Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Noruega

Hospitalizado en Tenerife el rey de Noruega

Harald V, de 89 años, ha sido ingresado en un centro de la isla a causa de una infección y deshidratación mientras se encontraba de vacaciones

El rey Harald de Noruega abandonaba la catedral de Notre Dame, tras asistir al funeral del gran duque Jean de Luxemburgo, el 4 de mayo de 2019. Francisco Seco (AP)
ReutersGuillermo Vega
Oslo / Las Palmas de Gran Canaria -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El rey de Noruega, Harald V, de 89 años, ha sido hospitalizado este martes en un hospital en el sur de la isla de Tenerife a causa de una infección y deshidratación, según informó la Casa Real noruega en un comunicado. El monarca, que se encontraba de vacaciones privadas junto a su esposa, la reina Sonia de Noruega, se encuentra en buen estado, añadió la institución.

Harald V, el monarca en activo de mayor edad de Europa, ejerce como jefe del Estado ceremonial de Noruega desde 1991.

“Deseo a nuestro rey una pronta recuperación”, declaró el primer ministro, Jonas Gahr Store, a la radiotelevisión pública NRK durante una visita oficial a Ucrania.

El médico personal del monarca viajará a Tenerife para asistir a los servicios sanitarios locales, señaló la Casa Real. Actualmente, está siendo tratado en el Hospiten Sur Tenerife, una clínica privada localizada en el municipio turístico de Arona.

Harald V ya fue hospitalizado en 2024 por una infección durante unas vacaciones en Malasia, donde se le implantó un marcapasos temporal. Posteriormente fue trasladado a Noruega, donde recibió un dispositivo permanente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 11,96€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 6,95€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_