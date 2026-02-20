Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
DONALD TRUMP

El Departamento de Justicia despliega una pancarta de Trump frente a su edificio

Un portavoz de la institución afirma que están “orgullosos” de celebrar su “labor histórica para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”

Una nueva pancarta que representa al presidente estadounidense Donald Trump cuelga del edificio del Departamento de Justicia en Washington, el 19 de febrero de 2026.Jonathan Ernst (REUTERS)
Reuters
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado una pancarta del presidente Donald Trump frente a la sede del Departamento de Justicia. La gran imagen, desplegada el jueves, entre dos columnas en una esquina de la sede del ministerio, incluye el lema: “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. En un comunicado citado por NBC News, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que la institución estaba “orgullosa” de celebrar su “labor histórica para que Estados Unidos vuelva a ser seguro bajo la dirección del presidente Trump”.

En su nuevo mandato, Trump ha actuado agresivamente para dejar su imagen e influencia en las instituciones federales. Ha remodelado organismos culturales y políticos, renombrado instituciones prominentes y marginado a funcionarios vinculados a investigaciones pasadas. Estas medidas, según sus críticos, difuminan la línea entre el poder político y las funciones gubernamentales tradicionalmente independientes.

El año pasado se colocaron pancartas con la imagen de Trump en los edificios del Departamento de Trabajo, el Departamento de Agricultura y el Instituto Estadounidense para la Paz. Una junta directiva designada por el presidente votó en diciembre a favor de añadir el nombre de Trump al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

En 2023, el ex fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, realizó acusaciones formales contra Donald Trump por retener ilegalmente documentos clasificados tras su primer mandato y por conspirar para revertir su derrota en las elecciones de 2020. El republicano afirmó falsamente que había ganado las elecciones de 2020 y sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en un intento fallido de impedir que el Congreso certificara los resultados de esas elecciones.

Tras asumir el cargo por segunda vez en enero de 2025, Trump indultó a los detenidos en aquel levantamiento. Smith retiró ambos casos contra el republicano tras su victoria en las elecciones de 2024, citando una política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a un presidente en funciones, y renunció a su cargo días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Desde entonces, el Departamento de Justicia de la administración republicana ha despedido a numerosos funcionarios involucrados en las investigaciones contra el ahora presidente de Estados Unidos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_