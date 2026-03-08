Paloma Valencia gana las consultas presidenciales

La uribista Paloma Valencia competirá en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La senadora del Centro Democrático ha ganado este domingo la Gran Consulta, el mecanismo interpartidista en el que compitieron nueve aspirantes del espectro de la centroderecha para aglutinar el sector, con el 50,7% escrutado. Valencia ha conseguido hacerse con el apoyo del 47,1% de todos los colombianos que han votado en las tres consultas, y encarrila así su apuesta por ser la primera mujer presidenta de Colombia.

El resultado llega como una sorpresa, no por la victoria de la senadora en la consulta de la derecha, sino por sumar casi la mitad de todos los votos. Todos los sondeos publicados en febrero daban como ganadora en ese mecanismo a la abogada de la derecha; unos con bastante holgura, cuadruplicando el resultado del segundo puesto. Pero allí irrumpió un exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, que suma el 16,7% de todos los votos, por encima de otros contrincantes de la centroderecha como el exsenador Juan Manuel Galán, el exministro Juan Carlos Pinzón y la antigua periodista Vicky Dávila.

Superada esta primera contienda electoral, Valencia se enfrentará en la primera vuelta a contrincantes fuertes. A la izquierda se ubica Iván Cepeda, candidato apoyado por el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Casi todas las encuestas lo dan por vencedor en primera vuelta y en casi todos los escenarios de una segunda, que se celebrará el próximo 21 de junio. A su derecha, y con más interrogantes, está el outsider ultra Abelardo de la Espriella, un abogado penalista que ha atraído a las bases uribistas a su favor y que puede robarle votos a la candidata del Centro Democrático. La primera puja será, justamente, con ese aspirante de la derecha.

Paloma Valencia en su puesto de votación, en Bogotá, este domingo. Diego Cuevas

La intención de Valencia, con el empuje que ha recibido por el triunfo de este domingo, es superar al penalista para llegar al balotaje con el apoyo de las bases de la derecha tradicional, evitando que se deslicen hacia el ultra, y con una parte de los votantes de centro. Se trata de un espacio acogido en la Gran Consulta con candidatos como Juan Daniel Oviedo o Aníbal Gaviria para expandir el capital político del ganador. En favor de la candidata está el apoyo de la maquinaria electoral que con los años ha establecido su partido, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que mantiene una favorabilidad significativa entre los votantes de derecha.

Pero el reto no deja de ser mayúsculo: nunca una mujer ha pasado a una segunda vuelta en unas elecciones presidenciales de Colombia. Tampoco está claro que el centro apoye masivamente a Valencia, cuando el espacio en sí mismo llegará dividido el 31 de mayo con dos claros aspirantes: Claudia López, también ganadora de la consulta que conformó in extremis; y Sergio Fajardo, que prefirió entrar directamente a la primera vuelta y ya se ha convertido en una cara recurrente en los tarjetones electorales.

Valencia, de 48 años y natural de Popayán, ha sido una de las pupilas más leales al expresidente Uribe. Es nieta del también expresidente Guillermo León Valencia y pertenece a un árbol genealógico repleto de políticos conservadores. Su tía abuela Josefina Valencia fue una de las líderes del movimiento sufragista a mediados del siglo XX. Paloma fue elegida al Senado por primera vez en 2014 y se ha mantenido en la corporación desde entonces.

Una mujer acude a votar con una camisa a favor de Paloma Valencia en el norte de Bogotá. Diego Cuevas

Nunca habían llegado tan lejos las aspiraciones presidenciales de la congresista. Ya había intentado en dos ocasiones conseguir el aval del Centro Democrático para ser su candidata: en 2018 renunció a su aspiración para apoyar a Iván Duque, quien a la postre ganó la presidencia, y en 2022 perdió la encuesta interna contra Óscar Iván Zuluaga. En este tercer intento, ha obtenido el respaldo del partido (y de Uribe), pero no sin polémica. El largo proceso para elegir al candidato único estuvo marcado por el asesinato del senador y también aspirante Miguel Uribe Turbay, a mediados del año pasado.

A la recta final llegaron tres mujeres, todas congresistas: Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Esta última ha sembrado dudas sobre la transparencia del mecanismo que eligió a Valencia y ha intentado romper al partido desde dentro al plantear una escisión con las figuras más radicales del uribismo. En una entrevista con EL PAÍS, Valencia descartó esta posibilidad y aseguró que cuenta con el apoyo irrestricto de su partido.

En los próximos días, Valencia deberá definir su fórmula vicepresidencial, que puede convertirse en una figura clave para impulsar su candidatura. La senadora abrió la puerta a finales de febrero a la posibilidad de escoger al expresidente Uribe como su compañero de tarjetón, una propuesta que generó incomodidad entre los candidatos de la centroderecha y que, según analistas, puede ser ilegal. A propósito de la polémica por un comentario homofóbico proferido por el ultra De la Espriella, Juan Daniel Oviedo ha emergido como una opción que puede atraer el voto más moderado y cuyo nombre ha estallado en las redes sociales.