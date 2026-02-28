Ir al contenido
Premios Goya
En directo
13 fotos
Premios Goya

La gala de los Premios Goya, en imágenes

La Academia de Cine celebra este sábado una cita histórica: la 40ª edición de sus premios, que reconoce lo mejor del cine español y culmina cuatro décadas de galardones ininterrumpidos desde 1987

El País
El País
