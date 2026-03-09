La exconsejera de Mazón imputada en la dana sostiene que la investigación “carece de relevancia penal”

Salomé Pradas solicita que se archive la causa y que, si se mantiene la instrucción, el TSJCV asuma las diligencias contra el expresidente de la Generalitat Valenciana

La dana de 2024 fue un “fenómeno imprevisible” que “anuló cualquier capacidad de reacción humana” y, por ello, “carece de relevancia penal”. La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y principal investigada en la causa que indaga la tragedia, Salomé Pradas, defiende a través de su abogado esta tesis en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La defensa de Pradas, que ejerce el letrado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, solicita el archivo de las pesquisas contra la exdirigente y que, en el caso de que la investigación continúe, el TSJCV asuma las diligencias sobre el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. La jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, emitió hace dos semanas una exposición razonada —acumulación de delitos contra el dirigente popular— en la que reclamaba al alto tribunal que asuma las pesquisas, ya que, al ser aforado por ser diputado, Mazón no puede ser juzgado por la magistrada Ruiz Tobarra.

Pradas, que está imputada desde hace más de un año junto a quien fuera su segundo en Emergencias en el Ejecutivo valenciano, Emilio Argüeso, defiende a través de su letrado que la dana de 2024 fue un desastre natural imprevisible y lo compara con la crecida del Río Guadalupe de Texas (EE UU), que dejó 80 muertos el pasado año. Apunta que la desgracia fue una “explosión meteorológica”, un acontecimiento “de fuerza mayor” que, por lo tanto, “está fuera de la órbita penal”.

La exconsejera llega a decir que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sostuvieron que la dana “no era previsible”, pero obvia que esta segunda entidad advirtió con ocho días de antelación de la llegada del temporal.

Pese a la investigación, que revela que el Cecopi —el órgano que coordinó la tragedia de 2024— manejaba información del desbordamiento del barranco del Poyo, la rambla que desató la crisis al inundar municipios como Paiporta o Catarroja, Pradas defiende en su escrito que ningún miembro de este organismo tuvo información “certera, objetivada e interpretada técnicamente”. “Se actuó con absoluta diligencia en relación a la información de que se dispuso, cumpliendo el protocolo a rajatabla. El único elemento en el que se sustenta la investigación es el envío tardío de una alerta que no forma parte del plan de inundaciones”, apunta el escrito presentado al TSJCV.