Macron advierte de que la escalada en Irán “tiene consecuencias para la paz y la seguridad internacional”  

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este sábado de que el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán “tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”. Macron ha convocado un consejo de defensa y de seguridad nacional en la tarde de este sábado en el Palacio del Elíseo para valorar el ataque, inédito en la región. Antes de comenzar la reunión a puerta cerrada con los ministros, ha subrayado que “Francia no ha sido advertida ni está implicada [en los ataques], al igual que el resto de los países de la región y nuestros aliados”. Ha señalado que la prioridad es “la seguridad de los ciudadanos [franceses] en los países afectados. También la de las instalaciones militares y diplomáticas”.

El mandatario francés ha denunciado que la crisis en torno al programa nuclear iraní “no puede resolverse con ataques” y ha pedido que se reanude el trabajo diplomático. Este sábado, Macron ha estado en contacto constante con los países de la región afectados, y ha hablado con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania y Kurdistán, según fuentes del Elíseo.

“La escalada en curso es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe entender que ahora no tiene otra opción que la de entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nuclear y balístico, así como a sus acciones para desestabilizar la región”, había señalado el mandatario por la mañana, en su primera reacción en la red social X.

Macron ha recordado que Francia está dispuesta a desplegar “los medios necesarios para la protección de los socios más cercanos cuando estos lo soliciten”. “En este momento decisivo, se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad del territorio nacional y el de nuestros compatriotas, así como la de nuestras empresas en Oriente Medio”, ha declarado. Para el mandatario, “el pueblo iraní debe poder construir su futuro libremente. Las masacres perpetradas por el régimen islámico lo desacreditan y exigen que se devuelva la voz al pueblo, cuando antes mejor”.

El presidente francés ha conversado también con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. En un comunicado conjunto, los tres mandatarios han recordado: “No hemos participado en estos ataques y estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro compromiso a favor de la estabilidad regional y la protección de las vidas civiles”. A continuación, han instado al régimen iraní a “poner fin a su programa nuclear, limitar su programa de misiles balísticos y a renunciar a sus actividades desestabilizadoras en la región”. “Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados”, han advertido.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y los ministros del Interior, Laurent Nunez, y de Defensa, Catherine Vautrin, en el Elíseo, el sábado. ANNA KURTH / POOL (EFE)

París ha puesto en alerta a las fuerzas del orden, a petición del ministro del Interior, Laurent Nuñez, para “detectar cualquier acción susceptible de generar un problema de orden público” en territorio francés. Nuñez ha pedido también que se refuerce la seguridad de los representantes diplomáticos franceses en el extranjero, principalmente en los países de la región. “Las manifestaciones relacionadas con la situación internacional que puedan tener lugar en los próximos días deberán seguirse con particular atención”, ha señalado el ministro.