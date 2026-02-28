Pedro Sánchez agradece en los Goya las palabras de Susan Sarandon: “El lado correcto es estar donde se puede garantizar la paz”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Barcelona en la gala de los Goya, este sábado 28 de febrero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el apoyo de la actriz Susan Sarandon, que ha viajado a Barcelona para recoger su premio Goya Internacional y que, en vísperas de la gala, reivindicó el papel del mandatario ante la situación en Gaza. “Está en el lado correcto de la historia”, dijo la intérprete.

“El lado correcto es estar en donde se puede garantizar la paz”, afirmó Sánchez a su paso por la alfombra roja de los Goya 2026, en donde se refirió a conflictos como los de Gaza y Ucrania.

“¿Cómo es posible que se pueda intervenir como se está interviniendo hoy sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU?”, ha apuntado sobre la ofensiva de EE UU e Israel contra Irán, un ataque masivo este sábado que ha causado al menos 200 muertos. “Por supuesto que todos estamos en contra del régimen iraní”, ha añadido para hacer referencia a la “represión” a la que se somete a la sociedad, “en especial a las mujeres y a las niñas”, señaló.

Horas antes, el presidente del Gobierno ya había rechazado la “acción militar unilateral” de EE UU e Israel porque “supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto”. Los grandes países europeos han reclamado a Irán que no responda al ataque y la UE se ha limitado a pedir respeto al derecho internacional.

01:24 Susan Sarandon: "Ver a España y ver al presidente y el apoyo que está dando a Gaza, es muy importante para nosotros en Estados Unidos"

Sarandon señaló este viernes que España es “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza” y deploró que en su país, Estados Unidos, “todo se está desmoronando”.

