo de la jornada respecto al ofrecimiento del tarjetón de la consulta presidencial en las mesas electorales. Los aspirantes que participan del proceso se han quejado de que hay sitios en los que los jurados no les preguntan a los electores si quieren votar en las primarias. Por otro lado, el petrismo, que ha llamado a no votar en las consultas luego de que el Consejo Nacional Electoral inhabilitara a Iván Cepeda, ha formulado el cuestionamiento opuesto: señalan que algunos jurados le preguntan al elector si quiere participar y denuncian que esto es “inducir al voto”.

Claudia López, aspirante en la Consulta de las Soluciones, ha señalado que tiene “cientos de reportes de personas a las que no les informan, ofrecen y entregan el tarjeton de Consulta, en Barranquilla, el Caribe y en el país”. “El personal de la Registraduría no hace nada. Incluso la Defensoría del Pueblo ha debido intervenir. Una clara violación a las garantías electorales”, ha denunciado. Algo similar ha comentado la ultraderechista Vicky Dávila, que compite en La Gran Consulta, en un mensaje en el que le pide explicaciones a la Registraduría: “Muchas personas me dicen que no les ofrecen el tarjetón de las consultas en el puesto de votación”.

La senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Cepeda, ha cruzado a Dávila en X. “Es irregular hacerlo, el tarjetón de las Consultas debe ser solicitado por el votante. ¡Los jurados no pueden equivocarse o estarían induciendo al voto!”, ha comentado. La representante María Fernanda Carrascal, que aspira a renovar su curul en la cámara baja, también se ha pronunciado en un mensaje dirigido a la Registraduría. “Es totalmente irregular que le ofrezcan el tarjetón de las consultas presidenciales a los votantes. Están induciendo al voto”.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló en enero que los jurados tienen la obligación de informar sobre la consulta: “El 8 de marzo los jurados entregarán dos tarjetas electorales, la del Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía la existencia de una tarjeta adicional para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla”. Lo mismo señala una lamina informativa que la Registraduría emitió con directrices para este domingo.