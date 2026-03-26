Así es la alianza entre taxistas y Uber para pedir ambos servicios desde una sola aplicación en Ciudad de México

El acuerdo integra ambos servicios en una sola plataforma, amplía la cobertura de movilidad en la capital y abre nuevas oportunidades para el gremio rumbo al Mundial 2026

La disputa entre plataformas digitales y el gremio de taxistas de Ciudad de México ha alcanzado una nueva etapa. Uber y Mx Taxi han anunciado una alianza que permitirá a los usuarios solicitar taxis concesionados directamente desde la misma aplicación en la que hoy se piden los viajes privados.

La alianza ocurre rumbo a la preparación para la Copa del Mundo 2026, que incrementará la demanda de transporte en la capital mexicana. La integración de los taxis concesionados a la plataforma digital ha sido recibida como una medida para fortalecer la oferta de movilidad ante la llegada de los visitantes.

El acuerdo establece que los taxistas no pasarán a formar parte de Uber como conductores de la plataforma, en cambio, las solicitudes de viaje generadas dentro de la app serán gestionadas mediante la tecnología de Mx Taxi bajo la operación de las organizaciones de taxistas.

El modelo pretende mantener intacto el carácter del taxi concesionado como transporte público regulado. Esta alianza ha sido presentada por Mx Taxi como parte de un proceso de modernización que busca ampliar el alcance del servicio sin alterar su base legal ni su estructura operativa.

El esquema se ha concretado tras dos años de trabajo entre Uber y el gremio de taxistas, con el objetivo de construir una vía que respete las reglas de los taxis en la capital mexicana y, al mismo tiempo, los conecte con herramientas digitales utilizadas por la población.

Mayor competitividad para el gremio

Los taxis tradicionales se han enfrentado a la digitalización en la última década. La entrada de plataformas como Uber o Didi han transformado el mercado y han puesto a los taxis en desventaja frente a las plataformas. Con esta alianza, se pretende que los taxistas sigan operando con sus canales habituales, como bases, sitios, centrales telefónicas o a través de WhatsApp, a los que se sumará la demanda generada a través de la app de Uber.

Se espera que con esta iniciativa los taxis reduzcan los tiempos que pasan sin pasaje, evitar recorridos vacíos y mejorar sus ingresos.

Más opciones y cobertura para usuarios

Con esta iniciativa, se espera que los usuarios cuenten con mayores alternativas para elegir entre taxis concesionados y vehículos de la plataforma de Uber dentro de una misma aplicación. La promesa es una mayor cobertura en el servicio, disponibilidad y acceso directo a un medio de transporte regulado.

Uber ha precisado que los taxis integrados operarán con funciones similares a las de sus viajes privados en la app, que incluye un seguro para los traslados, soporte disponible las 24 horas y tecnología que detecta anomalías como desvíos en la ruta o detenciones inesperadas.

La empresa ha destacado que este modelo ya opera en ciudades como Nueva York, Roma y San Francisco. Desde Mx Taxi, el acuerdo ha sido interpretado como un cambio en la relación de los taxis tradicionales con la plataforma.

Se espera que Uber deje de ser visto como un adversario para convertirse en un aliado estratégico para el transporte concesionado. Sin embargo, este avance contrasta con lo que actualmente ocurre en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde el Gobierno federal ha acordado mantener fuera a las aplicaciones de transporte dentro de la zona federal luego de las protestas de taxistas y negociaciones con autoridades.

La restricción en el AICM implica que los usuarios deberán salir de la zona federal del aeropuerto para abordar vehículos solicitados por aplicación. En la Terminal 1, por ejemplo, los puntos de acceso se ubican sobre la avenida Circuito Interior, mientras que para la Terminal 2, se han habilitado en avenidas como Hangares o Alberto Santos Dumont.

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