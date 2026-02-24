El Sorloth más contundente al rescate del Atlético para eliminar al Brujas

Con este remate, Sorloth marcó su tercer gol en la victoria del Atlético ante el Brujas (4-1) que dio el pase a los rojiblancos a los octavos de final de la Champions.

El equipo rojiblanco se clasifica para los octavos gracias a los tres goles del noruego ante un buen equipo belga que llegó a igualar la eliminatoria por cuarta vez y no se adelantó porque Oblak hizo una de las paradas del año

Un estelar Sorloth, autor de tres de los cuatro goles del Atlético y de un trabajo de zapa impagable, finiquitó a un Brujas que se ha resistido a entregar la eliminatoria en el Jan Breydel y en el Metropolitano. Oblak, con un paradón, reflejó la amenaza que fue el conjunto belga. Solo con la cascada de tantos del noruego y el 2-1 de Cardoso, el equipo de Simeone se pudo asentar en el segundo tiempo, tras sufrir en el primero, y cerrar la eliminatoria a la contra.

ATM Atlético 4 Jan Oblak, Marc Pubill, Marcos Llorente, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Giuliano Simeone (José María Giménez, min. 82), Álex Baena (Ademola Lookman, min. 69), Johnny Cardoso (Rodrigo Mendoza, min. 82), Koke (Nahuel Molina, min. 69), Julián Alvarez (Antoine Griezmann, min. 57) y Alexander Sørloth BRU Brujas 1 Simon Mignolet, Joaquin Seys (Félix Lemaréchal, min. 81), Joel Ordóñez, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele (Bjorn Meijer, min. 87), Hans Vanaken, Hugo Vetlesen (Mamadou Diakhon, min. 65), Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Christos Tzolis (Gustaf Nilsson, min. 81) y Nicolò Tresoldi (Romeo Vermant, min. 64) Goles 1-0 min. 22: Sörloth. 1-1 min. 35: Joel Ordóñez. 2-1 min. 47: Johnny. 3-1 min. 75: Sörloth. 4-1 min. 86: Sörloth Arbitro Clément Turpin

Tarjetas amarillas Joel Ordóñez (min. 39), Romeo Vermant (min. 84), Marcos Llorente (min. 84)

Los aires de final se manifestaron desde el inicio. En el caso del Atlético, muy contenido y hasta dubitativo con la pelota, con demasiados pases de seguridad. Por parte del Brujas, complejos fuera, consciente de que era un duelo a todo o nada, Leko y sus futbolista fueron fieles a su propuesta de atacar siempre en manada y buscando a los extremos. Un equipo atractivo este Brujas de Leko, con una buena mezcla de veteranía y juventud. Mechele como padrino del exuberante Ordóñez en el eje de la defensa y Vanaken de Stankovic en la dirección. Fue atrevido Leko, porque reemplazó a su ancla Onyedika, sancionado, con Vetlesen, un diez para hacer daño entre líneas o asomándose por sorpresa en el área. Al campeón belga lo culminaban la movilidad de Tresoldi y sus puñales pegados a la cal, Tzolis a la izquierda y el prometedor Forbs, baja en la ida, como espoleta en la banda derecha.

Todo un examen para Ruggeri, al que el regateador luso se lo hizo pasar mal de tantas veces que le citó. De alguna salió ganador el lateral italiano, al que le perjudicaba que Llorente se metiera como tercer central y Giuliano como quinto defensa. Baena, como tercer centrocampista, no llegaba a las ayudas de Ruggeri. El almeriense ocupó el lugar de Lookman, más goleador en sus primeros partidos que jugador de desborde y, a veces, desconectado del trabajo defensivo.

Alexander Sorloth, marca el cuarto para el Atlético de Madrid. Angel Martinez - UEFA (UEFA via Getty Images) El delantero italiano del Brujas, Nicoló Tresoldi pelea un balón con el defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill. Juanjo Martín (EFE) Johnny Cardoso, celebra el segundo gol del Atlético junto a Koke, Alexander Sorloth y David Hancko. Violeta Santos Moura (REUTERS) Giuliano Simeone, tras una jugada del partido. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) El defensa ecuatoriano del Brujas, Joel Ordóñez, marca el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas. Juanjo Martín (EFE) El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra el primer gol contra el Brujas. Sergio Pérez (EFE) Simon Mignolet, del Brujas, detiene un balón ante Marcos Llorente del Atlético de Madrid. Clive Brunskill (Getty Images) El defensa del Atlético de Madrid Matteo Ruggeri, y el centrocampista del Brujas Carlos Forbs,en un momento del partido. Juanjo Martín (EFE)

Conectaba fácil con sus extremos el Brujas por esa inferioridad numérica en el medio. Casi se defendía mejor el Atlético con la pelota, con esos toques de trámite, que en el repliegue. Tardó más de cinco minutos en ligar algo de juego dañino. Era mejor el Brujas y Vetlesen tuvo el gol en una dejada de Vanaken, que lo mismo organiza, corta en su área o asiste en la del rival. El noruego remató centrado y Hancko evitó el gol.

Al Atlético le costaba progresar porque el Brujas dejaba que fueran Hancko y Pubill los que distribuyeran la pelota. Koke y Cardoso estaban tan alejados de los centrales, que solo tenían dos opciones: o arriesgar con conducciones para atravesar la presión de los delanteros del Brujas o dar pases sin filo. Así que el Atlético encontró el gol por la vía rápida y más simple, saltándose todas las líneas del Brujas con el saque largo de Oblak buscando a Sorloth. El noruego estiró el globo controlándolo y forcejeando con Mechelen hasta pisar área y descerrajar un zurdazo duro y centrado con bote que se tragó Mignolet. Un remate, un gol en algo más de veinte minutos gracias al noruego, más enchufado que nunca. Una pena que Julián Alvarez no acabe de sintonizar o de comprender lo que supone jugar con un delantero de esas características. Empeño y sacrificio no le faltan al argentino, pero necesita mezclar sus virtudes con una mejor lectura de todo lo que hace Sorloth como referencia o cuando cae a las bandas.

El gol no derrumbó al Brujas, que siguió a lo suyo. A jugar bien y a estresar a Ruggeri y a Giuliano. De esa insistencia astilló un par de saques de esquina y el segundo lo peinó en el primer palo Mechele y lo remachó Ordóñez. Hizo justicia el tanto a la valentía del Brujas, que por cuarta vez igualaba la eliminatoria. Y la pudo inclinar a su favor si Oblak no hubiera hecho una de las paradas de esta Champions. Vetlesen le remató de cabeza a quemarropa y el esloveno hizo un ejercicio esplendoroso de reflejos y de potencia en el antebrazo para meter la manopla y sacar la pelota sobre la línea.

Diego Simeone, al fimal del partido. Manu Fernandez (AP)

Con el empate a uno y la inquietud que le generó la superioridad del Brujas, el Atlético salió más decidido en el segundo acto. Y encontró un gol rápido. Cardoso empalmó una volea en un rechace en el borde del área. El norteamericano se siente más cómodo en campo contrario presionando y llegando que iniciando el juego en el propio. El tanto le vendrá bien. No se rindió el Brujas, que siguió atosigando. Simeone sentó al gris Julián por Griezmann antes de que Sorloth culminara su gran noche. Finalizó una contra de libro con Lookman y otro buen centro de Ruggeri, que en ataque va progresando adecuadamente. Tres goles, máximo goleador del equipo con 15, para meter al Atlético en octavos, donde le esperan el Liverpool o el Tottenham.