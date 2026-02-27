Susan Sarandon afirma que Pedro Sánchez “está en el lado correcto de la historia” en su posición sobre Gaza
La actriz, que recoge mañana el Goya Internacional 2026, deplora que en EE UU “todo se está desmoronando”
La actriz estadounidense Susan Sarandon, que se encuentra en Barcelona para recibir el Goya Internacional 2026, ha protagonizado esta tarde una rueda de prensa multitudinaria en la que ha tenido cariñosas palabras de halago para España “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza” y ha remarcado que su presidente, Pedro Sánchez, está “en el lado correcto de la historia”.
Sarandon se ha emocionado al señalar “la lucidez moral” en España y la ha contrapuesto a la situación en su país donde, ha deplorado, “todo se está desmoronando”. La actriz, de 79 años, ha añadido que la posición española “significa mucho para nosotros en EE UU”.
La actriz ha alabado que en España “es posible alzar la voz ante los problemas internacionales”, como hacen también actores, ha destacado, como Javier Bardem. “El silencio es muy peligroso, deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenacen con no volver a trabajar jamás”, ha apuntado.
También ha recordado que sus palabras en defensa de los derechos del pueblo palestino provocaron que la principal agencia de talentos de Hollywood, United Talent Agency, rompiera su contrato con ella.
