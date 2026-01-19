El centro político se estanca mientras la izquierda consolida la unidad y la derecha suma apoyos

El centro político en Colombia vive una paradoja difícil de entender. A pesar de que en las últimas encuestas la mayoría de los ciudadanos se identifica ideológicamente con ese sector, sus candidatos más visibles no han logrado posicionarse como una opción real para llegar a la presidencia de la República, según esos mismos sondeos. Al contrario, con el paso de los días, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López pierden fuerza en una opinión pública que parece cada vez más forzada a decidir entre un candidato de la izquierda que continúe con el proyecto del presidente Gustavo Petro o uno de la derecha que signifique lo contrario al Gobierno actual. Los líderes de las encuestas recientes son Iván Cepeda, senador del oficialista Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, un abogado de ultraderecha que promete “destripar” a la izquierda.

Además de estar estancados en las mediciones, ni López ni Fajardo están dispuestos a adherir al otro, tras una alianza que terminó mal hace cuatro años. Tampoco han anunciado su participación en ninguna de las consultas que se harán en simultáneo con las elecciones al Congreso, el 8 de marzo, y sirve como pegante de los distintos sectores. En contraste, esas consultas han permitido a la izquierda y al progresismo consolidar la unidad en torno a Cepeda, y a la derecha sumar apoyos de partidos y sectores empresariales para llegar con un candidato a la primera vuelta diferente al ultra De La Espriella.

Los dos principales referentes del centro suman otra dificultad: no tienen una maquinaria electoral en las regiones que les consiga votos. Mientras el candidato de la izquierda cuenta con la plata y la burocracia del Gobierno, la consulta de derecha tiene la fuerza del partido Centro Democrático, que apoya a Paloma Valencia, y el dinero de los gremios, que respaldan a Juan Carlos Pinzón. Los del centro confían en redes de voluntarios y en el voto de opinión de las grandes ciudades.

Además de no despegar en las encuestas, no estar dispuestos a unirse, no participar en las consultas y no tener maquinaria, López y Fajardo han quedado al margen de la discusión mediática y de la opinión pública de las últimas semanas. Ahora necesitan un acontecimiento político que los vuelva a poner en el radar de la ciudadanía.

Julián Espinosa, concejal de Bogotá y asesor de la campaña de López, reconoce que “el centro ha tenido y tiene hoy unas dificultades para unificarse”. Sin embargo, revela que en los últimos días ha habido conversaciones entre Fajardo, López y otros políticos ideológicamente cercanos. “Hay muchas personas por fuera de las consultas de la izquierda y de la derecha con las que estamos dialogando. Están los exministros Mauricio Lizcano y Juan Fernando Cristo, el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, incluso el excanciller Luis Gilberto Murillo”. Espinosa dice que son “el baile de los que sobran”, en referencia a la emblemática canción de Los prisioneros.

Un analista asegura que López ya decidió organizar una tercera consulta de centro, con otros cuatro candidatos, para no quedar “descolgada”, en una jugada similar a la de Petro en 2022, cuando convocó a una consulta con Francia Márquez y otros candidatos sin posibilidad de ganarle. La campaña de la también exsenadora afirma que no hay una consulta confirmada, aunque insiste en que Colombia no está condenada “al candidato de Uribe o al de Petro”. Según el calendario electoral, el 6 de febrero vence el plazo para que los candidatos o precandidatos se inscriban formalmente a una consulta.

Patricia Muñoz Yi, directora de la especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana, cree que la decisión de Fajardo y López de no participar en las consultas los ha hecho perder “ventaja en términos de exposición y de campaña con relación a los que sí están participando”. Gonzalo Araújo, socio de la consultora política Orza, asegura por su parte que la polarización política, económica y social del país ha generado que la gente tome partido por una orilla más definida. “El centro hizo agua”, dice concluyente. “La indefinición no convoca a las personas que tienen preocupaciones sobre lo sustancial. O apoyan al progresismo para mantener el modelo que ha planteado el presidente Petro o a la derecha para cambiarlo”.

Araújo compara a Fajardo con el conservador Álvaro Gómez Hurtado: “Va a ser un candidato eterno”, dice en alusión al político que era visto como presidenciable y por tres décadas fue siempre precandidato o candidato, pero nunca ganó. Araujo asegura que recientes acontecimientos internacionales, como la intervención militar de Trump en Venezuela, pueden beneficiar o a la izquierda o a la derecha, y quitan margen de acción al centro. Para el politólogo, la última oportunidad del exalcalde era participar en la llamada Gran Consulta, que empezó ubicada en la centroderecha, antes de que entrara el uribismo. “Él se cerró la puerta solo, nadie se la cerró. Hubiera podido ganar esa consulta y al resto le hubiera tocado montarse a su candidatura”, añade. La campaña de Fajardo declinó dar declaraciones para esta nota.

Héctor Riveros, analista político, está en desacuerdo. Asegura que hay un camino para alguno de los dos candidatos de centro de pasar a segunda vuelta, ya que la derecha está dividida entre el candidato de la consulta y De la Espriella, que irá solo a las urnas. “Esa división permite que Fajardo o Claudia, alguno de los dos, se mantenga vivo”. El abogado calcula que esa fractura en la derecha podría llevar a que un candidato pase a segunda vuelta con un 25% del voto de la primera ronda, en lugar del 35% necesario en otra circunstancia. ”Un candidato que saque cinco millones de votos puede disputar la presidencia”, concluye. Sin embargo, señala que los dos candidatos están fallando en su estrategia electoral. “Por lo que veo, están cometiendo el error de creer que la campaña arranca en marzo, cuando para ellos termina en marzo”, dice, e insiste en que esa realidad los debería obligar “a gastar todo su esfuerzo económico y político en estos dos meses antes de las consultas”.

Espinosa, de la campaña de López, reconoce que el centro no se ha logrado consolidar como una tercería real, pero confía en que tiene un espacio grande para crecer. “Hay que denominarlo más allá del centro, mostrar una alternativa que no sea el regreso al pasado del uribismo, ni la continuidad del petrismo”. En eso coinciden López, quien más que de centro, se identifica como socialdemócrata, y Fajardo, quien no habla de centro sino de “adelante”.