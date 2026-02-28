Pedro Sánchez agradece en los Goya las palabras de Susan Sarandon: “El lado correcto es estar donde se puede garantizar la paz”
La actriz, premio Goya Internacional, elogió el papel del presidente del Gobierno de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el apoyo de la actriz Susan Sarandon, que ha viajado a Barcelona para recoger su premio Goya Internacional y que, en vísperas de la gala, reivindicó el papel del mandatario ante la situación en Gaza. “Está en el lado correcto de la historia”, dijo la intérprete.
“El lado correcto es estar en donde se puede garantizar la paz”, afirmó Sánchez a su paso por la alfombra roja de los Goya 2026, en donde se refirió a conflictos como los de Gaza y Ucrania.
#Goya2026 | Sánchez, sobre los halagos que recibió de Susan Sarandon sobre que "estaba en el lado bueno de la historia": "Es de un profundo agradecimiento, también por como está viviendo la sociedad de EE UU este momento" https://t.co/Q0I8JkcMka pic.twitter.com/YJsZxT07es— EL PAÍS (@el_pais) February 28, 2026
“¿Cómo es posible que se pueda intervenir como se está interviniendo hoy sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU?”, ha apuntado sobre la ofensiva de EE UU e Israel contra Irán, un ataque masivo este sábado que ha causado al menos 200 muertos. “Por supuesto que todos estamos en contra del régimen iraní”, ha añadido para hacer referencia a la “represión” a la que se somete a la sociedad, “en especial a las mujeres y a las niñas”, señaló.
Horas antes, el presidente del Gobierno ya había rechazado la “acción militar unilateral” de EE UU e Israel porque “supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto”. Los grandes países europeos han reclamado a Irán que no responda al ataque y la UE se ha limitado a pedir respeto al derecho internacional.
Sarandon señaló este viernes que España es “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza” y deploró que en su país, Estados Unidos, “todo se está desmoronando”.
Aquí se puede seguir la última hora de la gala de los Goya 2026 y aquí el programa especial de EL PAÍS desde la alfombra roja.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.