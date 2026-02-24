Simeone y Koke apelan a la vieja contundencia defensiva del Atlético para eliminar al Brujas

Queda un mes de invierno y el Atlético ha vuelto a estancarse en la peligrosa zona de confort del cuarto puesto con derecho a jugar la próxima Champions. A 13 puntos de la cabeza de la Liga y aferrado a la Copa como única vía de redención, al club y a su afición los ronda la tentación del conformismo a cambio de facturar lo presupuestado. Frente a la molicie no existe mejor conjura que la que propicia la visita del Brujas. Después del inquietante 3-3 de la ida el miércoles pasado, el equipo belga se presenta este martes en el Metropolitano (18.45 horas, Movistar) listo para alarmar a la hinchada y poner a prueba al Atlético en un momento desagradablemente crítico de la temporada. Si se queda fuera de los octavos de la Champions, el cuadro de Simeone se expone a la situación más temida por cualquier plantilla de grandes futbolistas. Con demasiadas pocas razones para luchar en lo que resta de viaje hasta mayo.

“El partido es inimaginable”, dijo Simeone este lunes, resignado ante lo que considera el poder limitado de los entrenadores para incidir en los acontecimientos cuando sobrevienen las eliminatorias de la competición más difícil que existe. “Lo que piensas antes del partido no tiene relación con lo que pasa luego, y te tienes que adaptar”, reconoció, antes de invocar al inexorable apoyo de la hinchada. Ante la duda, el técnico oficia de chamán intermediario entre la multitud y el equipo. “Necesitaremos a nuestra gente”, dijo, “esa energía que nos baja y nos alimenta. Nosotros tenemos que devolvérsela con trabajo, con futbol y juego”.

El Brujas es joven y valiente, y tiene buenos jugadores. Reúne las condiciones de los equipos impredecibles. Lo supo el Atlético en la ida a fuerza de sobresaltos. Su extremo diestro por la izquierda, Mamadou Diakhon, radiografió todos los defectos de Molina. Su extremo zurdo por derecha, expuso la rigidez de Ruggeri y demostró un desmarque devastador. A los dos los activaron Vanaken y Onyedika juntándose por el medio y lanzándolos al espacio, o al duelo, con pases que los jugadores del Atlético no pudieron cortar por hallarse demasiado hundidos en su área durante demasiado tiempo. Incluso en el mejor momento del Atlético en la ida, cuando se puso 0-2. A pesar de que Koke insistiera ayer: “Hicimos una grandísima primera parte”.

Koke celebró la primera parte del cerrojazo rojiblanco en Brujas lo mismo que lamentó el parcial de la segunda (3-1). El capitán expresó una nostalgia compartida. Igual que Simeone, añora un tiempo en el que el Atlético se imponía gracias al hermetismo de su área. “No tenemos que encajar tantos goles”, dijo Koke. “Tenemos que recuperar esa contundencia, mejorar todos defensivamente. Esa es la clave que nos ha llevado a luchar por cosas grandes”.

Koke añora otra plantilla. Con Griezmann, Giuliano, Julián y Lookman —el ataque de Brujas— es difícil encerrarse atrás porque la naturaleza les pide que sean grandes con la pelota, no sin ella. “Los futbolistas que tenemos nos llevan hacia ese lugar”, admitió Simeone, entre dientes. “Tenemos muchos jugadores de ataque con buen juego ofensivo. El equipo evolucionó hacia esa faceta. Ahora necesitamos recuperar la faceta defensiva porque estamos lejos de donde esperamos estar. Esperemos tener equilibrio que es lo que se busca siempre”.

Equilibrar instinto agresivo con prudencia. Ese es el dilema de Simeone, que cada vez que su equipo se adelanta en el marcador —como en el arranque en Brujas— manda repliegue general. Incluso contra este Brujas, tercero de la liga belga por detrás del Sint Truidense y del Union Saint-Gilloise. Para el duelo del Metropolitano, los visitantes perderán a Onyedika por sanción y recuperarán al portugués Carlos Forbs, otro extremo joven y atrevido.

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, sabe que el equipo ronda un límite. Con su visita al Cerro del Espino, el viernes pasado, dio la voz de alarma. El Brujas no puede ser el verdugo.