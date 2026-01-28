La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

Susan Sarandon es un nombre crucial del Hollywood contemporáneo. La actriz estadounidense suma una filmografía tan amplia como contundente. Protagonista de títulos legendarios como El ansia, Thelma y Louise, Rocky Horror Picture Show, Atlantic City o Pena de muerte —por la que ganó el premio Oscar—, entre otros. Por todas estas “interpretaciones inolvidables que forman parte de la cultura popular”, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregará a la artista de 79 años el Goya Internacional el próximo 28 de febrero en Barcelona. En una gala especial, en la que se celebran los 40 años de los galardones más importantes de la industria del cine español.

La Academia destacó “la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamur y compromiso social y político” de Sarandon. La intérprete, siempre considerada una actriz de carácter, desde el principio de su carrera en la década de los 70 se decantó por personajes que reflejaran esa idea y tuvo el propósito de no repetirse y buscar la variedad. Entre los muchos compañeros de reparto —que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive—, destacan Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis.

Sarandon ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar —por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida y El cliente—. Lo consiguió finalmente por Pena de muerte, donde interpreta a una monja que acompaña a un condenado a muerte por el asesinato de dos adolescentes. Los búfalos de Durham, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie de televisión Feud, donde se convirtió en Bette Davis, también forman parte del currículum de esta artista neoyorquina conocida por su versatilidad, su voz en numerosas causas y su gusto por el riesgo y el cine experimental.

Uno de sus personajes más recordados es Louise en el clásico del cine feminista Thelma y Louise. Película que tras su estreno, sufrió un aluvión de críticas. “En aquel momento la alusión a la cultura de la violación no existía y el uso de la violencia como defensa generó grandes rechazos. Hoy, en cambio, se habla de manera más fluida de depredadores sexuales”, explicó su protagonista a este diario en 2023, durante su visita a Barcelona donde recibió el galardón de honor de los 67º premios RNE Sant Jordi.

El Goya Internacional es un galardón creado para reconocer a personalidades que “contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”. Susan Sarandon reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas recordadas por cinéfilos de todo el planeta. Además de ser una firme defensora de los Derechos Humanos, Sarandon –que creció en una familia numerosa siendo la mayor de nueve hermanos– es una enamorada de España, país que volverá a visitar para recibir el quinto premio Goya Internacional de la Academia de Cine, trofeo que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.