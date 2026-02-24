El Sorloth más contundente al rescate del Atlético para eliminar al Brujas
El equipo rojiblanco se clasifica para los octavos gracias a los tres goles del noruego ante un buen equipo belga que llegó a igualar la eliminatoria por cuarta vez y no se adelantó porque Oblak hizo una de las paradas del año
Un estelar Sorloth, autor de tres de los cuatro goles del Atlético y de un trabajo de zapa impagable, finiquitó a un Brujas que se ha resistido a entregar la eliminatoria en el Jan Breydel y en el Metropolitano. Oblak, con un paradón, reflejó la amenaza que fue el conjunto belga. Solo con la cascada de tantos del noruego y el 2-1 de Cardoso, el equipo de Simeone se pudo asentar en el segundo tiempo, tras sufrir en el primero, y cerrar la eliminatoria a la contra.
Los aires de final se manifestaron desde el inicio. En el caso del Atlético, muy contenido y hasta dubitativo con la pelota, con demasiados pases de seguridad. Por parte del Brujas, complejos fuera, consciente de que era un duelo a todo o nada, Leko y sus futbolista fueron fieles a su propuesta de atacar siempre en manada y buscando a los extremos. Un equipo atractivo este Brujas de Leko, con una buena mezcla de veteranía y juventud. Mechele como padrino del exuberante Ordóñez en el eje de la defensa y Vanaken de Stankovic en la dirección. Fue atrevido Leko, porque reemplazó a su ancla Onyedika, sancionado, con Vetlesen, un diez para hacer daño entre líneas o asomándose por sorpresa en el área. Al campeón belga lo culminaban la movilidad de Tresoldi y sus puñales pegados a la cal, Tzolis a la izquierda y el prometedor Forbs, baja en la ida, como espoleta en la banda derecha.
Todo un examen para Ruggeri, al que el regateador luso se lo hizo pasar mal de tantas veces que le citó. De alguna salió ganador el lateral italiano, al que le perjudicaba que Llorente se metiera como tercer central y Giuliano como quinto defensa. Baena, como tercer centrocampista, no llegaba a las ayudas de Ruggeri. El almeriense ocupó el lugar de Lookman, más goleador en sus primeros partidos que jugador de desborde y, a veces, desconectado del trabajo defensivo.
Conectaba fácil con sus extremos el Brujas por esa inferioridad numérica en el medio. Casi se defendía mejor el Atlético con la pelota, con esos toques de trámite, que en el repliegue. Tardó más de cinco minutos en ligar algo de juego dañino. Era mejor el Brujas y Vetlesen tuvo el gol en una dejada de Vanaken, que lo mismo organiza, corta en su área o asiste en la del rival. El noruego remató centrado y Hancko evitó el gol.
Al Atlético le costaba progresar porque el Brujas dejaba que fueran Hancko y Pubill los que distribuyeran la pelota. Koke y Cardoso estaban tan alejados de los centrales, que solo tenían dos opciones: o arriesgar con conducciones para atravesar la presión de los delanteros del Brujas o dar pases sin filo. Así que el Atlético encontró el gol por la vía rápida y más simple, saltándose todas las líneas del Brujas con el saque largo de Oblak buscando a Sorloth. El noruego estiró el globo controlándolo y forcejeando con Mechelen hasta pisar área y descerrajar un zurdazo duro y centrado con bote que se tragó Mignolet. Un remate, un gol en algo más de veinte minutos gracias al noruego, más enchufado que nunca. Una pena que Julián Alvarez no acabe de sintonizar o de comprender lo que supone jugar con un delantero de esas características. Empeño y sacrificio no le faltan al argentino, pero necesita mezclar sus virtudes con una mejor lectura de todo lo que hace Sorloth como referencia o cuando cae a las bandas.
El gol no derrumbó al Brujas, que siguió a lo suyo. A jugar bien y a estresar a Ruggeri y a Giuliano. De esa insistencia astilló un par de saques de esquina y el segundo lo peinó en el primer palo Mechele y lo remachó Ordóñez. Hizo justicia el tanto a la valentía del Brujas, que por cuarta vez igualaba la eliminatoria. Y la pudo inclinar a su favor si Oblak no hubiera hecho una de las paradas de esta Champions. Vetlesen le remató de cabeza a quemarropa y el esloveno hizo un ejercicio esplendoroso de reflejos y de potencia en el antebrazo para meter la manopla y sacar la pelota sobre la línea.
Con el empate a uno y la inquietud que le generó la superioridad del Brujas, el Atlético salió más decidido en el segundo acto. Y encontró un gol rápido. Cardoso empalmó una volea en un rechace en el borde del área. El norteamericano se siente más cómodo en campo contrario presionando y llegando que iniciando el juego en el propio. El tanto le vendrá bien. No se rindió el Brujas, que siguió atosigando. Simeone sentó al gris Julián por Griezmann antes de que Sorloth culminara su gran noche. Finalizó una contra de libro con Lookman y otro buen centro de Ruggeri, que en ataque va progresando adecuadamente. Tres goles, máximo goleador del equipo con 15, para meter al Atlético en octavos, donde le esperan el Liverpool o el Tottenham.
