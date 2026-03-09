Live Nation alcanza un acuerdo con el Departamento de Justicia para poner fin al juicio antimonopolio

La compañía, fusionada en 2010 con Ticketmaster, afronta una demanda por vulnerar la competencia en la venta de entradas y organización de conciertos

Live Nation y su filial Ticketmaster, los gigantes de la organización de conciertos y venta de entradas, han alcanzado un acuerdo con las autoridades antimonopolio de Estados Unidos para tratar de poner fin al caso abierto por el Departamento de Justicia en mayo de 2024, cuando les acusó de tener el monopolio de la industria de la música en vivo.

Hace dos años, el Departamento de Justicia, entonces bajo la Administración Biden, presentó una demanda contra el grupo resultante de la fusión en 2010 de Live Nation y Ticketmaster por presuntas prácticas antimonopolísticas, por el desaforado incremento del precio de las entradas y las irregularidades en la adjudicación de los boletos. Las incidencias durante la gira The Eras Tour de Taylor Swift desembocaron en l Congreso, donde se celebró una audiencia bipartidista para analizar la situación.

El nuevo acuerdo extrajudicial entre Live Nation y Ticketmaster persigue que las empresas no tengan que ser divididas, como reclamaba el departamento dirigido por la fiscal general, Pam Bondi. Las dos compañías, que integran el mismo grupo, han acordado que Live Nation flexibilice las exigencias de las condiciones con los recintos donde se celebran los conciertos, para permitir que concurran varios proveedores de venta de entradas, en lugar de exigir exclusividad para Ticketmaster. El grupo también permitirá a los artistas que recurran a otros promotores cuando organicen sus giras por Estados Unidos, según Bloomberg.

El acuerdo se produce una semana después de haber comenzado el juicio del caso antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster. La demanda interpuesta por el Departamento d Justicia hace dos años sostiene que Live Nation Ticketmaster se ha hecho omnipresente en el sector de los espectáculos en vivo. Controla al menos el 80% de la venta primaria deentradas en las principales salas de conciertos, gestiona directamente a más de 400 artistas y controla más del 60% de las promociones de conciertos en todo el país. A la vez, posee o controla más del 60% de los grandes recintos de Estados Unidos. Y procesa 500 millones de entradas al año en más de 30 países.

El nuevo pacto, explica un funcionario del Departamento de Justicia, permite a los consumidores, artistas y propietarios de recintos solucionar los problemas de competencia de forma más rápida que en un juicio con resultado incierto. Bajo la dirección de Pam Bondi, el Departamento de Justicia ha suavizado su visión sobre los temas de competencia, con una visión más laxa sobre los asuntos en litigio.

Andrew Kline, abogado del Departamento de Justicia, anunció que Live Nation y el gobierno federal firmaron un acuerdo preliminar vinculante el pasado jueves por la noche, según Bloomberg. La Administración de Justicia federal solicitó al tribunal que pausara el juicio mientras trabaja para crear una sentencia final en el caso.

Pero la noticia del acuerdo ha provocado numerosas críticas en varios estados que se habían sumado a la denuncia previa del Departamento de Justicia y que no han tenido conocimiento del pacto entre las dos empresas hasta este lunes. Casi una cuarentena de estados instaron a sus fiscales estatales a adherirse a la acusación, que dirige el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, presidido por el juez Arun Subramanian.

Adam Gitlin, abogado del fiscal general del Distrito de Columbia, afirmó que ningún estado ha firmado oficialmente el acuerdo de conciliación, y que varios estados, incluido Texas, se oponen. Por tanto, agregó, va a solicitar al tribunal la anulación del juicio. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, declaró que al menos 25 estados y el Distrito de Columbia continuarán con el juicio. El acuerdo “no aborda el monopolio central de este caso”, afirmó. “No podemos aceptarlo”, remachó. Las compañías han acordado indemnizar a los estados que validen el acuerdo como una vía para poner fin al caso judicial.

El acuerdo justo cuando iban a comenzar las jornadas más intensas del juicio, ha soliviantado al juez Subramanian, que no estaba informado. El magistrado ha criticado duramente al Departamento de Justicia por lo que calificó de proceso “totalmente inaceptable”. El juez afirmó que las partes le informaron el viernes sobre la posibilidad de un acuerdo, pero no le revelaron que ya se había firmado un pacto vinculante. “Durante varios meses se ha informado públicamente sobre la posibilidad de un acuerdo”, dijo el juez. “Ustedes tenían la facultad de abordarlo deliberadamente, ya sea durante el juicio o antes del mismo, y no lo hicieron”.

El abogado de Live Nation, Dan Wall, afirmó que el acuerdo se firmó el jueves por la noche entre Michael Rapino, consejero delegado del grupo y Omeed Assefi, director interino del Departamento de Justicia, tras una negociación presencial.

Subramanian ordenó a Assefi y Rapino comparecer ante él el martes por la mañana e indicó que probablemente no accedería a la solicitud de los estados de anular el juicio.

En cambio, dijo que probablemente lo pausaría para que los estados se reorganizaran y continuaran el caso con el mismo jurado la próxima semana.

En la demanda, se acusa a Live Nation y Ticketmaster de participar en diversas prácticas anticompetitivas, como la vinculación de los recintos a contratos exclusivos de venta de entradas a largo plazo y la toma de represalias contra la competencia y los recintos que buscan alternativas. El Departamento de Justicia y los estados también afirman que Live Nation ha monopolizado el mercado de grandes anfiteatros al aire libre en Estados Unidos.