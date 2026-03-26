Protestas durante la segunda comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York, en imágenes

12 fotosNicolás MaduroProtestas durante la segunda comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York, en imágenesSimpatizantes de Nicolás Maduro y Cilia Flores se manifiestan este jueves frente al tribunal federal de Manhattan durante la segunda audiencia del exmandatario tras su captura en eneroEl País26 mar 2026 - 15:37CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosManifestantes protestan frente al tribunal federal de Manhattan, este jueves.Heather Khalifa (AP)Una figura de Nicolás Maduro, esposado y vestido con un uniforme carcelario, frente al Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan.Shannon Stapleton (REUTERS)Manifestantes coreanos acudieron al Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan para demostrar su apoyo a Nicolás Maduro, este jueves.Shannon Stapleton (REUTERS)Opositores a Nicolás Maduro al exterior del Palacio de Justicia en Manhattan, esta mañana.Jeenah Moon (REUTERS)Agentes de la Policía de Nueva York resguardan el recinto federal donde Nicolás Maduro comparece por segunda vez.Jeenah Moon (REUTERS)Esta audiencia es clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa del exmandatario venezolano.Heather Khalifa (AP)Protesta a favor de Nicolás Maduro, al exterior del tribunal federal de Manhattan.Heather Khalifa (AP)Simpatizantes de Nicolás Maduro sostienen pancartas exigiendo su liberación y la de su esposa Cilia Flores, durante su segunda comparecencia, este jueves.Mike Segar (REUTERS)Agentes federales en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde se encuentra recluido Nicolás Maduro.Brendan McDermid (REUTERS)Fachada del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido Nicolás Maduro en Nueva York, esta mañana.Olga Fedorova (EFE)Simpatizantes de Nicolás Maduro realizaron una protesta en Caracas, ante la comparecencia en Nueva York.Ariana Cubillos (AP)Un hombre sostiene una pancarta en apoyo a Nicolás Maduro, en Caracas, esta mañana.Ariana Cubillos (AP)