Entre la ilusión y la irrelevancia: el centro político se juega su supervivencia

En la campaña presidencial de Claudia López hay alegría y optimismo. Después de meses rezagada en las encuestas, la exalcaldesa de Bogotá ha repuntado en la intención de voto a pocos días de las elecciones del 8 de marzo. Este domingo la ciudadanía elegirá al próximo Congreso de la República y también podrá escoger a un candidato entre las consultas para definir candidatos presidenciales en la izquierda, el centro y la derecha. López se mide en la llamada Consulta de las Soluciones ante Leonardo Huerta, un desconocido profesor que irrumpió en el panorama hace pocos meses, tras lograr más de 650.000 firmas para avalar su aspiración. El resultado será determinante para marcar la supervivencia política del centro durante los próximos cuatro años. “Espero que la gente salga a votar y que pida el tarjetón. Nosotros queremos ser, de los 16 candidatos de todas las consultas, la opción más votada”, dice López en diálogo con EL PAÍS.

A diferencia de las consultas de la izquierda y la derecha, en las que hay alguna incertidumbre sobre el ganador, en la competencia del centro se da por sentado que López arrasará. Las encuestas le dan más del 90% de los votos. Por eso, más que el resultado de ella y de Huerta, el éxito o el fracaso del espectro político se medirá por el número total de apoyos de la consulta y su contraste frente a las otras. De estas dos variables también dependerá si la candidatura de López se consolida como una fórmula con más opciones que la del exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien también representa una alternativa entre la izquierda y la derecha. La cantidad de votos será también un termómetro para saber si el centro logra abrirse camino entre Iván Cepeda, candidato de la izquierda y primero en todas las encuestas, y Abelardo de la Espriella, aspirante de la extrema derecha y segundo en los sondeos.

La sensación de entusiasmo en las toldas de López tiene origen en la última medición de la encuesta Invamer, en la que pasó del 3% en noviembre al 11% a finales de febrero, ocupando el tercer puesto después de Cepeda y De la Espriella. En el más reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría también aparece de tercera, por encima de Fajardo y de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y quien compite en la consulta de la derecha.

Los analistas estiman que, si la exsenadora supera el millón y medio de votos, su campaña tendrá una nueva bocanada de oxígeno que traerá de vuelta la ilusión que suscitaba su nombre hace más de un año, cuando era una de las candidatas a derrotar. Por el contrario, si la consulta obtiene menos de un millón de votos, le resultará muy difícil imponer su candidatura a la de Fajardo y el centro tenderá a seguir en la irrelevancia política en la que ha estado en los últimos meses de campaña. “Más que el centro, está en juego que Colombia tenga una opción seria, útil y capaz de gobernar. Hay que continuar lo que va bien: la reforma pensional, la reforma laboral y avanzar hacia un salario mínimo vital. Hay que cambiar lo que está mal: corregir un sistema de salud que hoy es un dolor diario para millones y recuperar la seguridad fortaleciendo la justicia y la fuerza pública para retomar el control de los territorios”, añade la exalcaldesa.

Claudia López durante un evento de campaña, en Bogotá, el 3 de junio de 2025. NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

Desde finales de 2025, ya desinflada en las encuestas, López perseveró en la consulta a pesar de que casi todos los candidatos afines rechazaron su invitación a participar. La también exsenadora ha reiterado que la tercera consulta es una “oportunidad de escoger una candidatura distinta al uribismo y al petrismo, que sea realmente una alternativa sin odios, sin corrupción y con soluciones que representen a las mayorías del país”. El profesor Huerta fue el único candidato que la secundó.

La insistencia en la consulta ha generado buenos resultados a corto plazo. Además de revivir en las encuestas, López está otra vez en los micrófonos y en las portadas de los medios de comunicación, y sus redes sociales tuvieron un empujón. Ha regresado a la cabeza de muchos electores.

Además de la candidatura presidencial, este domingo 8 de marzo también se juega el poder y la conformación que tendrá la bancada de centro en el Congreso. Aunque no es muy claro qué partidos o coaliciones pertenecen a este sector, es evidente que hay unos candidatos que apoyan las campañas de López y de Fajardo. En la lista de coalición entre En Marcha y la Alianza Verde está la senadora Angélica Lozano, esposa de la exalcaldesa y una política con una larga trayectoria que aspira a reelegirse; Catherine Juvinao, quien busca mantener su puesto en la Cámara de Representantes en llave con Lozano; Carlos Parra, un exconcejal de Bucaramanga que quedó segundo en las elecciones a la Alcaldía en 2023, integró la Unidad de Trabajo Legislativo de Lozano y fue promotor de la consulta anticorrupción en 2018 liderada por López; o el representante a la Cámara Cristian Avendaño, que espera dar el salto al Senado.

Si ellos quedan elegidos, López tendría un respaldo pequeño pero firme en el Congreso. Podría sumar con facilidad el apoyo de otros congresistas de esa coalición, que la conocen desde hace tiempo y con quienes guarda afinidades ideológicas. Eso pese a su renuncia a la Alianza Verde en 2024 por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que están involucrados antiguos copartidarios.

Sergio Fajardo, en Medellín, el 28 de febrero. Miguel Lopez (AP)

Fajardo, por su parte, también tiene apuestas en el legislativo pese a que no participa en ninguna consulta. Su partido, Dignidad y Compromiso, hace parte de la coalición Ahora Colombia, con el Nuevo Liberalismo y la colectividad cristiana MIRA. Sus aliados principales allí son cuatro: Jorge Enrique Robledo, el exsenador con el que creó Dignidad y Compromiso; Jennifer Pedraza, una joven figura en ascenso que espera dar el salto desde la Cámara de Representantes al Senado; Federico Restrepo, una de las personas de mayor confianza del candidato presidencial, quien lo acompaña desde su primer intento de llegar a la Alcaldía de Medellín, en el 2000; y Rafael Nanclares, la fórmula a la Cámara del antioqueño.

Los resultados del domingo determinarán en buena medida si surge con fuerza una opción distinta a la continuidad del presidente Gustavo Petro o al regreso al pasado del expresidente Uribe. “En una Colombia cansada de los extremos, la verdadera alternativa es un gobierno que funcione. En la calle es que la gente está mamada de la pelea”, concluye López.