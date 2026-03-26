Nicolás Maduro comparece en vivo en el tribunal de Nueva York por cargos de “narcoterrorismo”

El expresidente venezolano se presenta por segunda vez ante un tribunal en Nueva York

DIRECTO | NICOLÁS MADURO regresa a la corte en EE UU acusado de NARCOTERRORISMO | EL PAÍS

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece de nuevo este jueves ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York como parte del proceso judicial que afronta por cargos de “narcoterrorismo. Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar una estructura criminal conformada por altos funcionarios venezolanos, conocida como el Cartel de los Soles, que habría introducido miles de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

La comparecencia de Maduro marca un nuevo capítulo en el caso que busca sentar precedente sobre la presunta participación de jefes de Estado en el tráfico internacional de drogas.

La audiencia se enmarca en la ofensiva judicial impulsada por Washington contra figuras clave del régimen chavista. Maduro enfrenta múltiples cargos que incluyen narcotráfico, posesión de armas y conspiración para introducir drogas ilegales en Estados Unidos.