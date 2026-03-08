Claudia López logra una tímida victoria en la consulta de centro

Claudia López ha ganado con contundencia la consulta del centro político ante el profesor Leonardo Huerta. Sin embargo, su tímida victoria no alcanza para revivir la opción del centro a la presidencia de Colombia. La exalcaldesa de Bogotá arrasó a su desconocido rival al obtener el 92% de los apoyos de esa consulta, pero apenas el 8,12% del total de votos por las consultas. Eso según el boletín 22 de la Registraduría Nacional, emitido en la tarde de este domingo, que suma el 80,99% de todas las mesas.

La votación, de 456.584 apoyos hasta ese momento, está muy por debajo de las estimaciones de su campaña. López aspiraba a ser la más votada entre los 16 candidatos, pero quedó muy atrás de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, que arrasó en la consulta de la derecha y suma ya 2,5 millones de votos, y del exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, gran sorpresa electoral de la jornada y quien ya supera los 900.000. La victoria de la exalcadesa de Bogotá en su consulta ha sido eclipsada por Oviedo, que la duplicó en votación.

Si la tendencia se mantiene, López tendrá menos votos que los que sepultaron al candidato Sergio Fajardo, el ganador de consulta del centro en 2022, quien logró 723.000 de los 2,3 millones de votos de ese entonces. La baja votación de López estanca la posibilidad de que llegue un candidato fuerte del centro a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Al contrario, los resultados muestran que la mayoría de los colombianos decidirá su voto entre Iván Cepeda, el candidato de la izquierda y líder de todas las encuestas, y la opción de la derecha, que se divide entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, segundo en los sondeos.

La irrupción de Oviedo, que despegó en la última semana tras una burla homófoba del ultra De la Espriella, le quitó a López muchos de los apoyos que esperaba en la capital de Colombia. En esta ocasión, la consulta de la derecha ya suma 4,6 millones de votos y la desdibujada consulta de izquierda llega a tan solo 450.000 y tiene como puntero al exsenador Roy Barreras, con menos de 200.000 votos. Los tres ganadores de las consultas compiten ahora con candidatos que no acudieron a esos mecanismos en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

La baja votación de López

Mientras las consultas han permitido a la izquierda consolidar la unidad en torno a Cepeda, y a la derecha sumar apoyos de partidos y sectores empresariales para llegar con un candidato a la primera vuelta diferente al ultra De La Espriella, la tímida victoria de López no resucita la opción del centro político para llegar a la Casa de Nariño en reemplazo del presidente Gustavo Petro. Tampoco logra el objetivo de ejercer presión sobre Fajardo, exalcalde de Medellín, para que reevalúe su decisión de ir solo hasta las urnas.

Claudia López llega en bicicleta a su puesto de votación en Chapinero, en Bogotá. Santiago Mesa

Esta victoria insuficiente es el resultado de más de un año de campaña en el que ella y su equipo recorrieron los 32 departamentos de Colombia con un discurso sencillo y efectivo de tres tiempos: continuar lo que funciona del Gobierno de Petro, cambiar lo que no y completar lo que falta. “Queremos mantener la reforma pensional, la reforma laboral y avanzar hacia un salario mínimo vital. Pero vamos a corregir el sistema de salud, que hoy es un dolor diario para millones, y recuperar la seguridad fortaleciendo la justicia y la fuerza pública para retomar el control de los territorios”, dijo López en diálogo con EL PAÍS antes de las elecciones.

Los resultados no consolidan el renacer electoral para la exsenadora que pretendía ocupar la tercería entre los dos extremos. A pesar de que López logró repuntar en la intención de voto a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, tras varios meses rezagada, esta votación la vuelve a desinflar. De hecho, en las últimas encuestas previas a la votación, la exalcaldesa subió varios puntos. En Invamer pasó del 3% en noviembre al 11% a finales de febrero, ocupando el tercer puesto después de Cepeda y De la Espriella. En el más reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría también aparece de tercera, por encima de Fajardo y de Paloma Valencia. De hecho, en un consolidado de encuestas publicado este viernes por EL PAÍS, López, con el 7%, superaba a Fajardo, con el 5%.

La exalcaldesa de Bogotá aspiraba a ser una alternativa ante la polarización que ha prevalecido en los últimos meses. Su propuesta de país implica un punto medio entre la continuidad del petrismo y el regreso del uribismo.