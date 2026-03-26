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Nicolás Maduro

Protestas durante la segunda comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York, en imágenes

Simpatizantes de Nicolás Maduro y Cilia Flores se manifiestan este jueves frente al tribunal federal de Manhattan durante la segunda audiencia del exmandatario tras su captura en enero

El País
El País
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