Atlético - Brujas en directo | Inicio de partido muy igualado en el Metropolitano

Carlos Forbs en el calentamiento previo al partido contra el Atlético.

Baena y Sorloth sustituyen a Griezmann y Lookman, mientras que Llorente vuelve al lateral por Molina y entra Cardoso en el centro del campo | Los de Simeone buscan su clasificación para los octavos de final tras empatar 3-3 en la ida

El Atlético y el Brujas están empatando este martes en la vuelta del playoff de la Champions en el Estadio Metropolitano. En el partido de ida el encuentro terminó con un 3-3 en tierras belgas, pese a que los de Simeone se adelantaron en el marcador con un 0-2 al descanso gracias a los tantos de Julián Alvarez y Lookman. El Atlético buscará ante su afición el pase a octavos de final donde tiene como posbiles rivales al Liverpool o al Tottenham. Simeone sigue sin contar para el encuentro con una figura clave como es Pablo Barrios.