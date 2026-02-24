Hospitalizado en Tenerife el rey de Noruega

El rey Harald de Noruega abandonaba la catedral de Notre Dame, tras asistir al funeral del gran duque Jean de Luxemburgo, el 4 de mayo de 2019.

Harald V, de 89 años, ha sido ingresado en un centro de la isla a causa de una infección y deshidratación mientras se encontraba de vacaciones

El rey de Noruega, Harald V, de 89 años, ha sido hospitalizado este martes en un hospital en el sur de la isla de Tenerife a causa de una infección y deshidratación, según informó la Casa Real noruega en un comunicado. El monarca, que se encontraba de vacaciones privadas junto a su esposa, la reina Sonia de Noruega, se encuentra en buen estado, añadió la institución.

Harald V, el monarca en activo de mayor edad de Europa, ejerce como jefe del Estado ceremonial de Noruega desde 1991.

“Deseo a nuestro rey una pronta recuperación”, declaró el primer ministro, Jonas Gahr Store, a la radiotelevisión pública NRK durante una visita oficial a Ucrania.

El médico personal del monarca viajará a Tenerife para asistir a los servicios sanitarios locales, señaló la Casa Real. Actualmente, está siendo tratado en el Hospiten Sur Tenerife, una clínica privada localizada en el municipio turístico de Arona.

Harald V ya fue hospitalizado en 2024 por una infección durante unas vacaciones en Malasia, donde se le implantó un marcapasos temporal. Posteriormente fue trasladado a Noruega, donde recibió un dispositivo permanente.