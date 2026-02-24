Simeone: “Sorloth tiene lo que no tiene ninguno de mis jugadores”

“¡Es una máquina!”, dijo Cardoso, señalando al mocetón de 1,95 que salía del campo aclamado por la multitud de devotos. Cantaba el coro en el templo en llamas del Metropolitano, y todos señalaban al gigante Alexander Sorloth, autor de un triplete de goles en el 4-1 que selló el pase del Atlético a octavos de la Champions. La apuesta más decidida de Simeone para enfrentar al Brujas en la vuelta del playoff salió de perlas y la tarde que comenzó plagada de dudas acabó en exultación y júbilo. En las gradas, en la cancha, y en los platós, en donde el narrador de Movistar manifestó lo que todos querían expresar y nadie sabía cómo: “Hoy Sorloth ha demostrado que es mucho más que un tronco noruego”.

“Una lucha sin cuartel” fue la leyenda del tifo desplegado en el fondo sur del Metropolitano. La pancarta evocó a los tercios de Flandes con la divisa cruzada de Borgoña. Mucha épica, mucha nostalgia, y mucho patrioterismo para recibir al tercer clasificado de la liga belga. Lucha, quizás. Fútbol, de entrada, poco. En cuentagotas si no se contabilizaban las cantidades ingentes de balones largos a Sorloth.

“Creo”, dijo Sorloth, mirada fiera y palabras modestas, “que mis compañeros me han dado buenos pases y yo solo he tenido que marcar”. Sin duda, le dieron pases. Buenos, malos, y también pésimos. La cuestión fue tirarle la pelota a él. Como si siguieran una consigna, los jugadores del Atlético buscaron al gigante noruego de manera sistemática. Koke, pase largo. Ruggeri, pase largo. Llorente, pase largo. El Atlético simplificó la elaboración al mínimo esquemático sin que Sorloth pudiera hacer mucho durante los primeros minutos. Hasta que en el 23 abrió el marcador en un saque de portería que Oblak lanzó a 70 metros. Cómo no, a Sorloth.

“Lo habíamos hablado”, dijo el punta, como si junto con el portero hubiera concebido de antemano la jugada más primitiva del fútbol. Cosas de vestuario. Hacha de pedernal del arsenal cinegético, el 1-0 tuvo algo de accidental en un partido que comenzó dominando el Brujas. Sucede cuando los niños se quedan solos en las áreas porque los adultos se van de excursión. El sereno del área del Brujas es el ecuatoriano Joel Ordóñez. Tiene solo 21 años pero juega como un señor rodeado de alevines. Pasada la media hora subió a rematar una jugada de estrategia al área rival y cuando Oblak atrapó la pelota y sacó en largo, ya no le dio tiempo a regresar. Del otro lado del campo, Sorloth se encontró con que lo defendía Brandon Mechele y aprovechó el metro concedido tras el bote para usar su cuerpo, forzar un repliegue, y meter el zurdazo. Mignolet paró el tiro como si se hubiera enjabonado los guantes. La pelota pasó de sus manos a la red y Simeone en la banda lo celebró como si todo el episodio hubiera sido el producto de un concienzudo trabajo de análisis de datos.

El empate de Ordóñez, que se deshizo de la marca de Cardoso en el segundo palo para cabecear el córner, apenas reflejó el dominio de los visitantes en el desarrollo del juego. “¿Vieron que el Brujas jugaba bien?”, inquirió Simeone a la audiencia de la sala de conferencias del estadio, al acabar la velada. “En el descanso les dije a los muchachos: ‘mi sensación es que ellos atacan para ganar el partido y nosotros jugamos para no sé qué. Hay que cambiar el paso, recibir de espaldas, correr en profundidad, tener más agresividad, subir más a las presiones...”.

“Hoy era un desafío”

“Estoy muy contento porque para conseguir estos resultados hemos hecho un trabajo enorme”, dijo el argentino. “Desde hace dos temporadas han venido muchos jugadores y nos hemos tenido que reinventar. Y me emocionó ver cómo entraron los que entraron en la segunda parte, por la convicción con que entraron y por cómo acompañaron la idea. Hoy era un desafío. El partido era importate y el equipo respondió bien. Para el crecimiento económico y global de club es importante estar en octavos de Champions otra vez. Ojalá tengamos el talento y la energía para llegar más lejos”.

“Alex tiene lo que no tiene ninguno de los jugadores que tenemos”, añadió Simeone, sobre el autor del triplete; “cuando él está bien, presente y participativo como en Brujas en 20 minutos y contra el Espanyol... Está en el nivel en el que le necesitamos. Ojalá pueda mantener esa regularidad”.

“Debimos irnos al descanso con algo mejor que un 1-1 por las ocasiones creadas”, lamentó Ivan Leko, el técnico del Brujas, “debimos matarlos en la primera parte. Luego ellos se pusieron por delante en un rechace desde fuera del área. Y después nos contragolpearon”.