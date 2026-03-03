Las claves del juicio antimonopolio de Estados Unidos contra Live Nation y Ticketmaster

El Departamento de Justicia acusa al gigante del entretenimiento en vivo de usar su dominio para obligar a artistas y recintos a adquirir sus servicios de promoción y venta de boletos

La batalla legal entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Live Nation, junto con su filial Ticketmaster, ha arrancado este lunes con la selección del jurado. En los próximos días comenzarán los primeros testimonios en un proceso que podría redefinir el rumbo de la industria del entretenimiento en vivo.

En el centro del caso están las acusaciones de prácticas monopólicas. El gobierno sostiene que la compañía ha utilizado su posición para atar a artistas y recintos a sus servicios de promoción y venta de boletos, cerrando el paso a competidores. Se trata de un procedimiento que comenzó bajo la Administración de Joe Biden y continúa ahora bajo el mandato de Donald Trump, aunque figuras cercanas al Gobierno del republicano han explorado la posibilidad de alcanzar un acuerdo a favor de la empresa.

Se prevé que el juicio reúna a las personas más influyentes de la industria musical. El director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino, y su presidente, Joe Berchtold, están llamados a testificar; además, se espera la posible inclusión de famosos como Kid Rock, uno de los rostros más visibles del movimiento MAGA.

Los antecedentes

El Departamento de Justicia presentó en mayo de 2024 una demanda contra Live Nation y Ticketmaster por presuntas prácticas monopólicas que, según las autoridades, han contribuido al incremento en el precio de los boletos para conciertos y otros espectáculos. La integración de ambas empresas, formalizada en 2010, consolidó a una de las compañías más poderosas del sector del entretenimiento en vivo.

Actualmente, Live Nation domina al menos el 80% del mercado de venta de boletos en las principales salas de conciertos de Estados Unidos. También representa de manera directa a más de 400 artistas y concentra más del 60% de la promoción de espectáculos en el país, además de ser propietaria o tener el control de más del 60% de los recintos de gran escala a nivel nacional. Un antecedente político relevante surgió tras los problemas en la venta de boletos de The Eras Tour de Taylor Swift, que derivaron en una audiencia bipartidista en el Congreso de Estados Unidos para cuestionar a los directivos de la compañía.

La demanda actual

En una resolución preliminar el mes pasado, el juez desestimó la acusación de que Live Nation mantiene un dominio nacional en la contratación de conciertos. Sin embargo, el juicio sigue adelante bajo la Ley Sherman, la principal legislación antimonopolio de Estados Unidos, vigente desde 1890.

La querella sostiene que Live Nation aprovecha su posición en distintas etapas del negocio de los conciertos. Según el Departamento de Justicia, la empresa recurre al control que tiene sobre una extensa red de recintos para presionar a los artistas a contratar también sus servicios de promoción. Además, su relación con Ticketmaster constituye otro frente clave del litigio, ya que las autoridades acusan a la compañía de imponer contratos de exclusividad que les impiden operar con otras plataformas de venta de boletos, como SeatGeek, lo que a su vez restringe la competencia en el mercado.

La defensa de Live Nation

Por su parte, Live Nation ha rechazado las acusaciones. En un artículo que más tarde fue eliminado del portal de la compañía, Dan Wall, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos y regulatorios, aseguró que es falso que ellos sean responsables del encarecimiento de los boletos y las tarifas. “En vísperas del juicio, el Departamento de Justicia no tiene pruebas, y su argumento se ha convertido en que no necesita demostrar que los precios son más altos por nuestra culpa. Ya veremos. Pero la mayor ficción es que este caso puede o debe resultar en una orden judicial para disolver Live Nation y Ticketmaster. Siempre hemos dicho que eso es inverosímil e impropio”, escribió el ejecutivo.

Mientras el litigio avanza, Live Nation reportó cifras récord en 2025, con ingresos por 25.200 millones de dólares —un aumento del 9%— y 159 millones de asistentes a nivel global. El crecimiento fue impulsado por los mercados internacionales y las giras en estadios, con una asistencia en el extranjero que superó por primera vez a la de Estados Unidos.