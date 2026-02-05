Sergio Fajardo le dice no a la consulta promovida por Claudia López

El candidato de centro explica que va directamente a la primera vuelta con “una nueva mayoría fuera de los extremos, desde la izquierda moderada hasta la derecha moderada”

Sergio Fajardo ha anunciado en la mañana de este jueves que no participará en la consulta promovida por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López para unificar sus candidaturas del centro político a las elecciones presidenciales. El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia ha decidido ir solo a la primera vuelta, ​que será el próximo 31 de mayo.

“Quiero agradecer a quienes me invitaron a participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Son personas que respeto y valoro. Escuché con atención sus argumentos. Reconozco nuestras coincidencias y el valor democrático de ese mecanismo”, se lee en un comunicado de prensa publicado por el equipo de comunicaciones del candidato. “Sin embargo, para derrotar a los extremos, estamos construyendo una nueva mayoría que convoque desde una izquierda moderada, hasta una derecha moderada. (...) Ese objetivo no se consigue en el marco de las consultas. Por eso, voy directo a la primera vuelta presidencial”.

La decisión de Fajardo termina de desinflar una consulta que no logró convocar a candidatos representativos de distintos sectores políticos. Por ahora, y a solo un día de que se venza el plazo para hacer las inscripciones, solo están confirmados la exalcaldesa López y Leonardo Huertas, un político desconocido para la mayoría de colombianos. El exalcalde de Cali, Maurice Armitage también confirmó que no irá a la consulta. Ni el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, ni el excanciller, Luis Gilberto Murillo, han confirmado su participación. Lo más probable es que ninguno de los dos se sume.

Fajardo, que no despega en las encuestas en las que ocupa un tercer o cuarto lugar, quiere evitar el fracaso de hace cuatro años con la consulta de la llamada Centro-Esperanza, que concluyó con muchas peleas internas y pocos votos. “Estamos en un momento decisivo para nuestro país. Mi reto en la política es derrotar a los extremos, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y evitar que el país caiga en una confrontación social de dimensiones nunca antes vistas”, asegura el exalcalde de Medellín. La intención de su campaña es mostrarlo como una opción conciliadora en esta época de polarización.

El documento concluye con una invitación: “Haré todos los esfuerzos para encontrarnos en este camino con quienes comparten esta visión de pais. Colombia necesita sumar, no dividir; escuchar, no imponer, construir, no destruir. Arrancamos desde atrás. Los extremos quieren que nuestra alternativa desaparezca. El camino es largo y estrecho. Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir”.

Noticia en desarrollo...