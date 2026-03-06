Elecciones legislativas en Colombia en 2026, en vivo | Nuevas denuncias por supuesta compra de votos en el Huila y Tolima enturbian la campaña
La Procuraduría y la Policía Nacional han anunciado nuevas investigaciones por presunto constreñimiento electoral y compra de votos
Los candidatos Daniel Quintero y David Luna han denunciado, por separado, varios hechos que cuestionan la transparencia de las elecciones legislativas. El izquierdista Quintero asegura que “hay un plan para introducir votos marcados en las urnas aprovechando que algunas personas no van a pedir el tarjetón de consultas” para presuntamente favorecer a los candidatos Paloma Valencia y Roy Barreras en Antioquia y otras regiones del país. Por su parte, Luna, de la centroderecha, señala que, según los testimonios de varios colombianos en el exterior —que pueden votar desde el lunes—, hay “voceros del Gobierno” en las mesas de votación que instan a los electores a tachar el tarjetón de las consultas para anular el voto.
Momentos clave
Colombia elegirá este domingo un nuevo Congreso y definirá los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. Más de 3.200 aspirantes compiten para entrar en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar en 13.746 puestos de votación. Las elecciones comenzaron este lunes en el exterior, con excepción de las sedes consulares de Colombia ubicadas en Tel Aviv, Beirut y Abu Dabi por cuenta de los ataques lanzados por Irán e Israel en estas ciudades de Oriente Próximo.
Además del Congreso, los colombianos están llamados a votar en tres consultas que definirán el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se medirán este domingo para elegir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta como el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionados a vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Más de 800.000 testigos electorales se acreditan para vigilar las votaciones
A medianoche de este viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró las inscripciones de los testigos electorales que participarán en la jornada de votación. Más de 800.000 personas solicitaron acreditación para la jornada electoral. Los testigos son delegados por los partidos y las campañas para vigilar el desarrollo de la jornada en los puestos de votación y el preconteo. Su función es presenciar la votación, seguir el conteo inicial que realizan los jurados al cierre de las urnas y dejar constancia de posibles irregularidades. Horas antes del cierre del plazo, el órgano electoral informó que se registraba un aumento del 54 % en el número de testigos de mesa frente a las elecciones anteriores. El incremento también se reflejó en otras figuras de vigilancia del proceso: los observadores nacionales se incrementaron en un 127 % y los observadores internacionales en un 707 %.
Nuevas denuncias por supuesta compra de votos enturbian la campaña
La Policía Nacional y la Procuraduría han revelado nuevos presuntos casos de constreñimiento electoral y compra de votos en medio de la campaña. En Neiva, el ente de control abrió una indagación contra varios funcionarios del Hospital Universitario señalados de inducir el voto entre contratistas de la entidad. Según un informe de la Procuraduría, se entregaron listados para que cada funcionario inscribiera entre 15 y 20 personas con el fin de respaldar las candidaturas de María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, y Flora Perdomo, del Partido Liberal. La Policía también informó de la incautación de más de 71 millones de pesos (unos 19.000 dólares), que eran transportados junto a tarjetones pedagógicos y propaganda electoral en una camioneta que se movilizaba por la vía entre Girardot e Ibagué. Las autoridades no han revelado el nombre del candidato con el que estaría relacionado el material.
Organizaciones de la sociedad civil rechazan las sospechas de Petro sobre fraude electoral
Un grupo de 15 organizaciones articuladas en la llamada Alianza por la Democracia rechazaron las sospechas de fraude electoral planteadas por el presidente Gustavo Petro y advirtieron que difundir ese tipo de acusaciones sin pruebas puede debilitar la confianza en el sistema democrático. En el pronunciamiento advirtieron que el preconteo no es ilegal, defendieron el software electoral y advirtieron que no se debe promover la impugnación de las mesas sin una justificación concreta.
El grupo de organizaciones está integrado por Transparencia por Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, el Instituto Anticorrupción, la Fundación Corona, entre otras. El grupo de entidades hace un llamado a los actores políticos a no alimentar narrativas de fraude en medio del ambiente preelectoral. Las organizaciones señalaron que cuestionar la integridad de las elecciones sin evidencias “pone en riesgo la credibilidad del proceso democrático”.
El candidato David Luna denuncia presuntas “irregularidades” en las votaciones en el exterior
El candidato David Luna ha denunciado que, presuntamente, se han presentado varias “irregularidades” en las elecciones legislativas, que ya iniciaron en el exterior desde el lunes, según los testimonios de varios colombianos que viven en el extranjero.
Según Luna, hay varios que han pedido el tarjetón para votar en las consultas interpartidistas (que se entregan solo a petición del votante) y les han respondido que no hay. “Después de insistir se los han terminado entregando”, ha asegurado el candidato, que participa en la Gran Consulta, en un video compartido en las redes sociales.
En otro caso, Luna sostiene que hay “voceros del Gobierno” en las mesas de votación que instan a los electores a tachar el tarjetón de las consultas para anular el voto.
El candidato ha pedido denunciar estos hechos y ha instado a los ciudadanos a elegir libremente este domingo.
Asesinado el hermano de una candidata a la Cámara por Nariño
El hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, ha sido asesinado esta tarde en el municipio de Policarpa, en el sur de Colombia. Las primeras investigaciones apuntan a que los responsables pueden ser miembros de las disidencias de las FARC.
La candidata Cabrera, exalcaldesa del municipio en el que fue asesinado su hermano, ha lamentado el hecho en sus redes sociales: “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar”.
El Partido de la U, del que es miembro Cabrera, también ha rechazado el suceso. “Este crimen no es un hecho aislado. Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país”, ha reclamado en un comunicado, en el que también exige una pronta investigación por parte de las autoridades que resulte en la captura de los responsables.
Petro responde a las críticas de Duque: “Es deber de un presidente garantizar la transparencia”
El presidente Gustavo Petro ha respondido a las críticas lanzadas por el exmandatario conservador Iván Duque, que cuestionó al izquierdista por “sembrar dudas sobre la organización electoral y a insinuar fraudes inexistentes”.
El actual presidente lleva años denunciando riesgos de fraude y vulnerabilidades del sistema y, ante las elecciones legislativas, su partido, el Pacto Histórico ha propuesto instaurar una “registraduría propia”. Petro ha asegurado que, durante las elecciones de 2022, en el Gobierno de Duque, se cometió un fraude contra su partido por 640.000 votos.
La realidad es que el preconteo —los datos sin validez jurídica, pero de gran impacto político que comunica la Registraduría la noche electoral— daba al Pacto Histórico 2,3 millones de votos al Senado. Tras miles de impugnaciones, el proceso previsto por el propio sistema electoral terminó fijando la votación real en casi 2,9 millones de votos.
Petro ha recalcado en su mensaje: “Las elecciones no deben tener riesgo de fraude”
Claudia López se pronuncia sobre el comentario homofóbico de De la Espriella contra Oviedo: “Está en el lugar equivocado”
La candidata presidencial Claudia López se ha pronunciado este jueves sobre la polémica originada por un comentario homofóbico que hizo el ultra Abelardo de la Espriella contra el también candidato Juan Daniel Oviedo, que integra la consulta interpartidista de la centroderecha. “Oviedo, que es un bacán, está en el lugar equivocado”, ha dicho López en X.
La exalcaldesa de Bogotá, también miembro de la comunidad LGBTIQ+ como Oviedo, considera que la consulta, en la que también está la candidata del uribismo, Paloma Valencia, “apoya agendas antiderechos y se opone a las reformas sociales”. Además, ha criticado que el expresidente Álvaro Uribe haya dicho que apoyará a De la Espriella si este pasa a una segunda vuelta contra el izquierdista Iván Cepeda.
¿Qué se juega la izquierda este domingo?
El senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, luce imbatible como líder de las encuestas en la larga carrera presidencial en Colombia. Incluso ha roto el techo del 30% de intención de voto en la última oleada de mediciones. También la imagen del presidente, Gustavo Petro, ha repuntado y ahora se ubica en terreno positivo. En vísperas del arranque del ciclo electoral de este 2026, el viento parece soplar a favor de la izquierda. Pero ni el presidente ni el senador aparecen en los tarjetones de este 8 de marzo, cuando se vota por los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, y en las tres consultas interpartidistas, en las que Cepeda ha quedado impedido de participar por un fallo del Consejo Nacional Electoral.
Miguel Uribe Londoño inscribe su candidatura y presenta a su fórmula vicepresidencial
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se ha inscrito oficialmente en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El político de 73 años cuenta con el aval del pequeño Partido Demócrata Colombiano, al que entró tras el rechazo del uribista Centro Democrático de formar parte en su consulta interna.
Su fórmula vicepresidencial es la administradora de empresas Luisa Fernanda Villegas. “Las mujeres quedaron muy bien representadas: las mamás, niñas, todas”, dijo, al incluir a una mujer en su candidatura.
Uribe Londoño se une así a los otros aspirantes ya inscritos en la primera vuelta: la izquierdista Clara López, el ultra Santiago Botero y el centrista Mauricio Lizcano.
Casi 1.500 millones en efectivo han sido incautados en delitos relacionados con la compra y venta de votos
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se han incautado 1.491 millones de pesos en efectivo en los últimos 10 operativos que han lanzado las autoridades para frenar presuntos delitos electorales relacionados con la compra y venta de votos.
El suceso más reciente ocurrió en La Guajira, en donde fue capturado un escolta del secretario de la Cámara de Representantes con 145 millones en efectivo, guardados en sobres marcados con los nombres de figuras políticas. Un juez dejó libre al escolta horas después.
El candidato Daniel Quintero denuncia un supuesto plan de fraude en las consultas interpartidistas
El candidato de la izquierda Daniel Quintero ha denunciado, sin pruebas, que hay una modalidad de fraude que se efectuará este domingo. “Hay un plan para introducir votos marcados en las urnas aprovechando que algunas personas no van a pedir el tarjetón de consultas. En Antioquia, por ejemplo, lo harán en favor de Paloma Valencia, pero he recibido reportes de que en otras regiones el plan es en favor de Roy Barreras”, ha dicho en referencia a la candidata del uribismo y su contrincante en el espacio del progresismo.
El exalcalde de Medellín ha pedido a los testigos electorales que no dejen la mesa electoral sola, ni siquiera a la hora del almuerzo, y ha instado a votar la consulta para que no se introduzcan votos marcados posteriormente.
La senadora del uribismo espera ganar holgadamente la consulta presidencial que reúne a nueve candidatos de la derecha, mientras que el penalista que representa a la extrema derecha espera impulsar al Congreso al pequeño partido Salvación Nacional.
Vea el videoanálisis aquí.
La pelea entre los aspirantes el Frente por la Vida, una alianza afín al Gobierno de Gustavo Petro, se recrudece a solo tres días de la consulta que definirá al candidato presidencial. El exalcalde medellinense Daniel Quintero y el exsenador Roy Barreras, los más visibles de los cinco participantes, se han lanzado este jueves acusaciones mutuas de corrupción a través de X. “Es él quien tiene las manos sucias”, escribió el excongresista en respuesta a una afirmación similar de su rival en una entrevista con Cambio. Quintero le respondió minutos después en la misma red social. “Con el debido respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, dijo. Los dos candidatos, resistidos por la izquierda tradicional, han evidenciado que ellos tampoco ponen las manos en el fuego por el otro.
Lea la noticia completa aquí.
Buenas tardes. Este es el directo de las elecciones legislativas de Colombia, que se celebrarán este domingo 8 de marzo. También se celebrarán las consultas presidenciales de derecha, centro e izquierda. Con estos resultados, se despejará el escenario de las presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo.
