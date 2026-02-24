El modesto Bodø culmina la gesta ante el Inter y por primera vez un equipo del Círculo Polar Ártico estará en octavos de Champions

El conjunto noruego elimina al vigente subcampeón del torneo, líder de la Serie A con 10 puntos de ventaja, tras tumbarlo tanto en la ida como este martes en Milán

El Bodø Glimt, el modesto equipo que hace una semana abrumó al Inter (3-1) en un campo de césped artificial en pleno Círculo Polar Ártico con un fútbol deslumbrante, completó esta noche en la vuelta de la eliminatoria su gesta en el Giuseppe Meazza (1-2) para estrenarse en los octavos de final de la Champions, en donde se verá las caras con el Manchester City o el Sporting Clube de Portugal. El conjunto dirigido por Kjetil Knutsen derrotó en Milán al vigente subcampeón del torneo tras firmar un ejercicio de resistencia fantástico en el primer tiempo y castigar a su rival en el segundo. Los goles de Hauge y Evjen en dos picotazos le dieron el cuarto triunfo consecutivo en la Liga de Campeones al club noruego, que ya el año pasado pisó las semifinales de la Europa League, donde cayó contra el Tottenham, que acabó ganando la competición.

INT Inter 1 Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck (Denzel Dumfries, min. 80), Manuel Akanji, Federico Dimarco (Carlos Augusto, min. 80), Piotr Zielinski (Petar Sucic, min. 61), Luis Henrique (Andy Diouf, min. 61), Davide Frattesi (Ange-Yoan Bonny, min. 61), Nicolò Barella, Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito BG Bodø/Glimt 2 Nikita Haikin, Jostein Gundersen, Fredrik Sjøvold, Fredrik Bjørkan (Haitam Aleesami, min. 84), Odin Bjørtuft, Sondre Fet, Patrick Berg, Håkon Evjen (Ulrik Saltnes, min. 81), Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg (Isak Määttä, min. 76) y Kasper Høgh (Andreas Helmersen, min. 76) Goles 0-1 min. 57: Jens Hauge. 0-2 min. 71: Hakon Evjen. 1-2 min. 75: Alessandro Bastoni Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Jostein Gundersen (min. 66)

El equipo de Knutsen empató en Dortmund ante el Borussia el 10 de diciembre. Desde entonces, el grupo lleva escribiendo un cuento maravilloso en la Champions con reminiscencias del manido David contra Goliat. Tumbó primero al City de Guardiola y después se deshizo del Atlético en el Metropolitano para acceder al playoff. El Bodø se clasificó como vigésimo tercero de la liguilla con nueve puntos, los mismos que el Benfica de Mourinho, que fue el último en colarse en el playoff de acceso a octavos.

La hazaña en el cruce ante el Inter, el líder de la Serie A con 10 puntos de ventaja sobre el Milan, ha sido absoluta por mucho que los italianos tuvieran en la enfermería a dos piezas tan relevantes como Lautaro y Çalhanoğlu. Con nueve jugadores noruegos titulares y un presupuesto a océanos de distancia de la élite continental, el conjunto noruego compitió como si llevara toda la vida disputando eliminatorias en Europa cuando todavía no ha comenzado siquiera la liga de su país, que arranca en marzo.

La primera parte fue algo parecido a una avalancha continuada del Inter. El equipo de Cristian Chivu, con Zielinski, Barella y Frattesi en la medular y Luis Henrique y Dimarco en los carriles, disparó 14 veces y monopolizó el balón, pero no encontró la forma de castigar la portería de Haikin. El guardameta ruso salvó un disparo de Dimarco y se lució ante el intento de Frattesi, que remató a bocajarro un córner botado por el carrilero italiano.

El Inter ahogó la salida de balón del Bodø, incapaz al principio de trenzar como lo había hecho una semana antes, cuando su circulación de pelota fue tan veloz y precisa, casi siempre a uno o dos toques, que los jugadores negriazules llegaban tarde.

El grupo de Chivu ajustó esta noche la presión y se instaló desde el primer minuto en el campo de su rival. Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Evjen y Hauge eran incapaces de mezclar y oxigenar a sus compañeros desde la posesión mientras el Inter encontraba los espacios libres por los carriles. Dimarco, el máximo asistente del calcio, colgó varios centros muy tocados que Pio Esposito remató arriba. El conjunto italiano también puso a correr a Thuram con su potencia al espacio. Un disparo del delantero francés amenazó con irse directo a la red, pero terminó en córner tras tocar en Bjortuft. Algo parecido le pasó a Zielinski, que soltó un tiro que se fue pegado a la madera tras una maniobra muy habilidosa con el exterior para deshacerse de dos rivales.

El Bodø, que en todo el primer tramo solo se había acercado a Sommer en un remate Evjen, penalizó al Inter en el 58 en una pifia monumental de Akanji cuando trataba de salir con el balón. El central suizo le regaló un pase a Blomberg para dejarlo solo en el mano a mano en una acción impropia del primer nivel europeo. El portero salvó el disparo, pero a Hauge le cayó el rechace y lo empujó sin oposición a la red.

Chivu agitó el once con Bonny, Diouf y Sucic, pero al empuje italiano le faltó fútbol para superar las líneas de su rival. Solo Dimarco encontraba los pasillos por los que percutir. Ajanki remató a la madera un centro suyo y al propio carrilero se le escapó alto un disparo en el área antes de que Evjen matara la eliminatoria en una contra en la que dejó una maniobra de alta escuela. Corrió al espacio, controló con la izquierda un pase de Hauge y definió con la derecha al palo largo de Sommer. El gol final de Bastoni en un córner no evitó la proeza del Bodø, el primer equipo noruego en la historia en superar una eliminatoria de Champions.

En los otros cruces de este martes, pasaron a octavos el Bayer Leverkusen, que empató 0-0 ante el Olympiacos tras el 0-2 de la ida, y el Newcastle, superior en casa al Qarabag (3-2) incluso con la renta de 1-6 que había conseguido hace una semana en Bakú. También avanzó el Atlético, que superó al Brujas (4-1) en el Metropolitano después del 3-3 cosechado en Bélgica.