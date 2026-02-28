Ir al contenido
_
_
_
_
Premios Goya
En directo
Premios Goya

Pedro Sánchez agradece en los Goya las palabras de Susan Sarandon: “El lado correcto es estar donde se puede garantizar la paz”

La actriz, premio Goya Internacional, elogió el papel del presidente del Gobierno de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Barcelona en la gala de los Goya, este sábado 28 de febrero.Nacho Doce (REUTERS)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el apoyo de la actriz Susan Sarandon, que ha viajado a Barcelona para recoger su premio Goya Internacional y que, en vísperas de la gala, reivindicó el papel del mandatario ante la situación en Gaza. “Está en el lado correcto de la historia”, dijo la intérprete.

“El lado correcto es estar en donde se puede garantizar la paz”, afirmó Sánchez a su paso por la alfombra roja de los Goya 2026, en donde se refirió a conflictos como los de Gaza y Ucrania.

“¿Cómo es posible que se pueda intervenir como se está interviniendo hoy sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU?”, ha apuntado sobre la ofensiva de EE UU e Israel contra Irán, un ataque masivo este sábado que ha causado al menos 200 muertos. “Por supuesto que todos estamos en contra del régimen iraní”, ha añadido para hacer referencia a la “represión” a la que se somete a la sociedad, “en especial a las mujeres y a las niñas”, señaló.

Horas antes, el presidente del Gobierno ya había rechazado la “acción militar unilateral” de EE UU e Israel porque “supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto”. Los grandes países europeos han reclamado a Irán que no responda al ataque y la UE se ha limitado a pedir respeto al derecho internacional.

01:24
Susan Sarandon: "Ver a España y ver al presidente y el apoyo que está dando a Gaza, es muy importante para nosotros en Estados Unidos"

Sarandon señaló este viernes que España es “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza” y deploró que en su país, Estados Unidos, “todo se está desmoronando”.

Aquí se puede seguir la última hora de la gala de los Goya 2026 y aquí el programa especial de EL PAÍS desde la alfombra roja.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Colecciones
colecciones
Descubre la colección que convierte el arte en estilo. Una selección exclusiva de piezas únicas inspiradas en grandes maestros como Picasso, Klimt y Miró.
colecciones
Petra Waszak: Pendientes "Mille Fiori". Un accesorio que complementa a la perfección el vestuario
colecciones
Bolso "Lady-Stripe" en forma de cesta fabricado en suave piel de vacuno. Versión rojo/negro
colecciones
No te quedes sin tu pieza exclusiva
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_