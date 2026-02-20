El Departamento de Justicia despliega una pancarta de Trump frente a su edificio

Una nueva pancarta que representa al presidente estadounidense Donald Trump cuelga del edificio del Departamento de Justicia en Washington, el 19 de febrero de 2026.

Un portavoz de la institución afirma que están “orgullosos” de celebrar su “labor histórica para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”

El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado una pancarta del presidente Donald Trump frente a la sede del Departamento de Justicia. La gran imagen, desplegada el jueves, entre dos columnas en una esquina de la sede del ministerio, incluye el lema: “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. En un comunicado citado por NBC News, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que la institución estaba “orgullosa” de celebrar su “labor histórica para que Estados Unidos vuelva a ser seguro bajo la dirección del presidente Trump”.

En su nuevo mandato, Trump ha actuado agresivamente para dejar su imagen e influencia en las instituciones federales. Ha remodelado organismos culturales y políticos, renombrado instituciones prominentes y marginado a funcionarios vinculados a investigaciones pasadas. Estas medidas, según sus críticos, difuminan la línea entre el poder político y las funciones gubernamentales tradicionalmente independientes.

El año pasado se colocaron pancartas con la imagen de Trump en los edificios del Departamento de Trabajo, el Departamento de Agricultura y el Instituto Estadounidense para la Paz. Una junta directiva designada por el presidente votó en diciembre a favor de añadir el nombre de Trump al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

En 2023, el ex fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, realizó acusaciones formales contra Donald Trump por retener ilegalmente documentos clasificados tras su primer mandato y por conspirar para revertir su derrota en las elecciones de 2020. El republicano afirmó falsamente que había ganado las elecciones de 2020 y sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en un intento fallido de impedir que el Congreso certificara los resultados de esas elecciones.

Tras asumir el cargo por segunda vez en enero de 2025, Trump indultó a los detenidos en aquel levantamiento. Smith retiró ambos casos contra el republicano tras su victoria en las elecciones de 2024, citando una política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a un presidente en funciones, y renunció a su cargo días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Desde entonces, el Departamento de Justicia de la administración republicana ha despedido a numerosos funcionarios involucrados en las investigaciones contra el ahora presidente de Estados Unidos.