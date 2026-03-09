Juan Daniel Oviedo, el tecnócrata que da la gran sorpresa de las consultas presidenciales

El fenómeno de Juan Daniel Oviedo ha sido tal, que su votación en la consulta de la derecha de este domingo supera todos los apoyos de las votaciones de la izquierda y el centro. El economista bogotano de 48 años es la revelación en las consultas presidenciales, con casi el 18% de los votos por los 16 candidatos que compitieron en las tres consultas paralelas. Ese caudal no solo lo posiciona como el segundo candidato más votado de la jornada, sino como un político que puede ayudar a definir el partidor presidencial y como una prueba de cómo el votante de centro se ha movido hacia la derecha.

El tecnócrata, que ha construido su carrera electoral en apenas tres años, refleja el espacio de una candidatura construida por fuera de las coaliciones tradicionales. Oviedo, quien habla con desenfado de rasgos de su personalidad, como su dicción llamativa o su homosexualidad, llegó a la contienda tras recoger más de 877.000 firmas con su movimiento ciudadano Con Toda por Colombia y ha capitalizado una imagen de técnico; ya había ganado visibilidad en las elecciones locales de Bogotá de 2023, cuando logró un segundo lugar en su primera incursión electoral. Ahora salta al escenario nacional, con más de 600.000 votos obtenidos fuera de la capital.

La votación de Oviedo también deja en evidencia la debilidad electoral de la consulta del centro. El economista bogotano prácticamente duplica el total de sufragios que ese bloque logró movilizar en conjunto, que hasta las 18.30 sumaba 415.252. Incluso frente a su principal figura, Claudia López —que concentra 385.613 votos— la diferencia es amplia: Oviedo obtiene más del doble de respaldos. El resultado sugiere que la candidatura independiente terminó concentrando más apoyos que el histórico bloque de centro que buscaba presentarse como una alternativa para la primera vuelta presidencial.

Juan Daniel Oviedo celebra en su sede de campaña, este domingo, en Bogotá. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

El contraste se repite aún con más fuerza frente a la consulta de la izquierda. Los aspirantes del bloque progresista suman en conjunto 267.258 votos, una cifra que queda prácticamente reducida a la mitad frente a los sufragios que ha alcanzado Oviedo en solitario. Los apoyos del economista bogotano arrasaron con los de políticos tradicionales como Roy Barreras, que ha alcanzado 169.600 votos; y los de Daniel Quintero, que lleva 150.976. En ambos casos, el incipiente político de centroderecha ha quintuplicado los votos de ambos candidatos.

El resultado es aún más sorprendente porque Oviedo fue, en su consulta, uno de los aspirantes que menos se movieron hacia la derecha. Por ejemplo, solo él y Aníbal Gaviria calificaron como un genocidio los ataques de Israel en territorio palestino. Además, ha sido de los pocos de esa coalición que ha reconocido logros en el Gobierno Petro, específicamente en la economía nacional. “El desempleo está en mínimos históricos, el dólar está barato, la economía crece”, dijo en una entrevista en enero pasado, lo que luego le valió críticas de algunos de sus competidores.

Juan Daniel Oviedo entrega las firmas para su candidatura en la Registraduría Nacional, en Bogotá, el 16 de diciembre de 2025. JDOviedoAr

Su simpatía con algunas acciones del Gobierno Nacional le valió una pulla de Vicky Dávila en un debate organizado por Blu Radio hace una semana. “¿Por qué te gusta ese Petro? ¿Por qué eres tan benévolo con Petro si ha sido un pésimo presidente de Colombia?“, le cuestionó la candidata, que ocupó el quinto puesto entre los nueve opcionados. Allí mismo, Oviedo le rebatió que no es petrista, y que reconocer aciertos o el apoyo popular del Ejecutivo no implica que lo apoye. ”¿A ustedes les parece que reconocer que el 48% del país siente que las cosas van bien y está contento, es ser petrista?“, le contestó. ”¿O ella [Vicky] quería hacer campaña con un país destruido y en los rines simplemente porque no está de acuerdo con el presidente Petro?“, advirtió.

Esos ataques ayudaron a perfilarlo, pero no fue lo que lo disparó. El suceso que lo llevó al centro del debate y le elevó el perfil fue un comentario homofóbico del ultra Abelardo de la Espriella, quien no participó en las consultas, a una semana de las elecciones. En una entrevista con el influencer Richy Amador, De la Espriella imitó la voz del candidato de modo burlón, y dijo que “está jodido” que su rival “cambie” lo que es, refiriéndose a su orientación sexual. Casi de inmediato, los restantes aspirantes de la Gran Consulta se solidarizaron con su compañero, lo que aumentó la visibilidad del hecho y ayudó a que Oviedo quedara convertido en un aspirante posicionado hacia el centro. Combinado con lo novedoso de su candidatura, su posición en los días que vienen puede ser fundamental para definir cómo se ubica la candidatura de la uribista Paloma Valencia en el espectro político, pues ahora compite con de la Espreilla por el voto más duro de la derecha.

Con una derrota victoriosa que reconfigura el mapa de la derecha, el nombre de Oviedo es uno de los más buscados en Google en Colombia, apenas superado por Valencia. El economista no ha aparecido junto a ella en el discurso de victoria, a inicios de la noche de este domingo, y ha anunciado que no dará declaraciones. Pasadas las 20.00, el segundo candidato más votado arribó a la sede de Paloma Valencia, a quien respaldará en los comicios según lo pactado. Su fuerza, una de las más sorprendentes en el país, le deja con un músculo electoral en crecimiento para el mapa político colombiano.