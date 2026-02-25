El rey Harald V de Noruega está estable y seguirá en observación en un hospital de Tenerife

El monarca, de 89 años, fue ingresado el martes por una infección cutánea en una pierna, según su médico personal

El rey Harald V de Noruega, hospitalizado desde el martes en Tenerife por una infección, “se encuentra bien y está respondiendo favorablemente al tratamiento”, ha informado este miércoles su médico personal, Bjoern Bendz, tras viajar desde Oslo a la isla canaria.

“Padece una infección cutánea en una de sus piernas. El rey permanecerá en el hospital unos días más para observación y tratamiento adicional”, ha agregado Bendz en un comunicado de prensa. “Cuando personas de casi 90 años son ingresadas con una infección, es algo grave. Es importante que tengamos una buena visión general y control de la salud del rey antes de que sea dado de alta, incluso si su estado es estable ahora”, añade el texto.

La reina Sonia también ha visitado este miércoles a su marido en el hospital. Ambos se encontraban de vacaciones en Tenerife cuando el monarca fue ingresado “a causa de una infección y deshidratación”. Harald V, de 89 años, el jefe de Estado de mayor edad en Europa, ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección. Seis días más tarde fue trasladado a su país en un avión medicalizado y, ya en Oslo, se le implantó un marcapasos.

La reina Sonia de Noruega, este miércoles a su llegada al hospital de Tenerife. Alberto Valdés (EFE)

Harald V ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. Ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.