La gala de los Premios Goya, en imágenes

13 fotosPremios GoyaLa gala de los Premios Goya, en imágenesLa Academia de Cine celebra este sábado una cita histórica: la 40ª edición de sus premios, que reconoce lo mejor del cine español y culmina cuatro décadas de galardones ininterrumpidos desde 1987El País28 feb 2026 - 22:29Actualizado: 28 feb 2026 - 23:12CETDolores Fonsi tras ganar el Goya a mejor película iberoamericana por la argentina Belén.Massimiliano MinocriToni Fernández Gabarre gana el Goya a mejor actor revelación por Ciudad sin sueño.Massimiliano MinocriFernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, entrega el Goya Internacional a la actriz estadounidense Susan Sarandon.Massimiliano MinocriSusan Sarandon, durante su discurso tras recibir el Goya Internacional 2026 en Barcelona.Massimiliano MinocriEl actor Álvaro sujeta el Goya al mejor actor de reparto por su interpretación en la película Sorda. ALBERT GARCIAÁlvaro Cervantes (izquierda) gana el Goya a mejor actor de reparto por Sorda.Massimiliano MinocriCristóbal Fernández tras ganar el Goya a mejor montaje por Sirât.Massimiliano MinocriEl compositor Kangding Ray tras ganar el Goya a la mejor música original por Sirât.Massimiliano MinocriTardes de soledad, de Albert Serra, gana el Goya a mejor película documental.Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio ganan el Goya a los mejores efectos especiales por Los Tigres, de Alberto Rodríguez.Massimiliano MinocriNagore Aramburu con su Goya a mejor actriz de reparto por Los domingos.ALBERT GARCIANagore Aramburu tras ganar el Goya a mejor actriz de reparto por Los domingos, este sábado en Barcelona.Massimiliano MinocriEl actor Rigoberta Bandini y Luis Tosar, en la gala de los premios Goya, en Barcelona.Massimiliano Minocri