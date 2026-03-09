El centro sale golpeado de las consultas tras el flojo resultado de Claudia López y el auge de Oviedo

El centro es uno de los grandes derrotados de la jornada electoral de este domingo en Colombia. La tímida victoria de Claudia López en la consulta contra Leonardo Huerta no es suficiente para revivir la opción de este espectro político a la presidencia. La exalcaldesa de Bogotá logró un poco más de 500.000 votos, menos del 10% del total de apoyos de todas las consultas, y menos de los 750.000 obtenidos por Sergio Fajardo en la consulta de hace cuatro años. Sus resultados no le alcanzan para surgir como una alternativa real frente a Iván Cepeda, aspirante único de la izquierda y líder de todas las encuestas, ni frente a Paloma Valencia, ganadora de la consulta de la derecha; y Abelardo de la Espriella, representante de la ultra y segundo en los sondeos.

En sus primeras declaraciones tras la votación, la exsenadora celebró que su consulta haya superado a la de la izquierda, pero reconoció que la derecha fue la gran ganadora de la jornada. “Le ganamos a la consulta de la corrupción y arrancamos de segundos en el partidor”, dijo López en referencia a la competencia en la que Roy Barreras se impuso ante Daniel Quintero con algo más de 200.000 votos. “Hoy, sin duda, el que quedó de primero en el partidor fue el uribismo”, dijo la exalcaldesa desde su sede de campaña, acompañada de Leonardo Huerta. López cuestionó a las personas que votaron por la gran consulta. “Quienes creían que legitimar al uribismo era un tema menor o un juego, les ha quedado claro que no. Algunos no calibraron de manera correcta su voto. No podemos trivializar lo que representa el regreso al pasado”, dijo López en clara referencia a los que votaron por Juan Daniel Oviedo.

Claudia López y Leonardo Huerta hablan desde la sede de campaña de la candidata, en Bogotá, este domingo. Santiago Mesa

La alta votación del exdirector del DANE, que quedó segundo en la consulta de la derecha con más de un millón de votos, ha eclipsado la victoria de López. Al tiempo, desinfla la posibilidad de que el centro se consolide con fuerza antes de la primera vuelta. La irrupción de Oviedo, que despegó en la última semana tras una burla homófoba del ultra De la Espriella, duplicó la votación de López y le restó muchos de los apoyos que ella esperaba en la capital de Colombia. El también exconcejal ha logrado reencauzar los votantes del centro hacia la candidatura de la derecha, por eso la fuerte reacción de López contra la consulta de Paloma Valencia: “La fuerza del saboteo a las reformas sociales, a la venganza, no se le puede trivializar. No es un tema menor y algunos terminaron legitimando un proyecto que representa el pasado”.

De acuerdo con las estimaciones previas de varios analistas, si la consulta del centro obtenía menos de un millón de votos, sería un gran fracaso. Así ocurrió. Por eso, la insuficiente victoria de López contra Huerta deja un sabor agridulce en la campaña de la exalcaldesa, que aspiraba a ser la más votada entre los 16 candidatos de las tres consultas. Ahora, lo más probable es que el centro regrese a la irrelevancia política en la que ha estado desde hace meses, pese a la pequeña ventana de oportunidad que tuvo en los últimos días cuando las encuestas mostraban una leve recuperación de López.

Claudia López en su puesto de votación, en Bogotá. Santiago Mesa

Pese a la evidente desmotivación de la exalcaldesa este domingo, que se notó en el tono de su discurso, insistió en que seguirá en la carrera hasta la primera vuelta. “Tenemos un poco más de dos meses para que la gente se concentre en las soluciones, en las becas para los jóvenes y en el acompañamiento a las mujeres cuidadoras. Junto con Leonardo Huerta, sin duda, hoy continuamos imparables para hacer de Colombia una nueva historia”, aseguró.

Otra de las consecuencias de la baja votación de la consulta de centro es que aleja la posibilidad de unión entre López y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien aspira a llegar solo hasta mayo. A todo esto se suma el inminente fracaso de la hoy senadora Angélica Lozano, que hasta el momento de la publicación de este artículo queda por fuera del Senado debido a su baja votación. Otros posibles aliados de López, como Luis Eduardo Garzón y Katherine Miranda, también están lejos de alcanzar el umbral para entrar al parlamento.

El centro político padece hoy una paradoja difícil de entender: a pesar de que en las últimas encuestas la mayoría de los ciudadanos se identifica ideológicamente con ese sector, sus candidatos no han logrado posicionarse como una opción real para llegar a la presidencia de la República. La exalcaldesa de Bogotá aspiraba a ser una alternativa ante la polarización que ha prevalecido en los últimos meses. Su propuesta de país, que implica un punto medio entre la continuidad del petrismo y el regreso del uribismo, no ha tenido los apoyos suficientes. Al contrario. Al terminar la jornada, la izquierda logra consolidar la unidad alrededor de Iván Cepeda, la derecha aparece muy fuerte, pero dividida entre Valencia y De la Espriella, y el centro se estanca debido a la baja votación de López.