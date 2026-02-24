Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Atlético ATM
0
Brujas BRU
0
21'
1ª parte
En directo

Atlético - Brujas en directo | Inicio de partido muy igualado en el Metropolitano

Baena y Sorloth sustituyen a Griezmann y Lookman, mientras que Llorente vuelve al lateral por Molina y entra Cardoso en el centro del campo | Los de Simeone buscan su clasificación para los octavos de final tras empatar 3-3 en la ida

Carlos Forbs en el calentamiento previo al partido contra el Atlético.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Atlético y el Brujas están empatando este martes en la vuelta del playoff de la Champions en el Estadio Metropolitano. En el partido de ida el encuentro terminó con un 3-3 en tierras belgas, pese a que los de Simeone se adelantaron en el marcador con un 0-2 al descanso gracias a los tantos de Julián Alvarez y Lookman. El Atlético buscará ante su afición el pase a octavos de final donde tiene como posbiles rivales al Liverpool o al Tottenham. Simeone sigue sin contar para el encuentro con una figura clave como es Pablo Barrios.

Publicaciones nuevas
J. M. Benítez
J. M. Benítez
20

Está empezando a dominar el Brujas

Cuando parecía recuperado el Atlético de un mal inicio de partido, el Brujas vuelve a sorprender y comienza a tener las mejores ocasiones.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
18

¡La que ha tenido Vetlesen!

Gran jugada combinativa del Brujas que termina con un disparo de Vetlesen en el punto de penalti y que despeja Hancko con la cabeza prácticamente bajo los palos.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
13

Remate de Giuliano fuera

Centro raso muy preciso de Koke que remata Giuliano fuera. Pide penalti el argentino tras un choque con Mignolet.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
9

Misil de Stankovic que embolsa Oblak

Remate muy potente del centrocampista del Brujas que detiene Oblak. Le está costando al Atlético dominar en el inicio de partido ante un equipo belga muy suelto.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
8

Remate alto de Baena

Cazó un balón en el área el español tras un centro de Simeone y a la media vuelta disparó alto.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
4

Disparo de Tresoldi que acaba en córner

Disparó el delantero del Brujas desde la frontal y Pubill taponó para enviar a córner.

¡Comienza el encuentro en el Metropolitano!

Pone el balón en juego el Brujas.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
Simeone y Koke apelan a la vieja contundencia defensiva del Atlético para eliminar al Brujas

CHAMPIONS LEAGUE

Simeone y Koke apelan a la vieja contundencia defensiva del Atlético para eliminar al Brujas

Diego Torres

Tras el 3-3 de la ida, el técnico y el capitán rojiblancos indican que solo cerrándose mejor lograrán luchar por títulos.

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos conjuntos al partido

racha de partidos
  • G
  • P
  • E
  • G
  • G
  • G
  • E
  • G
Goles a favor
por partido2.2220
por partido218
Goles en contra
por partido218
por partido2.2220
Faltas cometidas
por partido8.1173
por partido8.3375
Tarjetas rojas
por partido00
por partido00
Tarjetas amarillas
por partido1.8917
por partido1.1110
Remates
por partido11.89107
por partido10.3393
Remates recibidos
por partido13.11118
por partido17.78160
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once del Brujas!

No juega Onyedika por sanción y entra Vetlesen.

XI: Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis y Tresoldi.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale el once del Atlético!

Varios cambios de Simeone respecto a la ida. Entran Baena y Sorloth por Lookman y Griezmann en ataque. En el centro del campo Cardoso acompañará a Koke y Marcos Llorente vuelve al lateral por Molina.

XI: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggieri, Giuliano, Cardoso, Koke, Álex Baena, Sorloth y Julián Alvarez.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Atlético - Brujas!

En el partido de ida el encuantro terminó con un 3-3 en tierras belgas, pese a que los de Simeone se adelantaron en el marcador con un 0-2 al descanso gracias a los tantos de Julián Alvarez y Lookman. El Atlético buscará ante su afición el pase a octavos de final donde tiene como posbiles rivales al Liverpool o al Tottenham.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 11,96€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 6,95€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_