Suena a Goya y a Oscar: las creadoras del sonido de ‘Sirât’ marcan el nuevo hito en el cine español

Hay un momento en Sirât en que el sonido resulta irremplazable para entender lo que viene después, una angustiosa cascada de emociones que dejan al espectador espachurrado en la butaca, tras un encadenamiento de sístoles y diástoles a lo bestia que le golpean hasta el desconcierto. Sucede casi a mitad de la película, cuando el coche de Sergi López se despeña por un acantilado, en un accidente que marcará el punto de inflexión de la historia, que había empezado como una road movie de búsqueda más. Seguramente por esta narrativa sonora y todas las demás que consiguen el envolvente sonido del filme, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas se sentarán como nominadas en la platea de la gala de los premios Goya este sábado y en la de los Oscar el próximo 8 de marzo, después de haber conseguido el premio Gaudí a la mejor dirección de sonido.

Siguiendo con esa trepidante secuencia, que sucede en medio de unas áridas y polvorientas montañas del sur de Marruecos, llega un momento en que el vehículo desaparece, pero el sonido cuenta lo que los ojos no ven, dando toda la información sobre su irreversible destino. En una entrevista por videollamada, Amanda Villavieja (Barcelona, 50 años), que es la responsable del sonido en directo de la película y ahora mismo está de rodaje en México, cuenta que ese momento es clave porque también marca un antes y después a nivel auditivo. “El sonido funciona como un empuje de las emociones y en la segunda parte es más manifiesto”, apunta.

En Sirât, que tiene once nominaciones a los Goya, se ha conseguido que el sonido sea un elemento narrativo de primera magnitud. Ya cuando se planteó, prosigue Amanda Villavieja, la intención fue potenciar el diálogo en la primera parte, donde se espera que el espectador racionalice más, pero a partir de la segunda se vuelve todo mucho más emocional. Para conseguirlo, baja el ruido de las palabras, pero suben los graves de la música electrónica, la explosión de los motores, los chirridos de las ruedas, el rugir de la tierra o el pelotazo de las minas.

Toda esa mezcla reverberando por los altavoces, que corre a cargo de Yasmina Praderas (Huesca, 44 años), se potencia con la tecnología Dolby Atmos, que ha dado una fuerza narrativa muy efectiva a una de las partes de las producciones que suele pasar más inadvertida. “Intentamos que el público aprecie e incluso aprenda que a través de la narrativa sonora se pueden contar cosas sin recurrir al diálogo”, añade. También se siente satisfecha de que “el lenguaje sonoro se reconozca así”.

Evidentemente, la música es un elemento principal de esa atmósfera, obra específica para esta historia del francés David Letellier, alias Kangding Ray, que en mayo ganó un premio a la mejor música original en el festival de Cannes, donde además el filme fue distinguido con el Premio del Jurado. Siempre desde el techno, la música se plantea no solo como un apoyo ambiental, imprescindible cuando se suceden las raves, sino como parte del sistema nervioso de la película, y vira hacia algo mucho más narrativo en momentos clave como cuando explota la primera bomba, donde el bombo a negras amplifica la detonación. El resultado arrolla hacia la desesperación.

Precisamente del diseño de ese tipo de sonidos se encarga Laia Casanovas (Granollers, 35 años), que recuerda que Sirât ha conseguido que muchos espectadores la vean en el cine. El fin de semana pasado superó los tres millones de recaudación. “Cuando la gente la recomendaba, insistía en que se viera en el cine”, remarca sobre este filme de autor que ha saltado por sorpresa a los circuitos más comerciales. Es en sala donde el sistema Dolby Atmos, que es más habitual en cine de acción, permite esa “sensación de inmersión” en la historia, matiza, gracias a la emisión del sonido de forma más detallada desde cualquier punto, también desde la parte trasera y el techo, además de la pantalla y los laterales, que es por donde sale el sonido habitualmente. “Es una herramienta para dar más realismo al cine”, añade, que cree extensible más allá de las películas de héroes.

Estos días todas las miradas se han fijado en estas tres mujeres que están destacando en un mundo todavía muy masculinizado. No niegan que es así y les parece que hay que añadir que son mujeres, pero primero hablar de ellas como profesionales. “No hay que reivindicar en una primera instancia el género, sino la profesionalidad”, pide Yasmina Praderas, que huye del “conflicto de las cuotas”. A lo que Amanda Villavieja, que ha trabajado con José Luís Guerín e Iñaki Lacuesta, añade que “trabajar en sonido es algo sumamente complicado, hay que batallar mucho, y siendo mujer todavía más”. Por lo que agradece que se destaque su género “para romper el techo ya”.

El hito es doble, porque además de estar nominada a los Oscar como mejor película internacional, Sirât también ha conseguido la candidatura por su dirección de sonido, la primera vez que pasa con una película española. Laia Casanovas, que con su estudio Lima Limón ha trabajado en Creatura, de Elena Martín, o La Furia, de Gemma Blasco, reconoce que no tiene claro si “es más importante” lo primero o lo segundo, pero sí que han marcado dos check en la historia del cine español y que pueden ser un referente para mujeres que ya están en este ámbito o quieran trabajar en sonido.

Ella es precisamente la que ha pisado más Estados Unidos en estos dos últimos meses de promoción. “La promoción de los Oscar es mucho más intensa”, admite, después de haber estado tres semanas en enero y otras tres en febrero, asistiendo a pases de la película y sesiones de preguntas y respuestas en que personas de la industria se han interesado por su trabajo. Cuenta que ha sido un ejercicio muy interesante por los contactos que han podido hacer y todo lo que han descubierto alrededor de la industria de Hollywood. No solo se presenta a votantes y público en general, también a muchos sindicatos y asociaciones relacionadas con esta industria tan fuerte.

Si en cualquier otro ámbito de esta profesión estar nominado o ganar alguna de estas codiciadas estatuillas incrementa el caché de los profesionales ipso facto, estas tres profesionales no osan decir todavía que en su caso vaya a ser así. Aunque no esconden que les ha permitido abrir puertas, cuentan que es pronto para saber cómo repercutirá en sus ingresos. En el caso de películas que van a los Oscar es así, “pero suelen ser de la industria estadounidense; con la española todavía no hay precedentes”, apunta Laia Casanovas.

Mientras trabajaban, no pensaron que Sirât fuera a dejar tanta huella, pero al finalizarla se sintieron orgullosas del sonido conseguido. “Nuestro empeño era construir un mundo sonoro que casara lo mejor posible con lo que quería transmitir la dirección”, dice Laia Casanovas, a lo que Yasmina Praderas, que ya consiguió un Goya con As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, añade que “estaba muy feliz con el resultado, el esfuerzo fue tremebundo, pero jamás hubiera imaginado dónde ha llegado”. Por su parte, Amanda Villavieja recuerda que se “trata de un trabajo muy abierto”, especialmente en el rodaje, “un work in progress donde pueden salir imprevistos”.

Aunque la nominación lleve sus tres nombres y sean ellas las que han hecho historia, también es verdad que el audio de una película es un trabajo en equipo que cuenta con más profesionales. Haciendo números rápidos, cuentan que como mínimo hay una decena de profesionales involucrados en que esta discreta, pero a veces atronadora misión, sea lo más exitosa posible. La secuencia del camión embarrancado en uno de los solitarios y sofocantes desfiladeros del Atlas es otro momento clave para el equipo de sonido, que igual que Sirât ha seguido un buen camino.