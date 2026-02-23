Ir al contenido
Premios Goya
Premios Goya

Todos los nominados a los premios Goya 2026

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas da a conocer a los candidatos a los galardones de esta 40ª edición que tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona

El País
Madrid -
La carrera para los premios Goya 2026 ha dado este martes un nuevo paso con el anuncio de los nominados de la 40ª edición. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls fueron los encargados de desvelar los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine español, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona. Después de 25 años, la fiesta del cine regresa a la capital catalana, esta vez en el Auditori Forum CCIB, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como Los domingos, con 13 nominaciones o la aclamada Sirât, con 11.

A la lista de largometrajes más nominados le siguen Maspalomas con nueve; La cena con ocho; Sorda, El cautivo y Los tigres con siete; Romería con seis; y Ciudad sin sueño con cinco. En esta edición de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas optaron 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. También concurrieron 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados asciende a 48.

Mejor Película

La cena

De Manuel Gómez Pereira

Los domingos

De Alauda Ruiz de Azúa

Maspalomas

De Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Sirât

De Oliver Laxe

Sorda

De Eva Libertad

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa

Por Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Por Maspalomas

Carla Simón

Por Romería

Oliver Laxe

Por Sirât

Albert Serra

Por Tardes de soledad

Mejor Actriz Protagonista

Ángela Cervantes

Por La furia

Patricia Lopez Arnaiz

Por Los domingos

Antonia Zegers

Por Los Tortuga

Nora Navas

Por Mi amiga Eva

Susana Abaitua

Por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor Protagonista

Alberto San Juan

Por La cena

Miguel Garcés

Por Los domingos

Jose Ramon Soroiz

Por Maspalomas

Mario Casas

Por Muy lejos

Manolo Solo

Por Una quinta portuguesa

Mejor Actriz de Reparto

Elvira Mínguez

Por La cena

Nagore Aramburu

Por Los domingos

Miryam Gallego

Por Romería

Elena Irureta

Por Sorda

María de Medeiros

Por Una quinta portuguesa

Mejor Actor de Reparto

Miguel Rellán

Por El cautivo

Juan Minujín

Por Los domingos

Kandido Uranga

Por Maspalomas

Tamar Novas

Por Rondallas

Álvaro Cervantes

Por Sorda

Mejor Película Iberoamericana

Belén

Argentina

La misteriosa mirada del flamenco

Chile

La piel del agua

Costa Rica

Manas

Brasil

Un poeta

Colombia

Mejor Actor Revelación

Mejor Actriz Revelación

Mejor Dirección Novel

  • Ion de Sosa, por Balearic
  • Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
  • Gemma Blanco, por La furia
  • Gerard Oms, por Muy lejos
  • Eva libertad, por Sorda

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

  • Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
  • Celia Rico Clavellino, por La buena letra
  • Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
  • Carla Simón, por Romería
  • Eva Libertad, por Sorda

Mejor Dirección de Fotografía

  • Ruis Poças, por Ciudad sin sueño
  • Bet Rourich, por Los domingos
  • Pau Esteve Birba, por Los Tigres
  • Javier Aguirre Erauso, por Maspalomas
  • Mauro Herce, por Sirât

Mejor Montaje

  • Victoria Lammers, por Ciudad sin sueño
  • Andrés Gil, por Los domingos
  • José M. G. Moyano, por Los Tigres
  • Cristóbal Fernández, por Sirât
  • Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla

Mejor Música Original

  • Carla F. Benedicto, por El talento
  • Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
  • Julio de la Rosa, por Los Tigres
  • Aránzazu Calleja, por Maspalomas
  • Kangding Ray, por Sirât

Mejor Canción Original

  • La Arepera de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!
  • Flores para Antonio de Alba Flores; Sílvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
  • Hasta que me quede sin voz de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
  • Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel, por La cena
  • Caminar el tiempo de Blanda Paloma Ramos; José Pablo Polo, Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

Mejor Sonido

  • Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia, por El cautivo
  • Andrea Sáenz Pereiro; Mayte Cabrera, por Los domingos
  • Daniel de Zayas; Garbriel Gutiérrez; Candela Palencia, por Los Tigres
  • Amanda Villavieja; Laia Casanovas; Yasmina Praderas, por Sirât
  • Urko Garai; Enrique G. Bermejo; Alejandro Castillo, por Sorda

Mejor Dirección de Arte

  • Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo
  • Koldo Vallés, por La cena
  • Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres
  • Mikel Serrano, por Maspalomas
  • Laia Ateca, por Sirât

Mejor Diseño de Vestuario

  • Nicoletta Tarata, por El cautivo
  • Nerea Torrijos, por Gaua
  • Helena Sanchis, por La cena
  • Ana Martínez Fesser, por Los domingos
  • Anna Aguilà, por Romería

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz, por El cautivo
  • Patricia López; Paco Rodríguez H.; Nacho Díaz, por Gaua
  • Sarai Rodríguez; David Moreno; Óscar del Monte, por La tregua
  • Karmele Soler; Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas
  • Zarai Eva Adén, por Sirât

Mejores Efectos Especiales

  • César Moreno; Ana Rubio; Juanma Nogales, por Enemigos
  • Jon Serrano; Mariano García Marty; David Heras; Iñaki Gilpor Gaua
  • Paula Gallifa Rubia; Ana Rubio, por Los Tigres
  • Pep Claret; Benjamín Ageorges, por Sirât
  • Jon Serrano; Mariano García Marty; Laura Pedro, por Un fantasma en la batalla

Mejor Dirección de Producción

  • Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
  • Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
  • Itziar García Zubiri, por Los domingos
  • Begoña Muñoz Corcuera, por Los Tigres
  • Oriol Maymó, por Sirât

Mejor Película Documental

Mejor Película de Animación

Mejor Película Europea

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Ángulo muerto
  • De sucre
  • El cuento de una noche de verano
  • Sexo a los 70
  • Una cabeza en la pared

Mejor Cortometraje Documental

  • Disonancia
  • El Santo
  • La conversación que nunca tuvimos
  • The Painter’s Room
  • Zona Wao

Mejor cortometraje de animación

  • Buffet Paraíso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del Alma
  • Gilbert
