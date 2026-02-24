Atlético - Brujas en directo | Inicio de partido muy igualado en el Metropolitano
Baena y Sorloth sustituyen a Griezmann y Lookman, mientras que Llorente vuelve al lateral por Molina y entra Cardoso en el centro del campo | Los de Simeone buscan su clasificación para los octavos de final tras empatar 3-3 en la ida
El Atlético y el Brujas están empatando este martes en la vuelta del playoff de la Champions en el Estadio Metropolitano. En el partido de ida el encuentro terminó con un 3-3 en tierras belgas, pese a que los de Simeone se adelantaron en el marcador con un 0-2 al descanso gracias a los tantos de Julián Alvarez y Lookman. El Atlético buscará ante su afición el pase a octavos de final donde tiene como posbiles rivales al Liverpool o al Tottenham. Simeone sigue sin contar para el encuentro con una figura clave como es Pablo Barrios.
Está empezando a dominar el Brujas
Cuando parecía recuperado el Atlético de un mal inicio de partido, el Brujas vuelve a sorprender y comienza a tener las mejores ocasiones.
¡La que ha tenido Vetlesen!
Gran jugada combinativa del Brujas que termina con un disparo de Vetlesen en el punto de penalti y que despeja Hancko con la cabeza prácticamente bajo los palos.
Remate de Giuliano fuera
Centro raso muy preciso de Koke que remata Giuliano fuera. Pide penalti el argentino tras un choque con Mignolet.
Misil de Stankovic que embolsa Oblak
Remate muy potente del centrocampista del Brujas que detiene Oblak. Le está costando al Atlético dominar en el inicio de partido ante un equipo belga muy suelto.
Remate alto de Baena
Cazó un balón en el área el español tras un centro de Simeone y a la media vuelta disparó alto.
Disparo de Tresoldi que acaba en córner
Disparó el delantero del Brujas desde la frontal y Pubill taponó para enviar a córner.
¡Comienza el encuentro en el Metropolitano!
Pone el balón en juego el Brujas.
Tras el 3-3 de la ida, el técnico y el capitán rojiblancos indican que solo cerrándose mejor lograrán luchar por títulos.
Así llegan ambos conjuntos al partido
- G
- P
- E
- G
- G
- G
- E
- G
¡Sale también el once del Brujas!
No juega Onyedika por sanción y entra Vetlesen.
XI: Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis y Tresoldi.
¡Sale el once del Atlético!
Varios cambios de Simeone respecto a la ida. Entran Baena y Sorloth por Lookman y Griezmann en ataque. En el centro del campo Cardoso acompañará a Koke y Marcos Llorente vuelve al lateral por Molina.
XI: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggieri, Giuliano, Cardoso, Koke, Álex Baena, Sorloth y Julián Alvarez.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Atlético - Brujas!
